โซเชียลเสียงแตก ซื้อข้าวผัดห่อละ 60 บาท พอเห็นกระดาษที่ใช้ห่อ ถึงกับไปไม่เป็น
สมาชิกเฟซบุ๊กกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค ได้เผยภาพตอนซื้อข้าวผัดจากร้านหนึ่ง ห่อมาอย่างดี ขายในราคา 60 บาท กำลังจะตักกิน แต่ดันมาเห็นกระดาษที่ใช้ห่อซะก่อน เล่นใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ ทำเอากังวลในเรื่องของความสะอาด หมึกจะซึมไปโดนอาหารรึเปล่า
หลังจากที่โพสต์ภาพลงโซเชียล ชาวเน็ตก็ต่างคอมเมนต์แตกเป็นสองฝั่ง ฝั่งหนึ่งกังวลในเรื่องของความสะอาดเช่นกัน ส่วนอีกฝั่งกลับเห็นต่าง บอกเขาห่อพลาสติกให้แล้ว ยังมีอะไรต้องกังวลอีก และเสริมอีกว่า ข้าวผัดห่อกระดาษหนังสือพิมพ์นี่แหละ อร่อยของจริง
