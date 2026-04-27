มหาเศรษฐีดับสลด ช้างป่า 5 ตัวรุมเหยียบ ขณะเข้าป่าล่าละมั่ง พบเป็นนักล่าสัตว์มือฉมัง

          ช็อกวงการล่าสัตว์ มหาเศรษฐีนักล่าสัตว์มือฉมัง ถูกช้างป่า 5 ตัวรุมเหยียบ ดับสลดขณะออกล่าละมั่ง ไกด์เจ็บสาหัส

          วันที่ 24 เมษายน 2569 เว็บไซต์เดอะการ์เดี้ยน รายงานว่า เออร์นี่ โดซิโอ (Ernie Dosio) มหาเศรษฐีชาวอเมริกัน วัย 75 ปี ซึ่งเป็นนักล่าสัตว์ใหญ่ผู้มากประสบการณ์ ต้องพบจุดจบอย่างไม่คาดฝัน หลังถูกช้างป่า 5 ตัว รุมเหยียบจนเสียชีวิต ระหว่างการล่าละมั่งในป่าที่สาธารณรัฐกาบองในแอฟริกากลาง 

          รายงานเผยว่า มหาเศรษฐีเจ้าของไร่องุ่นรายนี้เป็นหนึ่งในผู้ที่โปรดปรานการล่าสัตว์ใหญ่ เขามีถ้วยรางวัลมากมายจากการล่าสัตว์ทั้งจากแอฟริกาและสหรัฐฯ รวมถึงมีคอลเล็กชั่นหัวสัตว์สะสมไว้ที่บ้าน ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเขาเคยล่ามาหมดแล้วทั้งช้าง เสือดาว แรด ควาย และสิงโต รวมถึงล่ากวางป่ามาเกือบทุกสายพันธุ์แล้ว

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Wagonhound Outfitters

          แต่โชคของเขาสิ้นสุดลงในวันที่ 17 เมษายน ที่ผ่านมา ขณะที่ เออร์นี่ โดซิโอ เดินทางไปล่าดุยเกอร์หลังเหลือง (yellow-backed duiker) ซึ่งเป็นละมั่งสายพันธุ์หนึ่ง ในป่าดิบชื้นโลเป-โอกันดา โดยมีนายพรานนักล่าสัตว์มืออาชีพทำหน้าที่เป็นไกด์นำทาง 

          ระหว่างนั้นทั้งคู่ก็ได้พบกับช้างป่าเพศเมีย 5 ตัว ที่อยู่กับลูกช้าง มันเป็นการเผชิญหน้าอย่างไม่ทันตั้งตัว เนื่องจากช้างเหล่านี้ซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้หนาทึบ และช้างที่ตกใจกับการปรากฏตัวของโดซิโอกับไกด์ก็พุ่งเข้าโจมตีทั้งคู่ทันที ไกด์ที่ถือปืนไรเฟิลอยู่ถูกเหวี่ยงกระเด็นไปด้านข้าง 

          ในขณะที่ไกด์ได้รับบาดเจ็บสาหัสและปืนหายไปในพุ่มไม้ทึบ ช้างป่าเหล่านี้ก็ตรงเข้าโจมตีมหาเศรษฐีที่มีปืนลูกซองเพียงกระบอกเดียว จากนั้นเขาก็ถูกรุมเหยียบอย่างโหดร้าย และเสียชีวิตจากเหตุดังกล่าว 

          ทั้งนี้ Collect Africa บริษัททัวร์ซาฟารี ยืนยันการเสียชีวิตของลูกค้ารายนี้ และได้รับรายงานว่าพรานที่เป็นไกด์ให้ลูกค้าก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วย 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Wagonhound Outfitters

          ด้านนักล่าสัตว์ที่รู้จักกับโดซิโอ เผยว่า ชายคนนี้ล่าสัตว์มาตั้งแต่ถือปืนไรเฟิลได้ และมีถ้วยรางวัลมากมายทั้งจากแอฟริกาและสหรัฐฯ แม้หลายคนจะไม่เห็นด้วยกับเกมล่าสัตว์ใหญ่ แต่การล่าสัตว์ทั้งหมดของเขาได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง และจัดเป็นการอนุรักษ์ด้วยการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์

          อนึ่ง ป่าในสาธารณรัฐกาบอง เป็นถิ่นที่อยู่ของช้างป่าราว 95,000 ตัว ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ขณะที่ในแต่ละปีมีสัตว์ป่าหลายหมื่นตัวทั่วโลกถูกสังหารในอุตสาหกรรมการล่าสัตว์ชิงถ้วยรางวัล และทัวร์ล่าสัตว์แบบถูกกฎหมายในแอฟริกาก็เป็นที่นิยมของมหาเศรษฐีอเมริกันบางคน และทำเงินมหาศาลในแอฟริกา


ขอบคุณข้อมูลจาก The GuardianDaily Mail

