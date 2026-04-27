สาวแชร์เส้นทาง ลด 21.5 กก. ใน 4 เดือน จนสวยปิ๊ง หลังเพื่อนบอกผอมจะเหมือนดารา
          เมื่อเพื่อนบอก ผอมแล้วจะสวยเหมือนดารา สาวฮึดลดน้ำหนักจริงจัง แค่ 4 เดือน พลิกโฉมเป็นร่างทอง คนว้าวมาก บอกเหมือนดาราตัวจริง อยากได้เพื่อนแบบนี้บ้าง

          วันที่ 25 เมษายน 2569 เว็บไซต์ ETtoday รายงานเรื่องราวที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ของจีน เมื่อสาวซึ่งใช้ชื่อ "เถาจื่อชือปู้เป่า" (ลูกพีชกินไม่อิ่ม) บน Douyin ออกมาแชร์เส้นทางการเปลี่ยนแปลงตัวเองของเธอ ลดน้ำหนักจนกลายเป็นร่างทองได้ใน 4 เดือน หลังเพื่อนซี้บอกว่า "ถ้าผอมแล้วเธอ จะดูเหมือนกับหยางมี่เลยนะ"
          
          โดยสาวจากมณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน เผยว่า เดิมเธอเป็นสาวอวบ รูปร่างค่อนข้างอ้วนกลม หนัก 64 กิโลกรัม อย่างไรก็ตาม หลังจากได้รับแรงกระตุ้นและเปลี่ยนคำพูดของเพื่อนซี้มาเป็นแรงบันดาลใจ เธอก็ตัดสินใจจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงจัง พร้อมบันทึกเส้นทางการพลิกร่างมาแชร์บน Douyin 

ภาพจาก Douyin 桃子吃不飽
          
          เคล็ดลับการลดน้ำหนักของเธอไม่ใช่ความลับใด ๆ อาศัยเพียงการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ในที่สุดความมุ่งมั่นของเธอก็แสดงผล เถาจื่อชือปู้เป่า ที่เคยหนัก 64 กิโลกรัม สามารถลดน้ำหนักไปได้ถึง 21.5 กิโลกรัม ภายในเวลาเพียง 4 เดือน 
          
ภาพจาก Douyin 桃子吃不飽

ภาพจาก Douyin 桃子吃不飽

          ปัจจุบันเธอคงน้ำหนักไว้ได้ที่ 42.5 กิโลกรัม ซึ่งเมื่อน้ำหนักหายไป ร่างกายของเธอก็กระชับขึ้น โครงหน้าชัดขึ้นและมีความละเมียดละไม เรียกได้ว่าสวยขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อรวมกับสไตล์การแต่งตัวที่เปลี่ยนใหม่ ทำให้เธอดูราวกับเป็นคนละคน
          
          ขณะที่ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาชื่นชมและแสดงความประหลาดใจ ระบุว่า "ผอมลงแล้วกลายเป็นคนละคนจริง ๆ" และ "เพื่อนซี้ไม่ได้โกหกเธอเลย" โดยพบว่าหลังจากที่เธอลดน้ำหนักลงมาแล้ว ทั้งรูปหน้าและลักษณะต่าง ๆ ของเธอ ดูเหมือนกับ หยางมี่ ดาราสาวชื่อดัง จริง ๆ 

ภาพจาก Douyin 桃子吃不飽
          
          นอกจากนี้หลาย ๆ คนก็ยังบอกเลยว่า อยากได้เพื่อนซี้ที่มาช่วยกระตุ้นพวกเธอแบบนี้บ้างเช่นกัน

ภาพจาก Douyin 桃子吃不飽

ภาพจาก Douyin 桃子吃不飽

ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday

สาวแชร์เส้นทาง ลด 21.5 กก. ใน 4 เดือน จนสวยปิ๊ง หลังเพื่อนบอกผอมจะเหมือนดารา โพสต์เมื่อ 27 เมษายน 2569 เวลา 14:03:03
