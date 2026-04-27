HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ถกสนั่น แม่เลี้ยงลูก 9 คนจนโต นึกว่าจะได้พัก ยังต้องเลี้ยงหลานต่อ ร่วม 30 ชีวิต
           แม่ลูกดก เลี้ยงลูกมาแล้ว 9 คน นึกว่าโตกันไปจะได้พัก ยังต้องเลี้ยงหลานต่อร่วม 30 ชีวิต บ้านสุดว้าวุ่น สภาพเหมือน รร. อนุบาล ครอบครัวแฮปปี้ หรือเดอะแบกของบ้าน ?

แม่เลี้ยงลูก 9 คน แก่แล้วยังเลี้ยงหลานต่อ 30 คน
ภาพจาก SETN

           วันที่ 25 เมษายน 2569 เว็บไซต์ SETN รายงานเรื่องราวของแม่รายหนึ่งจากมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ที่ชีวิตวนเวียนอยู่กับการเลี้ยงลูก 9 คน และหลานร่วม 30 คน จนแทบไม่มีคำว่า "เลิกงาน" มาตลอดทั้งชีวิต ตั้งแต่สาว ๆ จนถึงวัยชรา สภาพบ้านของเธอในแต่ละวันเต็มไปด้วยความวุ่นวาย สภาพแทบจะเหมือนโรงเรียนอนุบาล จนกลายมาเป็นที่พูดถึงอย่างมาก 
           
           รายงานเผยว่า ตั้งแต่ยังสาว แม่รายนี้ก็ทุ่มเทกายใจไปอย่างมากกับการเลี้ยงดูลูก ๆ 9 คน เดิมเธอคิดว่าเมื่อลูก ๆ เติบโต แยกย้ายไปมีครอบครัวแล้วตัวเองก็จะได้หยุดพัก แต่ใครจะคิดว่าชีวิตในวัยชรา ก็ยังต้องมารับผิดชอบเลี้ยงดูหลาน ๆ กลุ่มใหญ่ถึง 30 คนอีก
           
           ชีวิตในแต่ละวันของหญิงชราแทบไม่มีเวลาหยุดพัก ทังวันต้องคอยทำอาหาร ซักผ้า และเลี้ยงเด็ก ภาพชีวิตประจำวันอันวุ่นวาย ถูกบรรยายว่าสภาพเหมือนศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 
           
ภาพจาก SETN

           แต่ถึงแม้จะยุ่งและเหนื่อย ต้องดูแลคนอื่นมาตลอดทั้งชีวิต แต่ทางครอบครัวเผยว่าหญิงชราไม่เคยบ่น และเคยชินกับความสงบสุขอันว้าวุ่นนี้แล้ว ขอแค่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของลูก ๆ เธอก็สบายใจ 
           
           อย่างไรก็ตาม เมื่อเรื่องราวเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตก็มองออกเป็น 2 ฝั่ง โดยฝั่งหนึ่งมองว่าภาพการเสียสละของเธอ สะท้อนให้เห็นความเหนียวแน่นของครอบครัวใหญ่ แต่อีกฝั่งมองว่า การที่ผู้สูงวัยต้องมาแบกภาระเลี้ยงหลาน สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการแบ่งหน้าที่ในครอบครัว และยังสร้างแรงกดดันในการเลี้ยงเด็กด้วย 

ภาพจาก SETN
           
           โดยพบว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สังคมจีนมีสัดส่วนคู่สมรส ที่มีงานทำทั้ง 2 คนเพิ่มขึ้น จึงยากที่จะเลี้ยงลูกเอง สุดท้ายก็ต้องให้ผู้อาวุโสมาช่วยเลี้ยงหลาย แต่ในขณะที่การทำเช่นนี้เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระลูก ๆ ในวัยทำงาน แต่หากลูก ๆ ต้องพึ่งพาพ่อแม่ที่แก่ชราในระยะยาว ก็อาจทำให้พวกเขาต้องเผชิญความเหนื่อยล้าแบบไม่มีที่สิ้นสุด 
           
           ภาพแบบนี้แม้หลายคนจะซึ้งใจถึงความเสียสละของเธอ แต่หลายคนกลับรู้สึกสงสาร และมองว่าเป็นภาพที่เหมือนคน ๆ เดียว กำลังแบกค้ำทั้งครอบครัวเอาไว้ 

ขอบคุณข้อมูลจาก SETN

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โพสต์เมื่อ 27 เมษายน 2569 เวลา 14:43:14
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 วันแรงงานแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันฉัตรมงคล calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส บ้านแดนนี่ ศรีภิญโญ แดนนี่ ศรีภิญโญ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย