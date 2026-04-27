ถกสนั่น แม่เลี้ยงลูก 9 คนจนโต นึกว่าจะได้พัก ยังต้องเลี้ยงหลานต่อ ร่วม 30 ชีวิต

แม่ลูกดก เลี้ยงลูกมาแล้ว 9 คน นึกว่าโตกันไปจะได้พัก ยังต้องเลี้ยงหลานต่อร่วม 30 ชีวิต บ้านสุดว้าวุ่น สภาพเหมือน รร. อนุบาล ครอบครัวแฮปปี้ หรือเดอะแบกของบ้าน ?
วันที่ 25 เมษายน 2569 เว็บไซต์ SETN รายงานเรื่องราวของแม่รายหนึ่งจากมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ที่ชีวิตวนเวียนอยู่กับการเลี้ยงลูก 9 คน และหลานร่วม 30 คน จนแทบไม่มีคำว่า "เลิกงาน" มาตลอดทั้งชีวิต ตั้งแต่สาว ๆ จนถึงวัยชรา สภาพบ้านของเธอในแต่ละวันเต็มไปด้วยความวุ่นวาย สภาพแทบจะเหมือนโรงเรียนอนุบาล จนกลายมาเป็นที่พูดถึงอย่างมาก
รายงานเผยว่า ตั้งแต่ยังสาว แม่รายนี้ก็ทุ่มเทกายใจไปอย่างมากกับการเลี้ยงดูลูก ๆ 9 คน เดิมเธอคิดว่าเมื่อลูก ๆ เติบโต แยกย้ายไปมีครอบครัวแล้วตัวเองก็จะได้หยุดพัก แต่ใครจะคิดว่าชีวิตในวัยชรา ก็ยังต้องมารับผิดชอบเลี้ยงดูหลาน ๆ กลุ่มใหญ่ถึง 30 คนอีก
ชีวิตในแต่ละวันของหญิงชราแทบไม่มีเวลาหยุดพัก ทังวันต้องคอยทำอาหาร ซักผ้า และเลี้ยงเด็ก ภาพชีวิตประจำวันอันวุ่นวาย ถูกบรรยายว่าสภาพเหมือนศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
แต่ถึงแม้จะยุ่งและเหนื่อย ต้องดูแลคนอื่นมาตลอดทั้งชีวิต แต่ทางครอบครัวเผยว่าหญิงชราไม่เคยบ่น และเคยชินกับความสงบสุขอันว้าวุ่นนี้แล้ว ขอแค่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของลูก ๆ เธอก็สบายใจ
อย่างไรก็ตาม เมื่อเรื่องราวเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตก็มองออกเป็น 2 ฝั่ง โดยฝั่งหนึ่งมองว่าภาพการเสียสละของเธอ สะท้อนให้เห็นความเหนียวแน่นของครอบครัวใหญ่ แต่อีกฝั่งมองว่า การที่ผู้สูงวัยต้องมาแบกภาระเลี้ยงหลาน สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการแบ่งหน้าที่ในครอบครัว และยังสร้างแรงกดดันในการเลี้ยงเด็กด้วย
โดยพบว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สังคมจีนมีสัดส่วนคู่สมรส ที่มีงานทำทั้ง 2 คนเพิ่มขึ้น จึงยากที่จะเลี้ยงลูกเอง สุดท้ายก็ต้องให้ผู้อาวุโสมาช่วยเลี้ยงหลาย แต่ในขณะที่การทำเช่นนี้เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระลูก ๆ ในวัยทำงาน แต่หากลูก ๆ ต้องพึ่งพาพ่อแม่ที่แก่ชราในระยะยาว ก็อาจทำให้พวกเขาต้องเผชิญความเหนื่อยล้าแบบไม่มีที่สิ้นสุด
ภาพแบบนี้แม้หลายคนจะซึ้งใจถึงความเสียสละของเธอ แต่หลายคนกลับรู้สึกสงสาร และมองว่าเป็นภาพที่เหมือนคน ๆ เดียว กำลังแบกค้ำทั้งครอบครัวเอาไว้
