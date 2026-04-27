อาลัยข้าราชการครู เพิ่งบรรจุได้ 4 ปี สุดท้ายเสียชีวิตจากเหตุสลด ลูกใกล้จบ ป.ตรี แล้ว

อาลัยข้าราชการครู เพิ่งบรรจุได้ 4 ปี สุดท้ายเสียชีวิตจากเหตุสลด ทั้งที่ลูกกำลังจะจบปริญญาตรี ชาวเน็ตร่วมไว้อาลัย อยากให้ตำรวจเอาผิดให้ได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ สพฐ.
วันที่ 27 เมษายน 2569 เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ สพฐ. มีการโพสต์แสดงความอาลัยกับครอบครัวนางสาวปภัสรา เรืองฤทธิ์ ข้าราชการครู โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) ที่เพิ่งเสียชีวิตไปไม่นาน
สำหรับสาเหตุการเสียชีวิต เกิดจากชายขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มีอาการคลุ้มคลั่ง ใช้ปืนกราดยิงรถยนต์และประชาชน บริเวณถนนเลียบคันคลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ทั้งที่เพิ่งบรรจุได้ 4 ปี ส่วนลูกกำลังจะจบปริญญาตรี