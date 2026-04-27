พัดลมเครื่องเดียวเอาอยู่ วิธีคลายร้อนบ้าน ๆ หันออกนอกหน้าต่างก็เย็นได้ เพราะอะไร

วิธีคลายร้อนแบบบ้าน ๆ เพียงแค่มีพัดลมเครื่องเดียวก็เอาอยู่ หันออกนอกหน้าต่าง ห้องคลายร้อนจริง แต่ได้สิ่งหนึ่งกลับมาแทนแบบคิดไม่ถึง
สภาพอากาศเดือนเมษายนของทุกปี ร้อนอบอ้าวแบบนี้ หลายคนต้องหาวิธีคลายร้อน เช่น หาสูตรเปิดแอร์แบบได้ความเย็นด้วย แล้วก็ประหยัดไฟด้วย
ภาพจาก TikTok @little_mushroomsun
วันที่ 27 เมษายน 2569 TikTok @little_mushroomsun มีการลงคลิปเทคนิคคลายร้อนที่ไม่ค่อยมีใครใช้ ขอแค่มีพัดลมเครื่องเดียวก็ทำได้แล้ว แต่วิธีการทำนั้น ไม่ใช่เปิดในห้องตามปกติทั่วไป ต้องเอาพัดลมหันออกไปนอกหน้าต่าง ทำแบบนี้บ้านจะหายร้อนทันที แล้วยิ่งถ้ามีพัดลมอีกตัวเปิดภายในบ้าน ก็จะยิ่งเย็น
สำหรับหลักการของวิธีการนี้มาจาก เมื่อเปิดพัดลมหันออกด้านนอกหน้าต่าง อากาศที่เข้าห้องมาจะวนออกไปกับพัดลม พร้อมกับเอาความร้อนภายในห้องไปด้วย อย่างไรก็ตาม วิธีนี้มีข้อเสียคือ จะทำให้ห้องฝุ่นเยอะ