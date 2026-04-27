ประกาศพายุฤดูร้อนรอบใหม่ เริ่ม 29 เม.ย. รอบนี้เข้ากรุงแบบวันที่ 26 เม.ย. เลยไหม

          ประกาศพายุฤดูร้อนรอบใหม่ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม รอบนี้โดนกรุงเทพฯ แบบเมื่อวันที่ 26 เมษายน อีกไหม


ภาพจาก Popkorn1728 / Shutterstock.com

          วันที่ 27 เมษายน 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 1 มีรายละเอียดทั้งหมด ดังนี้

          ในช่วงวันที่ 29 เม.ย.-1 พ.ค. 69 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยจะเริ่มจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกก่อน ส่วนภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด 


          ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิต ทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย 



ประกาศพายุฤดูร้อนรอบใหม่ เริ่ม 29 เม.ย. รอบนี้เข้ากรุงแบบวันที่ 26 เม.ย. เลยไหม โพสต์เมื่อ 27 เมษายน 2569 เวลา 19:43:43
