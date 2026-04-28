สาวหาคู่มา 11 ปี เจอผู้ชายกว่า 300 คน แต่ยังโสด ยอมลดเงื่อนไขแล้ว เว้น 1 ข้อ ลดไม่ได้

สาวโสดวัย 35 หาคู่มา 11 ปี เจอผู้ชายเกิน 300 คน ยังไม่เจอคนที่ใช่ โสดยาวนานจนเริ่มท้อ ยอมลดเงื่อนไขลงเล็กน้อย ยกเว้น 1 ข้อที่ย้ำ ยอมไม่ได้จริง ๆ
หลายคนอาจจะยังจำกันได้ สำหรับเรื่องของสาวญี่ปุ่นรายหนึ่ง ที่ออกมาประกาศหาคู่ พร้อมตั้งเงื่อนไขไว้สูงลิบ ขอผู้ชายหน้าตาดี มีรายได้ต่อปีมากกว่า 10 ล้านเยน (ราว 2 ล้านบาท) แต่หาคู่มาแล้ว 10 ปี เจอผู้ชายมาแล้ว 300 คน ก็ยังไม่พบคนที่ใช่
ล่าสุด (25 เมษายน 2569) เธอคนนี้ได้กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง โดยเว็บไซต์ seehau รายงานว่า หลังหาคู่มานาน 11 ปีแล้วก็ยังไม่เจอคนที่ถูกใจ ในที่สุดสาวคนนี้ก็ยอมลดสเปคของเธอลงบ้างเล็กน้อย แต่ยังคงเงื่อนไขสำคัญ 1 ข้อ ที่เจ้าตัวยืนยันว่า "ฉันจะยอมไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว"
สื่อญี่ปุ่นเผยว่า สาวคนนี้ชื่อ อาสุกะ เป็นพนักงานออฟฟิศวัย 35 ปี และพยายามหาคู่มานานถึง 11 ปีแล้ว แม้ที่ผ่านมาเธอจะบอกมาตลอดว่า ไม่สนใจผู้ชายที่หน้าแย่ และมีรายได้ต่ำกว่า 10 ล้านเยนต่อปี แต่หลังเจอผู้ชายมากว่า 300 คนแล้วก็ยังไม่ได้แต่งงาน เธอจึงตัดสินใจลดเกณฑ์รายได้เหลือ 8 ล้านเยนต่อปี (ราว 1.6 ล้านบาท) เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานออฟฟิศทั่ว ๆ ไป ได้เข้ามาดูตัวกับเธอ
แต่ถึงแม้จะลดมาตรฐานลงเล็กน้อย และเจอผู้ชายเพิ่มอีก 10 คน เธอก็ยังไม่พบคนที่ถูกใจ
อาสุกะยืนยันว่า เธอพยายามอดทนมากแล้ว และเงื่อนไขที่ลดลงนี้ ก็คือมาตรฐานต่ำสุดเท่าที่จะรับได้แล้ว
โดยสาเหตุหลัก ๆ ที่เธอเน้นย้ำเงื่อนไขเรื่องรายได้ขนาดนี้ เพราะเธอมีความฝันที่จะเป็นแม่บ้านเต็มเวลาหลังแต่งงาน ไม่อยากที่จะทำงานอีกต่อไปแล้วนั่นเอง
สำหรับคนที่บอกว่า แม้เงินเดือนไม่สูงก็มีความสุขได้ อาสุกะปฏิเสธคำพูดนั้นทันที พร้อมบอกว่า "คุณซื้อเครื่องสำอางยังไม่ได้ด้วยซ้ำ เพราะงั้นจึงเป็นไปไม่ได้"
เธอยังยืนกรานว่า คู่ครองของเธอต้องเด็กกว่าเธอ 2-3 ปี เพราะยิ่งผู้ชายอายุน้อย เขาก็จะยิ่งกลายเป็นคนแก่ช้าลง ซึ่งเงื่อนไขตรงนี้เองที่เธอจะไม่ยอมถอยอีกเด็ดขาด
อย่างไรก็ตาม แม้จะต้องเงื่อนไขสูงขนาดนี้ ที่ผ่านมาก็ใช่ว่าจะไม่มีผู้ชายที่เข้าตาเลย โดยพบว่ามีหลายคนที่เธอให้ผ่าน และเธอก็รู้สึกดีมาก ๆ แต่มาติดตรงเงื่อนไขที่เธออยากให้ฝ่ายชายแต่งเข้าบ้าน ที่ไม่มีใครยอมเลย ดังนั้นเธอจึงพยายามเก็บเงื่อนไขนี้ไว้คุยกันตอนท้าย ๆ
จากผลการสำรวจล่าสุดของสำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น ระบุว่า เกณฑ์การเลือกคู่ที่สูงเกินไปของฝ่ายหญิง ทำให้อัตราการจับคู่สำเร็จลดลง ยังมีงานวิจัยชี้ว่า หากผู้หญิงอายุต่ำกว่า 35 ปี ยอมผ่อนปรนเงื่อนไข เช่น อายุ รายได้ การศึกษา และส่วนสูง ลงสักข้อ อัตราการจับคู่สำเร็จจะเพิ่มขึ้นราว 3 เท่า
ขณะที่ มิชิมะ มิตสึโย ตัวแทนจากบริษัทหาคู่ แสดงความเห็นตรง ๆ ว่า ตอนที่ผู้หญิงตั้งเงื่อนไขเข้มงวดมากเกินไป ย่อมเลี่ยงไม่ได้ที่อีกฝ่ายจะมองย้อนกลับว่า "แล้วตัวเองล่ะเป็นยังไง ?" พร้อมเตือนว่าการแต่งงาน ไม่ใช่การสนองความต้องการของตัวเองฝ่ายเดียว แต่ทั้ง 2 ฝ่ายต้องประสงค์ตรงกันจึงจะสำเร็จ
ขอบคุณข้อมูลจาก seehau