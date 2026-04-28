หมอประจำเรือสำราญ เผยเรื่องสุดพีค - เคสแปลกชวนปวดตับ กลางทะเลต้องเจออะไร

หมอประจำเรือสำราญ เผยเรื่องพีคสุดที่เคยเจอ พร้อมเคสสุดแปลก จะรับมือยังไงเมื่อเกิดเหตุนั้น ๆ บอกเลยสุดท้าทาย
เคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ว่าชีวิตของหมอประจำเรือสำราญนั้นเป็นอย่างไร จะต้องพบเจออะไรบ้างในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่กลางมหาสมุทร ในขณะที่เรื่องราวบนเรือสำราญมีความลึกลับมากมาย สิ่งที่หมอบนเรือต้องพบเจอ ก็เต็มไปด้วยความน่าสนใจเช่นกัน
โดยเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 เว็บไซต์ Unilad เปิดเผยว่า ไม่นานมานี้มีผู้ใช้ Reddit รายหนึ่ง ซึ่งเป็นหมอบนเรือสำราญตัวจริง ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ที่เขาเคยพบเจอมา หลังจากที่เขาทำงานอยู่บนเรือสำราญลำหนึ่งมาราว 1 ปีแล้ว
หมอรายนี้ชี้ว่า ประโยชน์จากการทำงานบนเรือ ที่ต่างจากงานบนบก ก็คือ การมีอำนาจในการตัดสินใจ โดยเขาเป็น 1 ในหมอ 2 คนบนเรือ ดังนั้นจึงต้องตัดสินใจร่วมกัน และยังมีความท้าทายจากลักษณะงานที่เป็นการผสมผสาน ระหว่างเวชศาสตร์ฉุกเฉิน การดูแลผู้ป่วยเร่งด่วน และระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งเขาต้องรับมือกับเคสต่าง ๆ ด้วยทรัพยากรที่น้อยกว่าที่เคยใช้ในโรงพยาบาล
สำหรับเรื่องพีคที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอ เกิดขึ้นกับเคสเลือดออกในทางเดินอาหารจากภาวะตับแข็ง โดยคนไข้มาด้วยอาการมีเลือดสีดำปนในอุจจาระ เมื่อเช็กความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด พบว่าชายคนนี้มีภาวะซีดมาก และจำเป็นต้องได้รับการให้เลือด มิเช่นนั้นอาจเสียชีวิต
แต่ปัญหาอยู่ที่ บนเรือสำราญไม่มีเลือดที่จะถ่ายให้คนไข้ได้ ดังนั้นเขาจึงต้องค้นบันทึกทางการแพทย์ของลูกเรือทั้งหมด และโชคดีที่เจอคนที่เลือดมีความเข้ากันได้
เรื่องที่น่าจดจำจากงานนี้ไม่ได้มีเพียงเท่านั้น หมอรายนี้เผยว่า พวกเขาต้องช่วยนำวัตถุแปลกปลอมออกจากคนไข้มาแล้วหลายเคส โดยของแปลกที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอ ก็คือลูกบิลเลียด ที่มีคนแอบนำออกไปจากโต๊ะบิลเลียด เขากลับห้องและยัดมันเข้าไปในตัว ซึ่งกว่าแพทย์จะนำออกมาได้ก็ต้องใช้ทั้งมือ สารหล่อลื่น และคำอธิษฐาน
นอกจากนี้ เขายอมรับว่าบนเรือเองก็เคยเกิดคดีล่วงละเมิดทางเพศขึ้นเช่นกัน ซึ่งเมื่อเกิดขึ้น หมอจำเป็นต้องรายงานไปยัง FBI และหน่วยยามชายฝั่ง แม้จะเป็นกรณีที่ผู้เสียหายไม่ต้องการแจ้งความก็ตาม
แน่นอนว่าการเป็นหมอบนเรือเต็มไปด้วยข้อจำกัดมากมาย แต่ถึงอย่างนั้นหากพวกเขาจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจริง ๆ ก็สามารถใช้ระบบการแพทย์ทางไกล เพื่อขอคำปรึกษาได้ 24 ชั่วโมง และบางครั้งก็ได้ผู้โดยสารที่เป็นหมอมาช่วยเช่นกัน
โดยเขาเล่าว่า เมื่อมีความจำเป็นจริง ๆ กัปตันจะเป็นผู้ประกาศขอความช่วยเหลือ ซึ่งครั้งหนึ่งก็เคยมีศัลยแพทย์กระดูกและข้อที่เก่งมาก ๆ มาช่วยพวกเขารักษานิ้วก้อยของผู้หญิงคนหนึ่งไว้ได้ ในตอนที่เราเกือบจะต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือกันแล้ว เพราะเคสนี้
