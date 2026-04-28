หมอประจำเรือสำราญ เผยเรื่องสุดพีค - เคสแปลกชวนปวดตับ กลางทะเลต้องเจออะไร

          หมอประจำเรือสำราญ เผยเรื่องพีคสุดที่เคยเจอ พร้อมเคสสุดแปลก จะรับมือยังไงเมื่อเกิดเหตุนั้น ๆ บอกเลยสุดท้าทาย 

          เคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ว่าชีวิตของหมอประจำเรือสำราญนั้นเป็นอย่างไร จะต้องพบเจออะไรบ้างในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่กลางมหาสมุทร ในขณะที่เรื่องราวบนเรือสำราญมีความลึกลับมากมาย สิ่งที่หมอบนเรือต้องพบเจอ ก็เต็มไปด้วยความน่าสนใจเช่นกัน 

          โดยเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 เว็บไซต์ Unilad เปิดเผยว่า ไม่นานมานี้มีผู้ใช้ Reddit รายหนึ่ง ซึ่งเป็นหมอบนเรือสำราญตัวจริง ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ที่เขาเคยพบเจอมา หลังจากที่เขาทำงานอยู่บนเรือสำราญลำหนึ่งมาราว 1 ปีแล้ว 

          หมอรายนี้ชี้ว่า ประโยชน์จากการทำงานบนเรือ ที่ต่างจากงานบนบก ก็คือ การมีอำนาจในการตัดสินใจ โดยเขาเป็น 1 ในหมอ 2 คนบนเรือ ดังนั้นจึงต้องตัดสินใจร่วมกัน และยังมีความท้าทายจากลักษณะงานที่เป็นการผสมผสาน ระหว่างเวชศาสตร์ฉุกเฉิน การดูแลผู้ป่วยเร่งด่วน และระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งเขาต้องรับมือกับเคสต่าง ๆ ด้วยทรัพยากรที่น้อยกว่าที่เคยใช้ในโรงพยาบาล 
 
          สำหรับเรื่องพีคที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอ เกิดขึ้นกับเคสเลือดออกในทางเดินอาหารจากภาวะตับแข็ง โดยคนไข้มาด้วยอาการมีเลือดสีดำปนในอุจจาระ เมื่อเช็กความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด พบว่าชายคนนี้มีภาวะซีดมาก และจำเป็นต้องได้รับการให้เลือด มิเช่นนั้นอาจเสียชีวิต 

          แต่ปัญหาอยู่ที่ บนเรือสำราญไม่มีเลือดที่จะถ่ายให้คนไข้ได้ ดังนั้นเขาจึงต้องค้นบันทึกทางการแพทย์ของลูกเรือทั้งหมด และโชคดีที่เจอคนที่เลือดมีความเข้ากันได้ 
    
          เรื่องที่น่าจดจำจากงานนี้ไม่ได้มีเพียงเท่านั้น หมอรายนี้เผยว่า พวกเขาต้องช่วยนำวัตถุแปลกปลอมออกจากคนไข้มาแล้วหลายเคส โดยของแปลกที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอ ก็คือลูกบิลเลียด ที่มีคนแอบนำออกไปจากโต๊ะบิลเลียด เขากลับห้องและยัดมันเข้าไปในตัว ซึ่งกว่าแพทย์จะนำออกมาได้ก็ต้องใช้ทั้งมือ สารหล่อลื่น และคำอธิษฐาน

          นอกจากนี้ เขายอมรับว่าบนเรือเองก็เคยเกิดคดีล่วงละเมิดทางเพศขึ้นเช่นกัน ซึ่งเมื่อเกิดขึ้น หมอจำเป็นต้องรายงานไปยัง FBI และหน่วยยามชายฝั่ง แม้จะเป็นกรณีที่ผู้เสียหายไม่ต้องการแจ้งความก็ตาม 

          แน่นอนว่าการเป็นหมอบนเรือเต็มไปด้วยข้อจำกัดมากมาย แต่ถึงอย่างนั้นหากพวกเขาจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจริง ๆ ก็สามารถใช้ระบบการแพทย์ทางไกล เพื่อขอคำปรึกษาได้ 24 ชั่วโมง และบางครั้งก็ได้ผู้โดยสารที่เป็นหมอมาช่วยเช่นกัน

          โดยเขาเล่าว่า เมื่อมีความจำเป็นจริง ๆ กัปตันจะเป็นผู้ประกาศขอความช่วยเหลือ ซึ่งครั้งหนึ่งก็เคยมีศัลยแพทย์กระดูกและข้อที่เก่งมาก ๆ มาช่วยพวกเขารักษานิ้วก้อยของผู้หญิงคนหนึ่งไว้ได้ ในตอนที่เราเกือบจะต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือกันแล้ว เพราะเคสนี้ 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก Unilad

หมอประจำเรือสำราญ เผยเรื่องสุดพีค - เคสแปลกชวนปวดตับ กลางทะเลต้องเจออะไร โพสต์เมื่อ 28 เมษายน 2569 เวลา 09:30:36
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 วันแรงงานแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันฉัตรมงคล calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส บ้านแดนนี่ ศรีภิญโญ แดนนี่ ศรีภิญโญ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล
