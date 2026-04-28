คนแห่นอนข้ามคืน 600 คนเพื่อสมัครงานโรงงาน ทั้งที่รับแค่ 30 คนเท่านั้น ทรหดมาก

คนแห่นอนข้ามคืนเพื่อสมัครงานโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่พานทอง จ.ชลบุรี ต่อคิวยาว 1 กิโลเมตร ประมาณ 600 คน แต่รับแค่ 30 คน
วันที่ 28 เมษายน 2569 เฟซบุ๊ก ข่าวใหญ่ พานทอง-ชลบุรี มีการลงภาพโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่พานทอง จ.ชลบุรี มีคนมาต่อคิวสมัครงานประมาณ 600 คน แถวยาวกว่า 1 กิโลเมตร ทั้งที่โรงงานรับเพียง 30 คนเท่านั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ข่าวใหญ่ พานทอง-ชลบุรี
ว่ากันว่า คนที่มารอคิวแรก มาตั้งแต่ตี 1 แล้วนอนรอกันข้ามคืน เป็นการสมัครงานที่ทรหดสุด ๆ และภาพที่ออกมาแบบนี้ แสดงให้เห็นว่า คนไทยในพื้นที่มีอีกหลายคนที่ยังไม่มีงานทำ
