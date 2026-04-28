ลูกค้าเข้าร้านเพ็ทช็อป ให้ช่วยอาบน้ำเจ้าจิ๋ว บอกว่าหมา แต่ว่าไม่น่าใช่ สรุปตัวอะไร ?

ลูกค้าเข้าร้านเพ็ทช็อป ขอให้ช่วยอาบน้ำให้เจ้าจิ๋ว บอกว่าลูกหมา แต่ดูไปดูมาไม่น่าใช่ หมาก็ไม่ใช่ หมีก็ไม่เชิง ตกลงตัวอะไร ?
ภาพจาก 小红书@Big
การเปิดร้านเพ็ทช็อปนั้น บางครั้งก็เกิดเรื่องแปลก ๆ ขึ้นได้ ขณะที่ไม่นานมานี้เจ้าของร้านรายหนึ่งในจีนได้ออกมาเล่าประสบการณ์ที่พบเจอ เมื่ออยู่ ๆ ก็มีลูกค้าโผล่มาที่ร้านในสภาพรีบร้อน บอกว่าเก็บลูกสุนัขได้ตัวหนึ่ง อยากจะให้ทางร้านอาบน้ำให้
แต่เมื่อรับตัว "ลูกสุนัข" ดังกล่าวมาดู เจ้าของร้านก็ถึงคราวฉงน เพราะไม่ว่าจะดูยังไง มันก็ไม่เหมือนกับลูกสุนัขเลขสักนิด แต่จะบอกว่าเป็นหมีก็ไม่ใช่ ยิ่งดูก็ยิ่งสงสัย ไม่รู้จริง ๆ ว่านี่คือตัวอะไร
โดยเมื่อเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2569 เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า เจ้าตัวที่ดูไม่เหมือนลูกสุนัข แต่ก็ไม่เหมือนหมีนี้ ทำให้เจ้าของร้านเดาว่าอาจเป็นพังพอน แต่พอสังเกตดูดี ๆ ก็ยังไม่ใช่อีก สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจโพสต์รูปบนโซเชียลเพื่อขอความช่วยเหลือจากชาวเน็ต แต่ได้เห็นคำตอบแล้วก็ยิ่งกังวลมากขึ้น
ปรากฏว่าชาวเน็ตเองต่างก็คาดเดากันไปต่าง ๆ นานาเช่นกัน บ้างก็มองว่าเป็นจิ้งจอก บางคนก็คิดว่าเป็นแรคคูน บางคนคิดว่าเป็นตัวฮันนีแบดเจอร์ เรียกว่ายิ่งเดาก็ยิ่งทำให้เจ้าของร้านกังวล เพราะกลัวว่าจะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ไม่สามารถเลี้ยงไว้ได้
ด้วยเหตุนี้ทั้งลูกค้าและเจ้าของร้านจึงไม่กล้าเก็บสัตว์ตัวจิ๋วนี้ไว้ พวกเขารีบติดต่อไปหากรมป่าไม้เพื่อส่งมอบให้ทันที ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ จึงได้คำตอบว่าที่แท้มันคือตัว แรคคูนด็อก (Raccoon dog) หรือ ทานูกิ ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในจีนนั่นเอง
โดยแรคคูนด็อก ตอนที่ยังเล็ก ๆ จะดูน่ารักเหมือนหมี และเมื่อโตขึ้นก็จะดูเหมือนกับแรคคูนตัวอ้วน ๆ น่ารักน่าเอ็นดู แต่ไม่ว่าจะน่ารักแค่ไหนมันก็ถือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ห้ามจับหรือเลี้ยงไว้เองเด็ดขาด
ขณะที่เจ้าของร้านยังฝากเตือนทุก ๆ คนที่เจอสัตว์ประเภทนี้ ว่าให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการ อย่าเก็บกลับมาบ้านเองเด็ดขาด
