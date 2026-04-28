HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ลูกค้าเข้าร้านเพ็ทช็อป ให้ช่วยอาบน้ำเจ้าจิ๋ว บอกว่าหมา แต่ว่าไม่น่าใช่ สรุปตัวอะไร ?

          ลูกค้าเข้าร้านเพ็ทช็อป ขอให้ช่วยอาบน้ำให้เจ้าจิ๋ว บอกว่าลูกหมา แต่ดูไปดูมาไม่น่าใช่ หมาก็ไม่ใช่ หมีก็ไม่เชิง ตกลงตัวอะไร ? 

แรคคูนด็อก
ภาพจาก 小红书@Big

          การเปิดร้านเพ็ทช็อปนั้น บางครั้งก็เกิดเรื่องแปลก ๆ ขึ้นได้ ขณะที่ไม่นานมานี้เจ้าของร้านรายหนึ่งในจีนได้ออกมาเล่าประสบการณ์ที่พบเจอ เมื่ออยู่ ๆ ก็มีลูกค้าโผล่มาที่ร้านในสภาพรีบร้อน บอกว่าเก็บลูกสุนัขได้ตัวหนึ่ง อยากจะให้ทางร้านอาบน้ำให้ 

          แต่เมื่อรับตัว "ลูกสุนัข" ดังกล่าวมาดู เจ้าของร้านก็ถึงคราวฉงน เพราะไม่ว่าจะดูยังไง มันก็ไม่เหมือนกับลูกสุนัขเลขสักนิด แต่จะบอกว่าเป็นหมีก็ไม่ใช่ ยิ่งดูก็ยิ่งสงสัย ไม่รู้จริง ๆ ว่านี่คือตัวอะไร 

แรคคูนด็อก
ภาพจาก 小红书@Big

          โดยเมื่อเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2569 เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า เจ้าตัวที่ดูไม่เหมือนลูกสุนัข แต่ก็ไม่เหมือนหมีนี้ ทำให้เจ้าของร้านเดาว่าอาจเป็นพังพอน แต่พอสังเกตดูดี ๆ ก็ยังไม่ใช่อีก สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจโพสต์รูปบนโซเชียลเพื่อขอความช่วยเหลือจากชาวเน็ต แต่ได้เห็นคำตอบแล้วก็ยิ่งกังวลมากขึ้น 

          ปรากฏว่าชาวเน็ตเองต่างก็คาดเดากันไปต่าง ๆ นานาเช่นกัน บ้างก็มองว่าเป็นจิ้งจอก บางคนก็คิดว่าเป็นแรคคูน บางคนคิดว่าเป็นตัวฮันนีแบดเจอร์ เรียกว่ายิ่งเดาก็ยิ่งทำให้เจ้าของร้านกังวล เพราะกลัวว่าจะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ไม่สามารถเลี้ยงไว้ได้

แรคคูนด็อก
ภาพจาก 小红书@Big

          ด้วยเหตุนี้ทั้งลูกค้าและเจ้าของร้านจึงไม่กล้าเก็บสัตว์ตัวจิ๋วนี้ไว้ พวกเขารีบติดต่อไปหากรมป่าไม้เพื่อส่งมอบให้ทันที ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ จึงได้คำตอบว่าที่แท้มันคือตัว แรคคูนด็อก (Raccoon dog) หรือ ทานูกิ ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในจีนนั่นเอง 
 
          โดยแรคคูนด็อก ตอนที่ยังเล็ก ๆ จะดูน่ารักเหมือนหมี และเมื่อโตขึ้นก็จะดูเหมือนกับแรคคูนตัวอ้วน ๆ น่ารักน่าเอ็นดู แต่ไม่ว่าจะน่ารักแค่ไหนมันก็ถือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ห้ามจับหรือเลี้ยงไว้เองเด็ดขาด 

แรคคูนด็อก
ภาพจาก 小红书@Big

          ขณะที่เจ้าของร้านยังฝากเตือนทุก ๆ คนที่เจอสัตว์ประเภทนี้ ว่าให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการ อย่าเก็บกลับมาบ้านเองเด็ดขาด
 
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday

ขอบคุณภาพจาก 小红书@Big

โพสต์เมื่อ 28 เมษายน 2569 เวลา 11:42:57
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 วันแรงงานแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันฉัตรมงคล calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส บ้านแดนนี่ ศรีภิญโญ แดนนี่ ศรีภิญโญ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย