HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ยายมาทำฟัน ก่อนออกยื่นจดหมายปริศนาให้ อ่านแล้วใจฟูพร้อมเงิน 1 พันบาท

          ยายมาทำฟัน ก่อนออกยื่นจดหมายปริศนาให้ ขอให้เปิดตอนออกจากร้านไปแล้ว อ่านแล้วใจฟูเลย จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

จดหมายจากยาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คลินิกทันตกรรมชินเขต

          วันที่ 28 เมษายน 2569 เฟซบุ๊ก คลินิกทันตกรรมชินเขต เล่าเรื่องราวชวนประทับใจ ลูกค้าเป็นยายรายหนึ่งมาทำฟัน พร้อมยื่นซองจดหมายปริศนามาให้ ขอให้เปิดตอนยายออกนอกร้านไปแล้ว หลังจากที่ครั้งก่อน ยายมาทฟัน แต่หมอไม่คิดเงิน รายละเอียดทั้งหมดมีดังนี้

          คุณยายทำฟันเสร็จ จ่ายเงินแล้ว ก็ยื่นซองจดหมายมาให้ บอกว่าให้คุณหมอเปิดตอนที่คุณยายออกนอกร้านไปแล้ว ....

          ขอโทษที่ทำให้คุณยายไม่สบายใจ ครั้งนี้รีบให้คุณหมอสัญญาก่อนทำว่าจะต้องคิดเงิน ไม่งั้นไม่ทำ....

          ใครช่วยได้ หมอก็จะช่วยเท่าที่ตัวเองไม่เดือดร้อนนะคะ อย่ากังวลไปเลย

จดหมายจากยาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คลินิกทันตกรรมชินเขต

          บางคนมีตังค์ ยังต่อแล้วต่ออีก ความใจดี ต้องมีปัญญากำกับ กราบขอบพระคุณ คุณยายที่เห็นคุณค่าของการเป็นผู้ให้ และผู้รับนะคะ และขอบคุณที่รักและเป็นห่วงหมอด้วยค่ะ

          ซึ้งใจคุณยาย ในวันที่ จดหมาย มีค่ามากกว่า เงิน

          หมอจะเก็บเงินคุณยายไว้เป็นขวัญถุง และคุณยายได้ส่งผลบุญต่อให้คนไข้คนอื่นได้อีกด้วยค่ะ

          ปล. คุณยายตั้งใจเขียนจดหมายมาจากบ้านค่ะ



โพสต์เมื่อ 28 เมษายน 2569 เวลา 11:44:22 1,877 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 วันแรงงานแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันฉัตรมงคล calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส บ้านแดนนี่ ศรีภิญโญ แดนนี่ ศรีภิญโญ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย