ยายมาทำฟัน ก่อนออกยื่นจดหมายปริศนาให้ อ่านแล้วใจฟูพร้อมเงิน 1 พันบาท

ยายมาทำฟัน ก่อนออกยื่นจดหมายปริศนาให้ ขอให้เปิดตอนออกจากร้านไปแล้ว อ่านแล้วใจฟูเลย จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คลินิกทันตกรรมชินเขต
วันที่ 28 เมษายน 2569 เฟซบุ๊ก คลินิกทันตกรรมชินเขต เล่าเรื่องราวชวนประทับใจ ลูกค้าเป็นยายรายหนึ่งมาทำฟัน พร้อมยื่นซองจดหมายปริศนามาให้ ขอให้เปิดตอนยายออกนอกร้านไปแล้ว หลังจากที่ครั้งก่อน ยายมาทฟัน แต่หมอไม่คิดเงิน รายละเอียดทั้งหมดมีดังนี้
คุณยายทำฟันเสร็จ จ่ายเงินแล้ว ก็ยื่นซองจดหมายมาให้ บอกว่าให้คุณหมอเปิดตอนที่คุณยายออกนอกร้านไปแล้ว ....
ขอโทษที่ทำให้คุณยายไม่สบายใจ ครั้งนี้รีบให้คุณหมอสัญญาก่อนทำว่าจะต้องคิดเงิน ไม่งั้นไม่ทำ....
ใครช่วยได้ หมอก็จะช่วยเท่าที่ตัวเองไม่เดือดร้อนนะคะ อย่ากังวลไปเลย
บางคนมีตังค์ ยังต่อแล้วต่ออีก ความใจดี ต้องมีปัญญากำกับ กราบขอบพระคุณ คุณยายที่เห็นคุณค่าของการเป็นผู้ให้ และผู้รับนะคะ และขอบคุณที่รักและเป็นห่วงหมอด้วยค่ะ
ซึ้งใจคุณยาย ในวันที่ จดหมาย มีค่ามากกว่า เงิน
หมอจะเก็บเงินคุณยายไว้เป็นขวัญถุง และคุณยายได้ส่งผลบุญต่อให้คนไข้คนอื่นได้อีกด้วยค่ะ
ปล. คุณยายตั้งใจเขียนจดหมายมาจากบ้านค่ะ