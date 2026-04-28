เผ่นแล้ว !? เบิร์ด วันว่างว่าง ลงคลิปบินด่วนไปต่างแดน เผยสาเหตุที่ต้องหลบจากไทย

           เบิร์ด วันว่างว่าง เก็บของบินด่วนไปต่างประเทศ ยอมรับต้องหลบหลังถูกถล่มหนัก หลังดราม่ายาแนวเล่นสงกรานต์พ่นพิษ

เบิร์ด วันว่างว่าง

           จากประเด็นร้อน กรณี เบิร์ด วันว่างว่าง ลงคลิปที่คล้ายนำยาแนวผสมน้ำไปป้ายใส่ผู้คนที่กำลังเล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่พระประแดง จนชาวเน็ตจำนวนมากออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก พร้อมตั้งคำถามถึงความเหมาะสม เนื่องจากยาแนวเป็นสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังและร่างกาย หากนำมาใช้ผิดวิธี

เบิร์ด วันว่างว่าง
ภาพจาก วันว่างว่าง วีสอง.

           กระแสกดดันดังกล่าวทำให้เจ้าตัวต้องรีบออกมาโพสต์คลิปชี้แจง โดยยืนยันว่าสิ่งที่นำมาใช้ไม่ใช่ยาแนว แต่เป็นแป้งมันที่ใส่ถุงเลียนแบบ พร้อมสาธิตด้วยการเทและดื่มให้ดู อย่างไรก็ตาม ดราม่ายังไม่จบง่าย ๆ เมื่อบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ยาแนวชื่อดังเข้ามาแสดงความกังวล และขอให้ลบคอนเทนต์ดังกล่าวออกจากทุกแพลตฟอร์ม หวั่นเกิดความเข้าใจผิดและเสี่ยงต่อความปลอดภัย

เบิร์ด วันว่างว่าง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เมลาย รัชดา แฟนเพจ

           เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 28 เมษายน 2569 โลกออนไลน์แชร์คลิปของชายรายหนึ่ง ทดลองนำแป้งมันผสมน้ำตามคำอ้างของ เบิร์ด วันว่างว่าง เพื่อพิสูจน์ว่าสามารถนำไปปะหน้าคนได้จริงหรือไม่ ก่อนพบว่าแป้งไม่เกาะผิวอย่างที่ปรากฏในคลิปของเบิร์ดแต่อย่างใด

เบิร์ด วันว่างว่าง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เมลาย รัชดา แฟนเพจ

           ขณะที่ เมลาย รัชดา อินฟลูฯ สายรถซิ่ง เผยความเคลื่อนไหวปริศนาของ เบิร์ด วันว่างว่าง ขณะเก็บของเดินทางไปต่างประเทศ โดยเจ้าตัวบอกว่าต้องหลบเพราะสร้างเรื่องเอาไว้ แถมโดนเพจใหญ่ขยี้อย่างหนัก พร้อมย้ำว่าไปจริง ๆ ไม่ใช่คอนเทนต์ ขณะที่ล่าสุด เบิร์ด อยู่ที่ฮ่องกงเรียบร้อยแล้ว



เผ่นแล้ว !? เบิร์ด วันว่างว่าง ลงคลิปบินด่วนไปต่างแดน เผยสาเหตุที่ต้องหลบจากไทย โพสต์เมื่อ 28 เมษายน 2569 เวลา 12:15:14
