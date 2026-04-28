พิมรี่พาย ขายทุเรียน 100 บาท ล้านลูก วันนี้ (28 เม.ย.) - ศุภจี ตอบร่วมไลฟ์ด้วยไหม

พิมรี่พาย เตรียมขายทุเรียนลูกละ 100 บาท 1 ล้านลูก เช็กเวลาและช่องทางการไลฟ์ ด้าน ศุภจี ออกโรงชี้แจงทุกประเด็นดราม่า
กลายเป็นประเด็นร้อนในแวดวงผลไม้ไทย พิมรี่พาย ลงคลิปร่วมกับ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประกาศแคมเปญขายทุเรียนราคาลูกละ 100 บาท ตั้งเป้าปล่อยของถึง 1,000,000 ลูกในวันที่ 28 เมษายน ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากกลุ่มเกษตรกรและผู้ค้าทุเรียนที่มองว่าราคาดังกล่าวอาจกระทบโครงสร้างตลาด
ต่อมา กระทรวงพาณิชย์ ออกมาชี้แจงกรณีแคมเปญไลฟ์ขาย ทุเรียนลูกละ 100 บาท ว่าเป็นโปรโมชันของผู้ประกอบการออนไลน์เพื่อระบายทุเรียน เกรดรองค่อนข้างสุก คุณภาพดี แต่ทรงอาจจะไม่สวย เหมาะสำหรับการบริโภคสำหรับครอบครัวเล็ก ขณะที่ราคาทุเรียนในตลาดทั่วไปยังอยู่ในระดับเฉลี่ยประมาณ 140-150 บาทต่อกิโลกรัม สะท้อนกลไกตลาดตามฤดูกาล ย้ำการดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายช่วยกระจายผลผลิตและรักษาเสถียรภาพราคาในภาพรวม
วันที่ 28 เมษายน 2569 พิมรี่พาย โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก Pimrypie - พิมรี่พาย ระบุว่า "ตื่นเต้นจังเลยค่ะ วันที่ 28 เมษายน เจอกันหนึ่งทุ่มตรง (19.00 น.) ก่อนที่ล่าสุด จะลงภาพของตนเองในสวน พร้อมใส่หมวกทุเรียน โดยแคปชั่นว่า "1 ทุ่มตรง 28 เม.ย. วันนี้"
ขณะที่ นางศุภจี ออกมาชี้แจงกรณีดรามาทุเรียนลูกละ 100 บาทของ พิมรี่พาย ที่ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องคุณภาพไม่ตรงปกว่า เชื่อว่าเป็นเพียงเทคนิคการทำโปรโมชันทางการตลาด ซึ่งต้องรอดูรายละเอียดเงื่อนไขและระยะเวลาในการจำหน่าย โดยมองว่าไม่น่ามีปัญหาเรื่องคุณภาพ เนื่องจากกระแสสังคมจับตามองอย่างใกล้ชิด รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นกัน พร้อมย้ำว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดโปรโมชัน แต่จะดูแลในภาพรวมด้านคุณภาพสินค้าและเสถียรภาพราคา
ยืนยันว่าราคาทุเรียนในตลาดยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แม้ปีนี้ผลผลิตจะออกมาจำนวนมาก โดยทุเรียนเกรดส่งออกอย่างเกรด A และ B มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 140-150 บาทต่อกิโลกรัม สะท้อนว่าทุเรียนมีหลายเกรด หลายคุณภาพ และหลายระดับราคา ซึ่งต้องพิจารณาตามเงื่อนไขของแต่ละโปรโมชัน พร้อมระบุว่ากระทรวงพาณิชย์ได้วางแผนรองรับสถานการณ์ล่วงหน้า ด้วยการเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ ๆ และผลักดันการแปรรูป เพื่อรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและช่วยให้ทุเรียนทุกเกรดสามารถจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่องในทุกฤดูกาล
อย่างไรก็ดี นางศุภจี ยืนยันว่า ตนเองจะไม่ได้เดินทางไปร่วมไลฟ์ขายกับพิมพ์รี่พาย ในวันนี้ ส่วนก่อนหน้านี้ที่ไลฟ์ขายกับคนจีน 3 ชั่วโมง ความจริงตนร่วมไลฟ์อยู่ 3 นาทีเท่านั้น
