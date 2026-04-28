เบิร์ด วันว่างว่าง กลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ จากคอนเทนต์สุดหวือหวาและดราม่าล่าสุดที่จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง
ท่ามกลางกระแสไวรัลที่เกิดขึ้นบนโซเชียล ชื่อของ “เบิร์ด วันว่างว่าง” กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง พร้อมเสียงพูดถึงที่หลากหลาย ทั้งในแง่มุมของตัวตนและเรื่องราวเบื้องหลังที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้มาก่อน ไม่ว่าจะเป็น ประวัติเบิร์ด วันว่างว่าง คือใคร ? เส้นทางที่ทำให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงเหตุผลที่ทำให้กลายเป็นไวรัล บทความนี้จะพาไปไล่เรียงทุกประเด็นสำคัญแบบเข้าใจง่าย
ประวัติเบิร์ด วันว่างว่าง คือใคร ?
เบิร์ด วันว่างว่าง หรือชื่อจริงว่า นายธีระวัฒน์ ศรีรอด อินฟลูเอนเซอร์และยูทูบเบอร์ชาวไทย อายุประมาณ 36 ปี มีชื่อเสียงจากการสร้างคอนเทนต์แนวแปลก แหวกแนว และบางครั้งมีลักษณะเสี่ยงอันตราย โดยเน้นความบันเทิงที่ดึงดูดสายตาผู้ชมในโลกโซเชียล จนทำให้มีผู้ติดตามจำนวนมากและกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
เบิร์ด วันว่างว่าง กับจุดเริ่มต้นและสไตล์คอนเทนต์
เบิร์ด วันว่างว่าง เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ติดตามออนไลน์จากการทำคลิปแนวท้าทาย ขี่รถจักรยานยนต์หรือกิจกรรมที่มีความหวาดเสียว รวมถึงการร่วมงานกับอินฟลูเอนเซอร์หลายราย จุดเด่นของ เบิร์ด วันว่างว่าง อยู่ที่การนำเสนอคอนเทนต์แนวทดลอง ท้าทาย และบางครั้งมีความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงคลิปแกล้งคนหรือกิจกรรมที่สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชม แม้จะช่วยสร้างกระแสไวรัลได้ดี แต่ก็มีบางช่วงที่ถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสมและผลกระทบต่อสังคม
ประเด็นดราม่าเบิร์ด วันว่างว่าง ที่ถูกพูดถึง
เบิร์ด วันว่างว่าง เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับคดีความหลายกรณี เช่น การแต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้สัญลักษณ์ราชการไม่ถูกต้อง คอนเทนต์บางประเภทที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย รวมถึงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลในโลกออนไลน์รายอื่น จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง ซึ่งเจ้าตัวเคยยอมรับว่าทำไปเพื่อสร้างความบันเทิง
อีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้ชื่อของเบิร์ด วันว่างว่าง ถูกพูดถึงอย่างมาก คือการมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ของ “แบงค์ เลสเตอร์” ซึ่งเป็นบุคคลในโลกออนไลน์ โดยมีการเปิดเผยว่าเจ้าตัวเคยชวนไปร่วมกิจกรรมบางอย่างจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม
ข่าวเบิร์ด วันว่างว่าง กับดราม่าล่าสุด
เบิร์ด วันว่างว่าง กลับมาเป็นกระแสอีกครั้งจากดราม่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์พระประแดง หลังมีคลิปใช้สิ่งที่ถูกเข้าใจว่าเป็น “กาวยาแนว” ผสมน้ำไปป้ายหน้าผู้ร่วมเล่นน้ำ ซึ่งสร้างเสียงวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมและความปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม เบิร์ด วันว่างว่าง ได้ออกมาชี้แจงภายหลังว่า สิ่งที่ใช้ในคลิปดังกล่าวเป็นเพียง “แป้งมัน” ที่นำมาใส่ถุงเพื่อใช้ประกอบคอนเทนต์ ไม่ได้เป็นสารอันตรายตามที่สังคมเข้าใจ พร้อมทั้งมีการปรับหรือถอดบางเนื้อหาเพื่อลดความเข้าใจผิด
ขณะเดียวกัน แบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังได้ออกมาขอความร่วมมือให้นำคอนเทนต์ออกจากสื่อออนไลน์ เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดความเข้าใจผิดและส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดการถกเถียงในสังคมอย่างกว้างขวาง โดยมีทั้งฝ่ายที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม และฝ่ายที่ยังคงสนับสนุน เบิร์ด วันว่างว่าง ในฐานะผู้สร้างคอนเทนต์เพื่อความบันเทิง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมุมมองที่แตกต่างของผู้บริโภคสื่อในยุคปัจจุบัน
จากเหตุการณ์ทั้งหมด ทำให้ เบิร์ด วันว่างว่าง กลายเป็นหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์ที่ถูกจับตามองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของความนิยมและข้อถกเถียงเกี่ยวกับความเหมาะสมของคอนเทนต์