ดราม่าบล็อกเกอร์ 11 ล้านซับ บังคับลูกน้องลงบ่อจระเข้ - จับกดน้ำ แฉวีรกรรมเพียบ
           ฉาว บล็อกเกอร์ 11 ล้านซับ บังคับลูกน้องลงบ่อจระเข้ - ทารุณจับกดน้ำ เรียกยอดวิว ชี้ชักจูกเยาวชนในทางที่ผิด แถมใช้แรงงานเด็ก โดนขุดหนักจนถูกแบน

บล็อกเกอร์ บังคับลูกน้องลงบ่อจระเข้

           วันที่ 24 เมษายน 2569 เว็บไซต์ Zhongtian News Network รายงานว่า มีดราม่าร้อนในวงการอินฟลูเอนเซอร์จีน หลังบล็อกเกอร์ตัวท็อปที่มียอดผู้ติดตามกว่า 11.13 ล้านซับ สร้างคอนเทนต์โหดเรียกยอดวิว ด้วยการบังคับลูกน้องสาว 2 คนให้ลงไปในตู้ปลาที่มีจระเข้ จนทั้งคู่ร้องไห้ตัวสั่นและกรี๊ดลั่นกลางไลฟ์
           
           เหตุการณ์อื้อฉาวนี้เกิดขึ้นระหว่างการไลฟ์เมื่อปีที่ผ่านมา ของบล็อกเกอร์บน Weibo ที่ใช้ชื่อว่า เยว่ปาหลี (夜巴黎) โดยเธอเตรียมตู้ปลาที่มีจระเข้ขนาดเล็กตัวเป็น ๆ ว่ายอยู่ จากนั้นได้บังคับให้ลูกน้อง 2 คน ลงไปในตู้ ซึ่งทั้งคู่ต่างหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัด ได้แต่กอดกันแน่นอยู่ที่มุมหนึ่ง ไม่กล้าขยับไปไหน จะเห็นได้ว่าพวกเธอกลัวจนตัวสั่น หลับตาแน่นและร้องขอความเมตตา
           
           แต่แทนที่จะเห็นใจลูกน้อง บล็อกเกอร์สาวกลับด่าว่า "แกจะกลัวอะไร ตะโกนทำไม แกทำน้ำกระเด็นใส่หน้าฉันแล้ว สติไม่ดีหรือไง ? กลั้นใจไว้ก่อน ทนอีก 5 วินาที"
           
ภาพจาก Weibo

ภาพจาก Weibo

           ภาพที่ปรากฏทำให้ผู้ชมรู้สึกไม่สบายใจ ชาวเน็ตมองว่า เยว่ปาหลี ทำเกินไป นอกจากนี้ยังมีคนแฉวีรกรรมสุดโหดร้ายอื่น ๆ ของบล็อกเกอร์รายนี้ ที่ครั้งหนึ่งหลังจากเล่นเกมแพ้ในไลฟ์ เจ้าตัวสั่งให้จับลูกน้องมัดเชือก นำไปถ่วงลงถังน้ำ โดยมีคนอื่นกดหัวลงน้ำด้วย 
           
           ในเหตุการณ์นั้น ลูกน้องของเธอถูกจับกดน้ำถึง 6 รอบ เป็นภาพที่อันตรายอย่างยิ่ง จนชาวเน็ตบางคนถึงกับเรียกพฤติกรรมนี้ว่าไม่ต่างจากการฆ่ากัน 

ภาพจาก Weibo
           
           ต่อมาชาวเน็ตเริ่มขุดประวัติของ เยว่ปาหลี และสงสัยว่าจริง ๆ แล้วเจ้าตัวน่าจะเป็นผู้เยาว์ แต่แอบใช้บัตรประชาชนของยายมายืนยันตัวตน เพื่อหลีกเลี่ยงข้อบังคับทางกฎหมาย โดยทำการไลฟ์สตรีมบนแพลตฟอร์มนี้มานานถึง 5 ปีแล้ว 
           
           ยิ่งไปกว่านั้น บล็อกเกอร์รายนี้ยังเผยแพร่แนวคิด การศึกษาอันไร้ประโยชน์ ระหว่างการไลฟ์มาหลายครั้งแล้ว โดยโอ้อวดว่าตัวเองมีรายได้ปีละหลายล้านหยวนหลังออกจากโรงเรียนตั้งแต่ ม.ต้น ซึ่งไม่ต่างจากการชักจูงเยาวชนให้ทำตาม 
           
           นอกจากนี้ยังมีอินฟลูฯ รายอื่นยื่นคำร้องเรียนอย่างเป็นทางการ กล่าวหาว่า เยว่ปาหลี ล่อลวงให้ลูกสาวตัวเองที่ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้เงินกว่า 100,000 หยวน (ราว 475,000 บาท) ส่งของขวัญให้ในไลฟ์  
           
           นอกจากนี้ บริษัทที่บริหารจัดการบัญชี เยว่ปาหลี ยังถูกกล่าวหาว่ามีการเซ็นสัญญากับทีมงานที่ยังเป็นผู้เยาว์หลายราย โดยเด็กสุดอายุเพียง 14 ปีเท่านั้น
           
           ทั้งนี้ พบว่าทางแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมได้ลงโทษ เยว่ปาหลี ในเรื่องคลิปจระเข้ไปแล้วก่อนหน้านี้ แต่หลังจากที่เรื่องของเธอกลับมาถูกแฉจนเป็นประเด็นบนโลกออนไลน์อีกครั้ง ในที่สุดบัญชี เยว่ปาหลี ก็ถูกแบนเป็นที่เรียบร้อย 

ภาพจาก Weibo

ขอบคุณข้อมูลจาก Zhongtian News Network, Hk01

อัปเดตล่าสุด 28 เมษายน 2569 เวลา 17:27:01
