ดราม่าไอดอลใต้ดิน จัดเซอร์วิสให้ดมรักแร้ แฟนคลับสุดฟิน ลั่นขอภักดีชั่วชีวิต

ฉาว ไอดอลใต้ดินเซอร์วิสแฟนให้ดมรักแร้ สูดกลิ่นกายแทนจับมือ บางคนหลงหนักถึงขั้นปฏิญาณความภักดี ขอเปย์ทั้งชีวิต โซเชียลดราม่าสนั่น
วันที่ 26 เมษายน 2569 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานกรณีที่เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์สนั่น เมื่อ ฮาริ มัตสึโมโตะ (Hari Matsumoto) ไอดอลใต้ดินจากจังหวัดวากายามะ ซึ่งมีผู้ติดตามบนโซเชียลกว่า 400,000 คน ได้เสนอเซอร์วิสสุดประหลาด ให้แฟน ๆ เข้ามาดมรักแร้ของเธอ แทนการจับมือแบบทั่วไป
ต่างจากไอดอลกระแสหลักที่มีการปรากฏตัวตามโทรทัศน์และสื่อต่าง ๆ กลุ่มไอดอลใต้ดินมักทำการแสดงในสถานที่ขนาดเล็ก เช่น โรงละครเล็ก ไลฟ์เฮ้าส์ หรือตามศูนย์การค้า ซึ่งมักจะมีความใกล้ชิดกันเป็นพิเศษ สร้างฐานแฟนคลับผ่านการแสดงสดและการมีปฏิสัมพันธ์กับแฟน ๆ โดยตรง
อย่างไรก็ตาม มัตสึโมโตะ ได้ตกเป็นที่วิจารณ์หลังเลือกที่จะเซอร์วิสแฟน ๆ ด้วยการให้พวกเขาดมรักแร้ของเธอหลังจบโชว์ แทนที่จะเป็นการจับมือหรือกอดกันตามปกติ โดยมีคลิปของแฟนคลับชายที่อายุเยอะกว่า ทำท่าเลียนแบบสุนัขและเข้าไปดมใต้รักแร้ทั้ง 2 ข้าง
หลังจากนั้น เธอก็ให้เขานั่งลงและกอดเขาไว้ในอ้อมแขน ดูแลด้วยสัมผัสอ่อนโยน
แฟนคลับคนหนึ่งยังโพสต์ภาพของตัวเองกับไอดอลสาว พร้อมระบุว่า "ผมชอบกลิ่นคุณมากจริง ๆ เหตุผลที่ผมเกิดมาก็เพื่อได้เจอกับ ฮาริ ผมรักคุณ"
แฟนบางคนถึงขั้นขอทำสัญญาแห่งความสุขชั่วชีวิตกับเธอ โดยปฏิญาณตนว่าจะใช้เงินทั้งหมดที่มีเปย์ให้เธอ และขอแสดงความภักดีด้วยการไม่ไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนไหนอีก
ทั้งนี้ แม้ไอดอลสาวจะไม่ได้ออกมาอธิบายถึงสาเหตุที่จัดเซอร์วิสดมรักแร้ แต่ชาวเน็ตบางคนมองว่า นี่เป็นวิธีการที่สร้างความโดดเด่นให้ตัวเอง ท่ามกลางไอดอลใต้ดินนับพัน และยังทำให้ฐานแฟนคลับแข็งแกร่งขึ้นไปอีก
อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตหลายคนเห็นพ้องกันว่าเซอร์วิสรูปแบบนี้ เป็นอะไรที่น่ารังเกียจ และชี้ว่า "มันน่าจะถูกมองว่าเป็นความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ราคาถูก มากกว่าจะเป็นไอดอล"
"ผมรู้สึกแย่กับมัตสึโมโตะนะ วงการไอดอลใต้ดินมักจะยอมรับพฤติกรรมเหล่านี้ หรือยอมรับกันโดยไม่รู้ตัว ซึ่งมันเป็นสิ่งที่อาชีพอื่นยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเผยชีวิตส่วนตัว หรือแม้แต่การขายกลิ่นกาย"
สิ่งที่เกิดขึ้นยังสะท้อนให้เห็นความจริงอันโหดร้ายของวงการไอดอลใต้ดินของญี่ปุ่น โดยข้อมูลจากสารคดี Youth of Japanese Underground Idols ระบุว่า เกือบ 80% ของไอดอลในญี่ปุ่น ทำงานในรูปแบบไอดอลใต้ดิน ซึ่งมีรายได้ต่ำ ในขณะที่พนักงานออฟฟิศของญี่ปุ่นทำเงินได้ประมาณเดือนละ 300,000 เยน (ราว 61,000 บาท) แต่ไอดอลใต้ดินมักหาเงินได้แค่ 120,000 เยน (ราว 24,000 บาท) หรือน้อยกว่านั้น
บริษัทบางแห่งยังไม่มีฐานเงินเดือนที่แน่นอน จงใจจ่ายล่าช้า หรือไล่ไอดอลออกตามอำเภอใจ ในขณะที่การแข่งขันเป็นไปอย่างดุเดือด ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ประกอบกับข้อเรียกร้องให้ไอดอลเหล่านี้ต้องดูแลร่างกายให้ได้ตามมาตรฐาน ต้องเอาใจแฟน ๆ และรับมือกับการคุกคามต่าง ๆ จึงมีไอดอลจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบทั้งร่างกายและจิตใจ
นอกจากนี้ ไอดอลใต้ดินมักถูกคาดหวังให้เป็นโสด เนื่องจากการปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับบ่อย ๆ ถือเป็นส่วนสำคัญของเสน่ห์ของพวกเธอ
ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP