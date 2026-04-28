HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ดราม่าไอดอลใต้ดิน จัดเซอร์วิสให้ดมรักแร้ แฟนคลับสุดฟิน ลั่นขอภักดีชั่วชีวิต

          ฉาว ไอดอลใต้ดินเซอร์วิสแฟนให้ดมรักแร้ สูดกลิ่นกายแทนจับมือ บางคนหลงหนักถึงขั้นปฏิญาณความภักดี ขอเปย์ทั้งชีวิต โซเชียลดราม่าสนั่น 

ดมรักแร้
ภาพจาก X @naru_idol2

          วันที่ 26 เมษายน 2569 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานกรณีที่เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์สนั่น เมื่อ ฮาริ มัตสึโมโตะ (Hari Matsumoto) ไอดอลใต้ดินจากจังหวัดวากายามะ ซึ่งมีผู้ติดตามบนโซเชียลกว่า 400,000 คน ได้เสนอเซอร์วิสสุดประหลาด ให้แฟน ๆ เข้ามาดมรักแร้ของเธอ แทนการจับมือแบบทั่วไป 

ดมรักแร้
ภาพจาก X @naru_idol2
 
          ต่างจากไอดอลกระแสหลักที่มีการปรากฏตัวตามโทรทัศน์และสื่อต่าง ๆ กลุ่มไอดอลใต้ดินมักทำการแสดงในสถานที่ขนาดเล็ก เช่น โรงละครเล็ก ไลฟ์เฮ้าส์ หรือตามศูนย์การค้า ซึ่งมักจะมีความใกล้ชิดกันเป็นพิเศษ สร้างฐานแฟนคลับผ่านการแสดงสดและการมีปฏิสัมพันธ์กับแฟน ๆ โดยตรง 

          อย่างไรก็ตาม มัตสึโมโตะ ได้ตกเป็นที่วิจารณ์หลังเลือกที่จะเซอร์วิสแฟน ๆ ด้วยการให้พวกเขาดมรักแร้ของเธอหลังจบโชว์ แทนที่จะเป็นการจับมือหรือกอดกันตามปกติ โดยมีคลิปของแฟนคลับชายที่อายุเยอะกว่า ทำท่าเลียนแบบสุนัขและเข้าไปดมใต้รักแร้ทั้ง 2 ข้าง 

ดมรักแร้
ภาพจาก X @haruna_01_07
   
          หลังจากนั้น เธอก็ให้เขานั่งลงและกอดเขาไว้ในอ้อมแขน ดูแลด้วยสัมผัสอ่อนโยน 
  
          แฟนคลับคนหนึ่งยังโพสต์ภาพของตัวเองกับไอดอลสาว พร้อมระบุว่า "ผมชอบกลิ่นคุณมากจริง ๆ เหตุผลที่ผมเกิดมาก็เพื่อได้เจอกับ ฮาริ ผมรักคุณ"

          แฟนบางคนถึงขั้นขอทำสัญญาแห่งความสุขชั่วชีวิตกับเธอ โดยปฏิญาณตนว่าจะใช้เงินทั้งหมดที่มีเปย์ให้เธอ และขอแสดงความภักดีด้วยการไม่ไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนไหนอีก 

ดมรักแร้
ภาพจาก X @haruna_01_07

          ทั้งนี้ แม้ไอดอลสาวจะไม่ได้ออกมาอธิบายถึงสาเหตุที่จัดเซอร์วิสดมรักแร้ แต่ชาวเน็ตบางคนมองว่า นี่เป็นวิธีการที่สร้างความโดดเด่นให้ตัวเอง ท่ามกลางไอดอลใต้ดินนับพัน และยังทำให้ฐานแฟนคลับแข็งแกร่งขึ้นไปอีก  

          อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตหลายคนเห็นพ้องกันว่าเซอร์วิสรูปแบบนี้ เป็นอะไรที่น่ารังเกียจ และชี้ว่า "มันน่าจะถูกมองว่าเป็นความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ราคาถูก มากกว่าจะเป็นไอดอล"

ดมรักแร้
ภาพจาก X @naru_idol2
 
          "ผมรู้สึกแย่กับมัตสึโมโตะนะ วงการไอดอลใต้ดินมักจะยอมรับพฤติกรรมเหล่านี้ หรือยอมรับกันโดยไม่รู้ตัว ซึ่งมันเป็นสิ่งที่อาชีพอื่นยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเผยชีวิตส่วนตัว หรือแม้แต่การขายกลิ่นกาย"
 
          สิ่งที่เกิดขึ้นยังสะท้อนให้เห็นความจริงอันโหดร้ายของวงการไอดอลใต้ดินของญี่ปุ่น โดยข้อมูลจากสารคดี Youth of Japanese Underground Idols ระบุว่า เกือบ 80% ของไอดอลในญี่ปุ่น ทำงานในรูปแบบไอดอลใต้ดิน ซึ่งมีรายได้ต่ำ ในขณะที่พนักงานออฟฟิศของญี่ปุ่นทำเงินได้ประมาณเดือนละ 300,000 เยน (ราว 61,000 บาท) แต่ไอดอลใต้ดินมักหาเงินได้แค่ 120,000 เยน (ราว 24,000 บาท) หรือน้อยกว่านั้น 


          บริษัทบางแห่งยังไม่มีฐานเงินเดือนที่แน่นอน จงใจจ่ายล่าช้า หรือไล่ไอดอลออกตามอำเภอใจ ในขณะที่การแข่งขันเป็นไปอย่างดุเดือด ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ประกอบกับข้อเรียกร้องให้ไอดอลเหล่านี้ต้องดูแลร่างกายให้ได้ตามมาตรฐาน ต้องเอาใจแฟน ๆ และรับมือกับการคุกคามต่าง ๆ จึงมีไอดอลจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบทั้งร่างกายและจิตใจ 

          นอกจากนี้ ไอดอลใต้ดินมักถูกคาดหวังให้เป็นโสด เนื่องจากการปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับบ่อย ๆ ถือเป็นส่วนสำคัญของเสน่ห์ของพวกเธอ

ดมรักแร้
ภาพจาก X @naru_idol2

ดมรักแร้
ภาพจาก X @naru_idol2

ดมรักแร้
ภาพจาก Instagram haruna.01.07 

ดมรักแร้
ภาพจาก Instagram haruna.01.07 

ดมรักแร้
ภาพจาก Instagram haruna.01.07 

  
ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP


ดราม่าไอดอลใต้ดิน จัดเซอร์วิสให้ดมรักแร้ แฟนคลับสุดฟิน ลั่นขอภักดีชั่วชีวิต อัปเดตล่าสุด 28 เมษายน 2569 เวลา 19:10:54 1,052 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 วันแรงงานแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันฉัตรมงคล calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส บ้านแดนนี่ ศรีภิญโญ แดนนี่ ศรีภิญโญ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย