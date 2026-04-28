คู่รักพิชิตเขา เปิดฉากแซ่บท้าลมหนาว มั่นใจมีเพียงเรา หารู้ไม่มีกล้องไลฟ์ 24 ชม.

คู่รักท้าลมหนาว ทำกิจกรรมร้อนบนยอดเขา มั่นใจมีเพียงเราสอง หารู้ไหมมีกล้องไลฟ์ภาพแบบสด ๆ คนดูตาค้าง
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
วันที่ 21 เมษายน 2569 เว็บไซต์ Singtao รายงานว่า คู่รักในสวิตเซอร์แลนด์สร้างเรื่องฮือฮาขึ้นโดยไม่ตั้งใจ หลังมีเซ็กส์กันอย่างเร่าร้อนบนยอดเขาฟอลฮอร์น ของเทือกเขาแอลป์ ที่ระดับความสูง 2,681 เมตร แต่ในขณะที่ทั้งคู่คิดว่ากำลังขึ้นสวรรค์กันเพียงลำพังโดยมีเพียงธรรมชาติโอบล้อม กลับไม่รู้ตัวเลยว่ามีกล้องบันทึกสภาพอากาศ ที่กำลังถ่ายทอดกิจกรรมสุดแซ่บนั้นสด ๆ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 15.30 น. วันที่ 8 เมษายน ที่ผ่านมา หลังจากที่คู่รักนักปีนเขาใช้เวลาอันยาวนานในการพิชิตยอดเขา ก็ขึ้นไปอยู่บนดาดฟ้าของโรงแรมบนยอดเขา ชื่นชมทิวทัศน์อันวิจิตรงดงามของเทือกเขาหิมะและทะเลสาบสวย ๆ ด้วยกัน
เนื่องจากโรงแรมดังกล่าวอยู่ในช่วงปิดให้บริการ ยาวจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน เพื่อรอให้หิมะละลาย บนดาดฟ้านั้นจึงไม่มีคนอื่นอยู่ด้วย คู่รักจึงถอดชุดและอุปกรณ์ปีนเขา เข้ากอดรัดกันอย่างดูดดื่ม ราวกับสถานที่แห่งนั้นเป็นโลกส่วนตัวที่มีเพียงทั้งสอง
แต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือ บนหลังคาโรงแรมมีกล้องตรวจจับสภาพอากาศของบริษัท Roundshot ที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง และถ่ายทอดสดภาพทางอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ ซึ่งก็มีคนที่เข้ามาเจอภาพแจ็ตพอตของคู่รักเข้าจริง ๆ
ดูเหมือนคู่รักจะไม่หวั่นเกรงต่อความหนาวแม้แต่น้อย หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมร้อนแล้วก็สวมอุปกรณ์ต่าง ๆ กลับ ก่อนจะพากันลงจากเขาไป โดยไม่ทันรู้ตัวเลยว่าโมเมนต์สั้น ๆ เพียง 10 นาทีนั้น ได้กลายมาเป็นจุดสนใจของชาวเน็ตไปแล้ว
อย่างไรก็ตาม ข่าวดีคือทาง Roundshot เผยว่า ระบบของพวกเขามีฟังก์ชันเบลอหน้าของผู้ที่ปรากฏอยู่ในภาพแบบอัตโนมัติ ดังนั้นตัวตนของคู่รักจึงไม่ถูกเปิดเผย ขณะที่ผู้ดูแลได้ลบคลิปช่วงนั้นออกจากระบบไปแล้ว ซึ่งแม้เหตุการณ์ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นได้ยาก แต่กล้องก็เคยจับภาพนักท่องเที่ยวที่แกล้งทำตัวตลก ๆ เล่นกับกล้องได้บ้างเป็นครั้งคราว
ขอบคุณข้อมูลจาก Singtao