หญิงก้างปลาติดคอ 10 วัน โผล่ทะลุหลังหู อ.เจษฎา เตือนอันตรายกว่าที่คิด

เผยเคสหญิงโดนก้างปลาติดคอ ทนนาน 10 วันไม่หาย จู่ ๆ เคลื่อนตัวทะลุผิวหนังโผล่ทะลุหลังหู ด้าน อ.เจษฎ์ ยันเกิดขึ้นได้จริง เตือนห้ามดึงเอง
กลายเป็นเรื่องราวชวนน่าตกใจ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเล่าประสบการณ์ ก้างปลาติดคอ ก่อนปล่อยไว้นานกว่า 10 วัน ซึ่งต่อมาก้างปลาเคลื่อนตัวจากลำคอไปโผล่ทะลุผิวหนังบริเวณด้านหลังใบหู จนเจ้าตัวตัดสินใจดึงออกจนเลือดไหล โชคดีที่ไม่ได้บาดเจ็บหนักมาก
เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 28 เมษายน 2569 รศ. ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ให้ความรู้ผ่านเพจเฟซบุ๊ก อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์ ยืนยันว่า เหตุการณ์ลักษณะนี้สามารถเกิดขึ้นได้จริง โดยเฉพาะในกรณีที่ก้างปลาฝังตัวและเคลื่อนออกนอกหลอดอาหาร ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนรุนแรง หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Rungravee Chaiwirattikul
โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า กรณีที่มีข่าวว่า มีคนเกิดอุบัติเหตุ กินอาหารแล้วก้างปลาติดคอ ถึงขนาดแทงทะลุออกหลังหูเลย คำตอบคือ เป็นไปได้ ก้างปลานี้อันตรายกว่าที่คิด ต้องระมัดระวัง
ข้อมูลจากต้นเรื่อง แสดงให้เห็นว่าก้างปลาสามารถติดคอเป็นเวลานานหลายวัน และอาจเคลื่อนตัวไปอยู่ในตำแหน่งอื่น รวมถึงแทงออกมาสู่ผิวหนังด้านนอก เช่น บริเวณหลังหูในกรณีนี้ ซึ่งนับว่าโชคดีมากที่ไม่เกิดอันตรายร้ายแรง
โดยเรื่องนี้ เพจ Drama-addict อธิบายว่า ภาวะดังกล่าวเรียกว่า การเคลื่อนตัวของชิ้นส่วนก้างปลาออกนอกหลอดอาหาร พร้อมเผยเคสอื่น เช่น ก่อนหน้านี้มีข่าวคนก้างปลาติดคอ แล้วสักพักพบว่ามีอะไรแทงออกมาตรงคอ เมื่อดึงออกมาเลือดพุ่งกระฉูด และสิ่งที่ดึงออกมาก็คือก้างปลาที่ติดอยู่ในคอ
เคสลักษณะนี้พบได้เป็นระยะ ในทางการแพทย์เรียกว่า Extraluminal migration of ingested fish bone หรือการเคลื่อนตัวของก้างปลาออกนอกหลอดอาหาร ส่วนใหญ่จะเป็นกรณีกินปลาแล้วก้างปลาติดคอ เอาไม่ออก ผ่านไปหลายวันถึงหลายสัปดาห์ จะมีอาการบวม แดง และกดเจ็บบริเวณคอด้านนอก บางรายก้างปลาทิ่มออกมาจากผิวหนังให้เห็นชัดเจน
ความน่ากังวลคือ หากก้างปลาไปโดนเส้นเลือดในคอ อาจเสียชีวิตได้ทันที และหากเกิดการติดเชื้อ อาจลุกลามเป็นการติดเชื้อบริเวณลึกของคอ ซึ่งในกรณีรุนแรงอาจกลายเป็นฝีหนอง และลุกลามไปถึงช่องอกหรือหัวใจได้
หากกินปลาแล้วก้างปลาติดคอและเอาไม่ออก ควรรีบไปพบแพทย์ ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ และไม่ควรใช้วิธีแบบเดิม เช่น ปั้นข้าวหรือกลืนกล้วยเพื่อดันก้างปลา เพราะอาจทำให้ก้างปลาทิ่มลึกลงไปกว่าเดิม
หากคลำพบก้อนผิดปกติบริเวณคอ ควรรีบไปพบแพทย์ และหากมีก้างโผล่ออกมา ห้ามดึงออกเองเด็ดขาด เพราะอาจทำให้เส้นเลือดเสียหายและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
กรณีที่เป็นข่าวและมีการดึงก้างปลาออกจนเลือดพุ่ง ถือว่าโชคดีมากที่ไม่เสียชีวิต
