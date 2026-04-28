ลุงขุดพี่จากหลุม แบกไปธนาคาร หลังถอนเงินไม่ได้ - เผยเรื่องอีกด้าน จริงแค่ไหน ?
           น้องขุดพี่จากหลุม แบกไปธนาคาร ยืนยันตายจริง หลังไม่ให้ถอนเงิน ถ้าเจ้าตัวไม่มา คนช็อกตลอดทาง ตำรวจชี้แล้วปัญหาเกิดจากอะไร ฝั่งธนาคารแจงด้วย ความจริงไม่ใช่แบบที่คิด

           วันที่ 28 เมษายน 2569 เว็บไซต์ NDTV รายงานว่า เกิดเหตุการณ์ช็อกขึ้นในรัฐโอฑิศา ประเทศอินเดีย เมื่อชายวัย 50 ปีรายหนึ่ง ต้องขุดศพพี่สาวขึ้นมาจากหลุม แบกร่างที่เหลือเพียงโครงกระดูกของเธอไปยังสาขาธนาคารในวันจันทร์ที่ผ่านมา (27 เมษายน) เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเธอเสียชีวิตแล้วจริง ๆ หลังเจ้าหน้าที่ธนาคารไม่ให้เขาถอนเงินออกจากบัญชีของพี่สาว หากเจ้าของบัญชีไม่มาด้วย
           
           เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ธนาคาร Odisha Grameen Bank สาขา Maliposi โดย จีตู มุนดา ชายวัย 50 ปี พยายามจะถอนเงินออกจากบัญชีของพี่สาวที่เสียชีวิตไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยในบัญชีเหลือยอดเงินอยู่ประมาณ 19,300 รูปี (ราว 6,600 บาท) แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ธนาคารปฏิเสธมาแล้วหลายครั้ง อ้างว่าเจ้าของบัญชีต้องมายืนยันด้วยตัวเอง 
           
           ดังนั้นเขาจึงไปขุดโครงกระดูกของพี่สาวขึ้นมาจากสุสานในหมู่บ้าน จากนั้นก็ใช้ผ้าห่อแล้วเดินแบกมาตลอดระยะทาง 3 กิโลเมตร ท่ามกลางอากาศร้อนจัด จนเมื่อมาถึงเขาก็วางโครงกระดูกไว้หน้าธนาคาร ภาพที่ปรากฏทำให้ผู้คนต่างก็สนใจและทำให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบ

           "ผมไปธนาคารมาหลายรอบแล้ว คนที่นั่นบอกผมให้เอาเจ้าของบัญชีมาถอนเงินที่ฝากไว้ในชื่อของเธอเอง" จีตู กล่าวกับนักข่าว
           
           เขายังบอกว่า "แม้ผมจะบอกพวกเขาว่าเธอตายไปแล้ว พวกเขาก็ไม่ฟัง ยังเอาแต่ยืนกรานให้พาเธอมาธนาคาร ด้วยความคับแค้นใจ ผมจึงไปขุดหลุมศพ เอาโครงกระดูกเธอมายืนยันว่าเธอตายไปแล้วจริง ๆ"
           
           
           ขณะที่ทางตำรวจท้องถิ่น เผยว่า จีตูเป็นคนจากชนเผ่าที่ไม่รู้หนังสือ เขาไม่รู้ว่าทายาทตามกฎหมาย หรือตัวแทนที่แต่งตั้งขึ้นคืออะไร และเจ้าหน้าที่ธนาคารเองก็ล้มเหลวในการอธิบายกระบวนการถอนเงินจากบัญชีของผู้ล่วงลับ
           
           เหตุการณ์นี้ได้ก่อให้เกิดความไม่พอใจอย่างกว้างขวาง และเปิดเผยให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างขั้นตอนการทำธุรกรรมทางการเงินอย่างเป็นทางการ กับความเป็นจริงที่ชุมชนในชนบทและชนเผ่าต้องเผชิญ
           
           ทั้งนี้ มีรายงานว่า จีตูไม่ทราบว่าตามกฎหมายแล้ว สามารถให้ตัวแทนหรือทายาทของผู้เสียชีวิตมาถอนเงินได้ โดยที่เจ้าของบัญชีไม่ต้องอยู่ด้วย ซึ่งเป็นกระบวนการที่เจ้าหน้าที่ธนาคารจะต้องให้คำแนะนำแก่ลูกค้าตามกฎหมาย โดยจากเหตุการณ์นี้ ทางเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการแก้ไขและช่วยอำนวยความสะดวกในการถอนเงิน ผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
           
           อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ทางธนาคารได้ออกแถลงการณ์ถึงเรื่องนี้ว่า "ตรงข้ามกับรายงานบางฉบับ เจ้าหน้าที่ธนาคารไม่ได้เรียกร้องให้ลูกค้าที่เสียชีวิตแล้วต้องมาแสดงตนเพื่อถอนเงิน ข้อเท็จจริงที่จะนำเสนอต่อไปนี้มีขึ้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใสจากเหตุดังกล่าว
           
           นายจิตู มาที่สาขาเป็นครั้งแรกเพื่อขอถอนเงินจากบัญชีของพี่สาว ซึ่งตามระเบียบของธนาคาร การถอนเงินโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้รับการมอบอำนาจอย่างถูกต้องไม่สามารถทำได้ เมื่อได้รับแจ้งข้อมูล ชายคนนี้อ้างว่าเจ้าของบัญชีเสียชีวิตแล้ว ทางผู้จัดการสาขาจึงอธิบายอย่างชัดเจนว่ากรณีการเสียชีวิต จะทำธุรกรรมได้เมื่อมีการยื่นเอกสารที่ถูกต้อง รวมถึงใบมรณบัตร 
           
           แต่บุคคลที่อยู่ในสภาพมึนเมากลับก่อความวุ่นวาย และต่อมาได้กลับมาพร้อมกับศพมนุษย์ ที่ถูกขุดขึ้นมาหลังถูกฝังเมื่อไม่กี่วันก่อน และวางศพนั้นไว้หน้าสาขา อ้างว่าเป็นศพของพี่สาวเพื่อจะขอถอนเงินจากบัญชี เหตุการณ์นี้สร้างความวุ่นวายอย่างมากในพื้นที่ดังกล่าว และตำรวจก็ได้รับแจ้งเหตุทันที เรื่องนี้อยู่ภายใต้การจัดการของตำรวจแล้ว
           
           เหตุการณ์ดังกล่าว ดูเหมือนจะเกิดขึ้นเนื่องจากการขาดความรู้ในกระบวนการขอรับเงิน และบุคคลดังกล่าวไม่เต็มใจยอมรับขั้นตอนที่ผู้จัดการสาขาธิบายไป ธนาคารมีเจตนาจะป้องปกผลประโยชน์ของเงินในบัญชีของสตรีชนเผ่าผู้ยากไร้ และไม่มีการละเมิดใด ๆ ธนาคารยังประสานงานอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อออกใบมรณบัตร และจะดำเนินการอย่างเร่งด่วนให้เมื่อได้รับใบมรณบัตรแล้ว"

ขอบคุณข้อมูลจาก NDTV, X @IOBIndia

ลุงขุดพี่จากหลุม แบกไปธนาคาร หลังถอนเงินไม่ได้ - เผยเรื่องอีกด้าน จริงแค่ไหน ? โพสต์เมื่อ 28 เมษายน 2569 เวลา 19:10:06
