ร้านปูอบดัง ประกาศปิดสาขา 31 พ.ค. บอกเหตุผลชัด เปิดมา 5 ปี ทำไมต้องยอมแพ้

สมศักดิ์ปูอบ สาขาราชพฤกษ์ ประกาศปิดสาขาตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป พร้อมเผยสาเหตุสำคัญที่ทำให้ต้องหยุด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมศักดิ์ปูอบ Y บีทีเอสกรุงธนบุรี / ราชพฤกษ์
วันที่ 28 เมษายน 2569 เฟซบุ๊ก สมศักดิ์ปูอบ Y บีทีเอสกรุงธนบุรี / ราชพฤกษ์ มีการประกาศว่า ร้านสมศักดิ์ปูอบ จะปิดให้บริการสาขา (ราชพฤกษ์) ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป ดังนั้นจึงขอเชิญมาลิ้มลองเป็นครั้งสุดท้าย และขอบคุณลูกค้าทุกคนที่สนับสนุนเสมอมา
หลังจากนี้ขอตัวบ๊ายบายไปก่อน เศรษฐกิจตอนนี้ยังไม่มีแผนจะเปิดร้านที่ไหนเพิ่มจริง ๆ เปิดร้านมา 5 ปี ยอดสาขาไม่กระเตื้อง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมศักดิ์ปูอบ Y บีทีเอสกรุงธนบุรี / ราชพฤกษ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมศักดิ์ปูอบ Y บีทีเอสกรุงธนบุรี / ราชพฤกษ์