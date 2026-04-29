พิมรี่พาย เคลียร์ปมไลฟ์ขายทุเรียนราคาถูก ยอมเจ็บตัวหลัก 10 ล้าน เพื่อช่วยชาวสวน

พิมรี่พาย เปิดใจหลังเจอดราม่าไลฟ์ขายทุเรียนราคาถูก ยอมควักเงินส่วนตัวขาดทุนกว่า 10 ล้านบาท ช่วยชาวสวนระบายผลผลิตล้นตลาด
วันที่ 28 เมษายน 2569 พิมรี่พาย แม่ค้าออนไลน์คนดัง ออกมาเปิดใจผ่านไลฟ์ขายทุเรียน ถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมขอบคุณทุกความคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็นเสียงชื่นชมหรือคำตำหนิ เพราะอย่างน้อยก็ทำให้สังคมหันมาสนใจปัญหาทุเรียนล้นตลาดมากขึ้น โดยระบุว่า ปีนี้ผลผลิตทุเรียนออกมากกว่าปกติราว 30% แต่กำลังซื้อกลับลดลง ส่งผลให้เกษตรกรจำนวนมากเริ่มได้รับผลกระทบ
พิมรี่พาย ระบุว่า ตนต้องการเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยสะท้อนให้คนไทยเห็นคุณค่าของทุเรียน ซึ่งถือเป็นผลไม้สำคัญและสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยจำนวนมาก จึงตัดสินใจเดินทางไปจังหวัดจันทบุรีด้วยตัวเอง เพื่อหาซื้อทุเรียนจากสวนต่าง ๆ พร้อมเลือกเหมาทั้งสวนโดยไม่คัดขนาด เปิดโอกาสให้ชาวสวนสามารถตัดขายได้ทุกไซซ์ เพื่อช่วยระบายผลผลิตให้ได้มากที่สุด แม้จะต้องขาดทุน
เจ้าตัวยอมรับว่า การทำตลาดครั้งนี้เป็นครั้งแรกของตน และต้องเผชิญแรงกดดันหลายด้าน รวมถึงกระแสข่าวที่มองว่าอาจทำให้ราคาทุเรียนเสียหาย จนทำให้ช่วงที่อยู่ในจังหวัดจันทบุรีหลายวัน หาซื้อทุเรียนได้ยากขึ้น บางสวนปรับราคาสูงขึ้น ขณะที่บางรายยินยอมลดราคาให้ แต่สุดท้ายตนก็เลือกซื้อทั้งหมด เพราะมีเป้าหมายสำคัญคืออยากให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ และมีรายได้กลับไปดูแลครอบครัว
พิมรี่พาย ยังยืนยันว่า ไม่ได้ต้องการให้ประชาชนจำเป็นต้องซื้อสินค้ากับตนเพียงคนเดียว แต่ต้องการให้คนไทยช่วยกันสนับสนุนเกษตรกรไทยในช่วงที่ผลผลิตออกจำนวนมาก โดยเฉพาะทุเรียนซึ่งเป็นสินค้าที่มีระยะเวลาจำหน่ายจำกัด หากระบายไม่ทันอาจเกิดความเสียหายทันที ต่างจากสินค้าเกษตรบางประเภทที่สามารถเก็บไว้ได้นานกว่า
นอกจากนี้ พิมรี่พาย เปิดใจว่า ในครั้งนี้เธอยอมควักเงินส่วนตัว ขาดทุนไปแล้วกว่า 10 ล้านบาท เพื่อเดินหน้าช่วยระบายผลผลิตให้เกษตรกร พร้อมมองว่า ในอดีตทุเรียนอาจถูกมองเป็นผลไม้ราคาแพง แต่ปัจจุบันอยากให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น และอยากเห็นผลไม้ไทยได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจัง
ช่วงท้ายของการไลฟ์ พิมรี่พาย ยังกล่าวถึงสินค้าเกษตรชนิดอื่น ทั้งมะม่วง มะพร้าว และข้าว โดยระบุว่า หากมีโอกาสก็พร้อมช่วยผลักดันและสนับสนุนต่อไป เพราะต้องการเห็นเกษตรกรไทยมีรายได้ที่มั่นคง และสามารถเติบโตไปพร้อมกับตลาดในประเทศได้ในระยะยาว