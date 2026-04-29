ครอบครัว 4 ชีวิต ดับสลดทั้งบ้าน หลังกินแตงโมตามมื้ออาหาร ผู้เชี่ยวชาญชี้จุดอันตราย

โศกนาฏกรรม ครอบครัว 4 ชีวิต ดับสลดสุดเศร้าใน 12 ชั่วโมง หลังกินแตงโมตามมื้ออาหาร ผู้เชี่ยวชาญชี้จุดอันตราย
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
วันที่ 29 เมษายน 2569 เว็บไซต์ Sin Chew เผยเรื่องราวชวนสะเทือนใจของครอบครัวหนึ่งจำนวน 4 คน ในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย หลังจากพวกเขากินอาหารมื้อเย็นร่วมกันตามปกติ และตามด้วยกินแตงโม ผลปรากฏว่าหลังจากนั้น 12 ชั่วโมง กลับกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครคาดฝัน พวกเขาทั้งหมดเสียชีวิตลงอย่างน่าเศร้า โดยเชื่อว่าเกิดจากอาหารเป็นพิษจาก "แตงโม"
ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 22.30 น. ครอบครัวซึ่งมีสมาชิก 4 คน ได้แก่ อับดุลลาห์ คาเดีย ผู้เป็นพ่อวัย 40 ปี, นาสริน ภรรยาของเขาวัย 35 ปี พร้อมด้วยไอชาและไซนาบู ลูกสาว 2 คน อายุ 16 ปี และ 13 ปี ได้รวมตัวกับญาติ ๆ อีกจำนวน 5 คน นั่งกินอาหารด้วยกัน โดยมีอาหารมื้อหลักเป็นข้าวหมกบริยานีของอินเดีย หลังจากกินเสร็จทั้งหมดก็แยกย้ายกันกลับบ้าน
ครอบครัวทั้ง 4 คนได้กลับไปที่บ้านพัก ในเวลาประมาณ 01.00 น. พวกเขากินแตงโมที่เตรียมเอาไว้ที่บ้าน จากนั้นก็เข้านอนตามปกติ จนกระทั่งเวลาประมาณ 05.30 - 06.00 น. สมาชิกในครอบครัวต่างก็เริ่มมีอาการผิดปกติ ท้องเสียและอาเจียนอย่างรุนแรง แพทย์ในท้องถิ่นได้เข้าไปช่วยรักษาอาการในเบื้องต้น แต่อาการของพวกเขากลับทรุดลงอย่างรวดเร็ว จึงพาตัวทั้ง 4 คนส่งโรงพยาบาล
อย่างไรก็ตาม หลังจากเข้ารับการรักษาอาการของพวกเขาทั้งหมดก็ไม่ดีขึ้น ในเวลา 10.15 น. ของวันที่ 26 เมษายน ไซนาบู ลูกสาวคนเล็ก ได้เสียชีวิตลง ในขณะที่นาสริน ผู้เป็นแม่ และไอชา ลูกสาวคนโต เสียชีวิตระหว่างการรักษาเช่นกัน จากนั้นในเวลา 22.30 น. อับดุลลาห์ ผู้เป็นพ่อได้เสียชีวิตลงเป็นคนสุดท้าย รวมทั้งหมดภายในเวลา 12 ชั่วโมง
สำนักงานอาหารและยาของอินเดียกำลังตรวจสอบว่า แตงโมปนเปื้อนสารพิษจากต่างประเทศ หรือเจือปนสารเคมีใด ๆ หรือไม่ ขณะที่แผนกจุลชีววิทยาของโรงพยาบาลกำลังทดสอบหาการติดเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อก่อโรค โดยสาเหตุการเสียชีวิตขั้นสุดท้ายจะได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการหลังจากได้รับรายงานทางพยาธิวิทยา
เหตุการณ์นี้สร้างความตกใจและทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของแตงโม ลูบาลิดาตา นักโภชนาการ กล่าวว่า แตงโมมีน้ำและน้ำตาลธรรมชาติสูง หากเกิดการปนเปื้อน แบคทีเรียจะเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ในอินเดีย ผู้ขายบางรายฉีดน้ำกลูโคสเข้าไปในแตงโมเพื่อเพิ่มความหวาน หากแตงโมเกิดการปนเปื้อน จะยิ่งเร่งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
อัชชานาบาตรา ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน กล่าวเสริมว่า เชื้อโรค เช่น ซัลโมเนลลา ลิสเตอเรีย หรืออีโคไล หากปนเปื้อนในแตงโม อาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรง ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด อาจทำให้อวัยวะล้มเหลวหลายระบบ ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับเด็กที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ
นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญยังเตือนด้วยว่า การกินผลไม้ในเวลาดึกไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของอาหารเป็นพิษ แต่การทำงานของระบบย่อยอาหารจะช้าลงในระหว่างนอนหลับ หากอาหารที่กินเข้าไปนั้นปนเปื้อน อาการอาจแย่ลงอย่างรวดเร็ว พวกเขาแนะนำว่า ควรกินแตงโมเป็นอาหารว่างในตอนเช้าหรือระหว่างวันจะดีที่สุด
ขอบคุณข้อมูลจาก Sin Chew, NDTV