ครอบครัว 4 ชีวิต ดับสลดทั้งบ้าน หลังกินแตงโมตามมื้ออาหาร ผู้เชี่ยวชาญชี้จุดอันตราย

          โศกนาฏกรรม ครอบครัว 4 ชีวิต ดับสลดสุดเศร้าใน 12 ชั่วโมง หลังกินแตงโมตามมื้ออาหาร ผู้เชี่ยวชาญชี้จุดอันตราย

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          วันที่ 29 เมษายน 2569 เว็บไซต์ Sin Chew เผยเรื่องราวชวนสะเทือนใจของครอบครัวหนึ่งจำนวน 4 คน ในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย หลังจากพวกเขากินอาหารมื้อเย็นร่วมกันตามปกติ และตามด้วยกินแตงโม ผลปรากฏว่าหลังจากนั้น 12 ชั่วโมง กลับกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครคาดฝัน พวกเขาทั้งหมดเสียชีวิตลงอย่างน่าเศร้า โดยเชื่อว่าเกิดจากอาหารเป็นพิษจาก "แตงโม" 

          ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 22.30 น. ครอบครัวซึ่งมีสมาชิก 4 คน ได้แก่ อับดุลลาห์ คาเดีย ผู้เป็นพ่อวัย 40 ปี, นาสริน ภรรยาของเขาวัย 35 ปี พร้อมด้วยไอชาและไซนาบู ลูกสาว 2 คน อายุ 16 ปี และ 13 ปี ได้รวมตัวกับญาติ ๆ อีกจำนวน 5 คน นั่งกินอาหารด้วยกัน โดยมีอาหารมื้อหลักเป็นข้าวหมกบริยานีของอินเดีย หลังจากกินเสร็จทั้งหมดก็แยกย้ายกันกลับบ้าน 

          ครอบครัวทั้ง 4 คนได้กลับไปที่บ้านพัก ในเวลาประมาณ 01.00 น. พวกเขากินแตงโมที่เตรียมเอาไว้ที่บ้าน จากนั้นก็เข้านอนตามปกติ จนกระทั่งเวลาประมาณ 05.30 - 06.00 น. สมาชิกในครอบครัวต่างก็เริ่มมีอาการผิดปกติ ท้องเสียและอาเจียนอย่างรุนแรง แพทย์ในท้องถิ่นได้เข้าไปช่วยรักษาอาการในเบื้องต้น แต่อาการของพวกเขากลับทรุดลงอย่างรวดเร็ว จึงพาตัวทั้ง 4 คนส่งโรงพยาบาล

          อย่างไรก็ตาม หลังจากเข้ารับการรักษาอาการของพวกเขาทั้งหมดก็ไม่ดีขึ้น ในเวลา 10.15 น. ของวันที่ 26 เมษายน ไซนาบู ลูกสาวคนเล็ก ได้เสียชีวิตลง ในขณะที่นาสริน ผู้เป็นแม่ และไอชา ลูกสาวคนโต เสียชีวิตระหว่างการรักษาเช่นกัน จากนั้นในเวลา 22.30 น. อับดุลลาห์ ผู้เป็นพ่อได้เสียชีวิตลงเป็นคนสุดท้าย รวมทั้งหมดภายในเวลา 12 ชั่วโมง
  
          ดร.จิกกูเรชี แพทย์ประจำครอบครัว ซึ่งเป็นผู้รักษาครอบครัวนี้เป็นคนแรก เผยว่า พวกเขามีอาการอ่อนเพลียมาก ทั้งอาเจียนและท้องเสียอย่างรุนแรง โดยพวกเขาบอกว่า "กินแตงโมเข้าไป และมีอาการแย่มาก" ขณะเดียวกัน ทางตำรวจได้เข้าตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุ พบแตงโมที่ถูกกินไปครึ่งลูก จึงได้ส่งไปตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์และด้านอาหารในการสืบสวน 

          สำนักงานอาหารและยาของอินเดียกำลังตรวจสอบว่า แตงโมปนเปื้อนสารพิษจากต่างประเทศ หรือเจือปนสารเคมีใด ๆ หรือไม่ ขณะที่แผนกจุลชีววิทยาของโรงพยาบาลกำลังทดสอบหาการติดเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อก่อโรค โดยสาเหตุการเสียชีวิตขั้นสุดท้ายจะได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการหลังจากได้รับรายงานทางพยาธิวิทยา 

          เหตุการณ์นี้สร้างความตกใจและทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของแตงโม ลูบาลิดาตา นักโภชนาการ กล่าวว่า แตงโมมีน้ำและน้ำตาลธรรมชาติสูง หากเกิดการปนเปื้อน แบคทีเรียจะเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ในอินเดีย ผู้ขายบางรายฉีดน้ำกลูโคสเข้าไปในแตงโมเพื่อเพิ่มความหวาน หากแตงโมเกิดการปนเปื้อน จะยิ่งเร่งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

          อัชชานาบาตรา ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน กล่าวเสริมว่า เชื้อโรค เช่น ซัลโมเนลลา ลิสเตอเรีย หรืออีโคไล หากปนเปื้อนในแตงโม อาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรง ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด อาจทำให้อวัยวะล้มเหลวหลายระบบ ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับเด็กที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ

          นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญยังเตือนด้วยว่า การกินผลไม้ในเวลาดึกไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของอาหารเป็นพิษ แต่การทำงานของระบบย่อยอาหารจะช้าลงในระหว่างนอนหลับ หากอาหารที่กินเข้าไปนั้นปนเปื้อน อาการอาจแย่ลงอย่างรวดเร็ว พวกเขาแนะนำว่า ควรกินแตงโมเป็นอาหารว่างในตอนเช้าหรือระหว่างวันจะดีที่สุด 

ขอบคุณข้อมูลจาก Sin Chew, NDTV 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ครอบครัว 4 ชีวิต ดับสลดทั้งบ้าน หลังกินแตงโมตามมื้ออาหาร ผู้เชี่ยวชาญชี้จุดอันตราย โพสต์เมื่อ 29 เมษายน 2569 เวลา 10:34:25
