ยายไถ่ทรัพย์สินมาขาย หวังได้ส่วนต่างไปผ่าตัด เล่าชีวิตไม่ง่าย สู่บทสรุปที่มีน้ำตา

ยายหลานกู้เงิน ไถ่ทรัพย์สินมาขาย ความหวังสุดท้ายหลังต้องผ่าตัดใหญ่ แต่ยังมีแม่ติดเตียง - หลาน 9 ขวบ ที่ต้องดูแล บทสรุปทำคนดูมีน้ำตา ได้ยิ่งกว่าที่คาด
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0
โดยคุณยายวัย 58 ปี เปิดเผยว่า ตนเองอาศัยอยู่กับแม่ที่ป่วยติดเตียง และยังมีหลานชายวัย 9 ขวบ ที่ลูกสาวนำมาฝากไว้ให้เลี้ยงตั้งแต่แรกคลอด เนื่องจากลูกสาวมีครอบครัวใหม่แล้ว นอกจากนี้ยังมีภาระที่ต้องดูแลหมาแมวอีก 30 กว่าตัวที่เก็บมาเลี้ยง ซึ่งด้วยความที่ต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงก็แทบจะทำอะไรไม่ได้
แต่ชีวิตต้องเผชิญบททดสอบอีกครั้ง เมื่อเพิ่งตรวจพบว่ามีเนื้องอกที่ปีกมดลูก ขนาด 15 เซนติเมตร และจำเป็นต้องผ่าตัดใหญ่ในวันที่ 12 พฤษภาคม นี้ ซึ่งแพทย์แจ้งว่าเป็นเคสยาก อยากให้นอนห้องพิเศษมากกว่าห้องรวม มีความเสี่ยงที่จะเสียเลือดเยอะ ซึ่งหากเลือดออกมากก็อาจต้องนอนไอซียู จากนั้นก็ต้องพักฟื้นอีกนานหลายเดือน
สำหรับทรัพย์สินที่นำมานี้ มีพระที่เป็นของแม่ซึ่งป่วยติดเตียง ท่านเก็บสะสมไว้ จึงขอมาเพราะถึงคราวจำเป็นจริง ๆ โดยตนเองยังต้องกู้เงิน 200,000 บาท มาไถ่ถอนทรัพย์สินที่ถูกจำนำไว้เหล่านี้ เพื่อหวังนำมาขายเอาส่วนต่าง และมีดอกเบี้ยที่ต้องส่ง 5,000 บาท
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0
วานนี้ (28 เมษายน 2569) บัญชี TikTok @namobanchangtongdaengso0 ของนะโมบ้านช่างทอง เผยคลิปสุดสะเทือนใจของยายหลานคู่หนึ่ง ซึ่งนำทรัพย์สินที่เก็บสะสมไว้มาขายที่ร้าน พร้อมความหวังสุดท้ายหลังจำเป็นต้องผ่าตัดใหญ่ ในขณะที่ยังมีคนข้างหลังที่ต้องดูแล
โดยคุณยายวัย 58 ปี เปิดเผยว่า ตนเองอาศัยอยู่กับแม่ที่ป่วยติดเตียง และยังมีหลานชายวัย 9 ขวบ ที่ลูกสาวนำมาฝากไว้ให้เลี้ยงตั้งแต่แรกคลอด เนื่องจากลูกสาวมีครอบครัวใหม่แล้ว นอกจากนี้ยังมีภาระที่ต้องดูแลหมาแมวอีก 30 กว่าตัวที่เก็บมาเลี้ยง ซึ่งด้วยความที่ต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงก็แทบจะทำอะไรไม่ได้
แต่ชีวิตต้องเผชิญบททดสอบอีกครั้ง เมื่อเพิ่งตรวจพบว่ามีเนื้องอกที่ปีกมดลูก ขนาด 15 เซนติเมตร และจำเป็นต้องผ่าตัดใหญ่ในวันที่ 12 พฤษภาคม นี้ ซึ่งแพทย์แจ้งว่าเป็นเคสยาก อยากให้นอนห้องพิเศษมากกว่าห้องรวม มีความเสี่ยงที่จะเสียเลือดเยอะ ซึ่งหากเลือดออกมากก็อาจต้องนอนไอซียู จากนั้นก็ต้องพักฟื้นอีกนานหลายเดือน
สำหรับทรัพย์สินที่นำมานี้ มีพระที่เป็นของแม่ซึ่งป่วยติดเตียง ท่านเก็บสะสมไว้ จึงขอมาเพราะถึงคราวจำเป็นจริง ๆ โดยตนเองยังต้องกู้เงิน 200,000 บาท มาไถ่ถอนทรัพย์สินที่ถูกจำนำไว้เหล่านี้ เพื่อหวังนำมาขายเอาส่วนต่าง และมีดอกเบี้ยที่ต้องส่ง 5,000 บาท
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0
ทั้งนี้ คุณยายหวังว่าจะได้เงินไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท เพื่อนำไปใช้หนี้ที่กู้มา ส่วนต่างที่เหลือก็จะเก็บไว้เป็นค่ารักษาตัว ค่ากินอยู่ช่วงพักฟื้น รวมถึงจ้างคนมาดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงชั่วคราว
เมื่อทางร้านตรวจสอบพบว่ามีนาฬิกาที่เป็นงานชุบ ขายไม่ได้ แต่ยังมีชิ้นอื่น ๆ ที่เป็นทอง เงิน และนาค ที่ได้เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างดี โดยมีการแกะพระคืนให้คุณยาย ก่อนจะนำส่วนกรอบที่เป็นทองไปหลอม เมื่อคุณยายได้เห็นขั้นตอนการหลอมแล้วก็ยอมรับว่าเสียดาย แต่ก็จำเป็นต้องแลก
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0
สุดท้ายทางร้านให้ราคาอยู่ที่ 350,000 บาท ซึ่งเมื่อคุณยายเห็นราคาแล้วก็ถึงกับร้องไห้ด้วยความดีใจ พร้อมกอดหลานชายแน่น เป็นภาพที่หลายคนได้ชมแล้วก็อดร้องไห้ตามไม่ได้ ต่างร่วมส่งกำลังใจไปถึงครอบครัวนี้ หวังให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ และขอให้การผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดี
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0