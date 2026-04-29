Top 10 เครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ที่ดีที่สุดในโลก ชาไทย ติดอันดับ 9 รสชาติโดดเด่น

เปิดลิสต์ Top 10 เครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ที่ดีที่สุดในโลก จากการจัดอันดับของ TasteAtlas โดยชาไทย ติดอันดับ 9 ด้วยรสชาติและสีสันที่โดดเด่น
สำหรับ Top 10 ในการจัดอันดับเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ที่ดีที่สุดในโลก มีเครื่องดื่มหลายชนิดที่โดดเด่นน่าสนใจ โดยหนึ่งในนั้นคือ ชาไทยเย็น ของประเทศไทย ซึ่งติดอยู่ในอันดับที่ 9 ด้วยคะแนนที่สูงถึง 4.3 คะแนน
โดยเว็บไซต์ TasteAtlas ระบุว่า ชาไทยเย็นแท้ ๆ คือเครื่องดื่มที่ประกอบด้วยชาดำเข้มข้น นมข้นหวาน นมข้นจืด น้ำตาล และเสิร์ฟพร้อมน้ำแข็งบด รสชาติมาตรฐานคือ หวาน มัน หอมเข้มข้น และมีสีส้มอันเป็นเอกลักษณ์ ตามสูตรดั้งเดิม เครื่องดื่มนี้จะทำจากชาดำแบบใบ เช่น ชาอัสสัม ชาซีลอน หรือชาคีม้ง อย่างไรก็ตาม แบบที่ขายในปัจจุบัน ทั้งที่ขายตามข้างทางและในร้านอาหาร มักใช้ชาสำเร็จรูปที่มีสีผสมอาหาร ทำให้ชามีสีส้ม ในขณะที่ชาแบบดั้งเดิมมีสีเหลืองอำพันเข้ม
10 อันดับเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ที่ดีที่สุดในโลก
10. โฮจิฉะ - เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น คะแนน 4.3
ชาเขียวคั่วของญี่ปุ่น มีกลิ่นคล้ายกาแฟ โกโก้ และคาราเมล รสชาติออกแนวธรรมชาติและหวานเล็กน้อย มีรสชาติที่อบอุ่นกว่าชาเขียวทั่วไป
ภาพจาก Dontree_M / Shutterstock.com
8. เฟรดโด เอสเปรสโซ - ประเทศกรีซ คะแนน 4.3
สูตรกาแฟเย็นสไตล์กรีก โดยผสมกาแฟเอสเปรสโซเย็นกับน้ำแข็ง จนทำให้เกิดฟองครีมเนียนนุ่ม และมีรสชาติที่ละมุน
7. คาเฟ่ คิวบาโน - ประเทศคิวบา คะแนน 4.3
กาแฟเอสเปรสโซสไตล์คิวบาที่มีความเข้มข้นสูงและหวานจัด ด้วยน้ำตาลเดเมอรา มักเสิร์ฟพร้อมกับน้ำเปล่า เรียกกันว่า เอสเปรสโซคิวบา หรือกาแฟคิวบา
เครื่องดื่มโยเกิร์ตอินเดีย ใช้โยเกิร์ตเนื้อเข้มข้น เติมน้ำตาลเพื่อรสชาติหวานละมุน แต่งกลิ่นด้วยหญ้าฝรั่นหรือกระวาน ขึ้นชื่อเรื่องความสดชื่น ช่วยแก้กระหายคลายร้อน
5. ชามินต์มาเกรบ (Maghrebi mint tea) - โมร็อกโก คะแนน 4.4
ชาเปปเปอร์มินต์โมร็อกโก คือชาเขียวผสมใบเปปเปอร์มินต์ หรือสะระแหน่สด ทำให้มีรสชาติกลมกล่อมและหวานละมุน
4. ชัยมาซาลา - อินเดีย คะแนน 4.4
3. มะม่วงลัสซี - ปัญจาบ ประเทศอินเดีย คะแนน 4.4
2. อากัวส์ เฟรสกัส - เม็กซิโก คะแนน 4.5
เครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมน้ำสดชื่น จากการปั่นผลไม้สด ดอกไม้ ธัญพืช หรือเมล็ดพืช ผสมกับน้ำ น้ำตาล และน้ำมะนาว รสชาติเบาบาง ไม่เข้มข้นเท่าน้ำผลไม้คั้น
1. ลูลาดา - โคลอมเบีย คะแนน 4.5
วันที่ 29 เมษายน 2569 เว็บไซต์ TasteAtlas แพลตฟอร์มด้านอาหารชื่อดังระดับโลก ได้เปิดเผยรายการการจัดอันดับ เครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ที่ดีที่สุดในโลก โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมอาหารท้องถิ่นที่ยอดเยี่ยม สร้างความภาคภูมิใจในอาหารดั้งเดิม และเชิญชวนให้ผู้คนได้มาสัมผัสลิ้มลอง โดยการจัดอันดับอาหารของ TasteAtlas จะอิงตามการให้คะแนนจากผู้ใช้ และใช้กลไกหลายอย่างที่ตรวจสอบผู้ใช้จริง
สำหรับ Top 10 ในการจัดอันดับเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ที่ดีที่สุดในโลก มีเครื่องดื่มหลายชนิดที่โดดเด่นน่าสนใจ โดยหนึ่งในนั้นคือ ชาไทยเย็น ของประเทศไทย ซึ่งติดอยู่ในอันดับที่ 9 ด้วยคะแนนที่สูงถึง 4.3 คะแนน
โดยเว็บไซต์ TasteAtlas ระบุว่า ชาไทยเย็นแท้ ๆ คือเครื่องดื่มที่ประกอบด้วยชาดำเข้มข้น นมข้นหวาน นมข้นจืด น้ำตาล และเสิร์ฟพร้อมน้ำแข็งบด รสชาติมาตรฐานคือ หวาน มัน หอมเข้มข้น และมีสีส้มอันเป็นเอกลักษณ์ ตามสูตรดั้งเดิม เครื่องดื่มนี้จะทำจากชาดำแบบใบ เช่น ชาอัสสัม ชาซีลอน หรือชาคีม้ง อย่างไรก็ตาม แบบที่ขายในปัจจุบัน ทั้งที่ขายตามข้างทางและในร้านอาหาร มักใช้ชาสำเร็จรูปที่มีสีผสมอาหาร ทำให้ชามีสีส้ม ในขณะที่ชาแบบดั้งเดิมมีสีเหลืองอำพันเข้ม
10 อันดับเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ที่ดีที่สุดในโลก
10. โฮจิฉะ - เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น คะแนน 4.3
ชาเขียวคั่วของญี่ปุ่น มีกลิ่นคล้ายกาแฟ โกโก้ และคาราเมล รสชาติออกแนวธรรมชาติและหวานเล็กน้อย มีรสชาติที่อบอุ่นกว่าชาเขียวทั่วไป
ภาพจาก Dontree_M / Shutterstock.com
9. ชาไทยเย็น - ประเทศไทย คะแนน 4.3
8. เฟรดโด เอสเปรสโซ - ประเทศกรีซ คะแนน 4.3
สูตรกาแฟเย็นสไตล์กรีก โดยผสมกาแฟเอสเปรสโซเย็นกับน้ำแข็ง จนทำให้เกิดฟองครีมเนียนนุ่ม และมีรสชาติที่ละมุน
7. คาเฟ่ คิวบาโน - ประเทศคิวบา คะแนน 4.3
กาแฟเอสเปรสโซสไตล์คิวบาที่มีความเข้มข้นสูงและหวานจัด ด้วยน้ำตาลเดเมอรา มักเสิร์ฟพร้อมกับน้ำเปล่า เรียกกันว่า เอสเปรสโซคิวบา หรือกาแฟคิวบา
6. ลัสซีหวาน - ปัญจาบ ประเทศอินเดีย คะแนน 4.4
เครื่องดื่มโยเกิร์ตอินเดีย ใช้โยเกิร์ตเนื้อเข้มข้น เติมน้ำตาลเพื่อรสชาติหวานละมุน แต่งกลิ่นด้วยหญ้าฝรั่นหรือกระวาน ขึ้นชื่อเรื่องความสดชื่น ช่วยแก้กระหายคลายร้อน
5. ชามินต์มาเกรบ (Maghrebi mint tea) - โมร็อกโก คะแนน 4.4
ชาเปปเปอร์มินต์โมร็อกโก คือชาเขียวผสมใบเปปเปอร์มินต์ หรือสะระแหน่สด ทำให้มีรสชาติกลมกล่อมและหวานละมุน
4. ชัยมาซาลา - อินเดีย คะแนน 4.4
ชาเครื่องเทศอินเดีย ทำจากชาดำหวานผสมกับนมและเครื่องเทศมาซาลา โดยทั่วไปจะประกอบด้วย กระวาน ขิงป่น กานพลู อบเชย และพริกไทยดำ รสชาติเข้มข้น หอม และกลมกล่อม
3. มะม่วงลัสซี - ปัญจาบ ประเทศอินเดีย คะแนน 4.4
เครื่องดื่มโยเกิร์ตผสมมะม่วงสด โดยทั่วไปจะใส่กระวาน น้ำ และน้ำตาล เป็นเครื่องดื่มที่มีเนื้อเนียนและฟองนุ่ม
2. อากัวส์ เฟรสกัส - เม็กซิโก คะแนน 4.5
เครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมน้ำสดชื่น จากการปั่นผลไม้สด ดอกไม้ ธัญพืช หรือเมล็ดพืช ผสมกับน้ำ น้ำตาล และน้ำมะนาว รสชาติเบาบาง ไม่เข้มข้นเท่าน้ำผลไม้คั้น
1. ลูลาดา - โคลอมเบีย คะแนน 4.5
เครื่องดื่มพื้นเมืองยอดนิยมจากเมืองคาลี ประเทศโคลอมเบีย ทำจากผลลูโล ผลไม้เมืองร้อนรสเปรี้ยวอมหวานคล้ายส้มผสมมะนาว ผสมกับน้ำตาล น้ำเปล่า และน้ำแข็ง ได้รสชาติที่ลงตัวและเย็นชื่นใจ
ขอบคุณข้อมูลจาก TasteAtlas