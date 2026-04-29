ฮือฮา ขุดพบ โครงกระดูกมนุษย์โบราณ 1,000 ปี พร้อมสมบัติ ที่กลางทุ่งนา จ.เพชรบุรี

นักโบราณคดีขุดทุ่งนาเมืองเพชร พบโครงกระดูกโบราณสวมกำไลทองคำ พร้อมกลองมโหระทึก 6 ใบ คาดมีอายุราว 1,500-2,000 ปี
วันที่ 27 เมษายน 2569 ทีมนักโบราณคดีจากสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี กรมศิลปากร ขุดสำรวจแหล่งโบราณคดีบริเวณกลางทุ่งนา หมู่ 6 บ้านดอนพลับ ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี หลังเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2569 โดยล่าสุดมีการค้นพบหลักฐานสำคัญเพิ่มเติม ทั้งโครงกระดูกมนุษย์โบราณ กลองมโหระทึก และเครื่องประดับทองคำ
ทีมนักโบราณคดีสามารถขุดพบโครงกระดูกมนุษย์เพิ่มเติมเป็นโครงที่ 7 ภายในหลุมขุดค้นเดียวกันกับกลองมโหระทึก จุดที่สร้างความสนใจคือบริเวณกระดูกแขนของโครงกระดูกยังพบกำไลข้อมือทำจากทองคำอยู่ในลักษณะสวมติดกับกระดูก
นอกจากนี้ ยังมีการค้นพบกลองมโหระทึกเพิ่มอีก 4 ใบ ฝังอยู่โดยรอบโครงกระดูก ทำให้ขณะนี้พบกลองมโหระทึกรวมทั้งหมด 6 ใบภายในพื้นที่เดียวกัน
นักโบราณคดีให้ข้อมูลว่า ลักษณะการฝังศพดังกล่าวเป็นพิธีกรรมของคนโบราณ ที่นิยมฝังสิ่งของมีค่าร่วมกับร่างผู้เสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็นกลองมโหระทึก ภาชนะโลหะสำริด ภาชนะดินเผา รวมถึงเครื่องประดับทองคำ เพื่อใช้เป็นเครื่องอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ
เบื้องต้นสันนิษฐานว่า แหล่งโบราณคดีแห่งนี้อยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างยุคก่อนประวัติศาสตร์เข้าสู่ยุคทวารวดี มีอายุราว 1,500-2,000 ปี ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบของกลองมโหระทึกและโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบภายในพื้นที่ดังกล่าว
ขอบคุณข้อมูลจาก
สวพ.FM91, เฟซบุ๊ก เพชรภูมิ ฮอตนิวส์
