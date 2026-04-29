HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ฮือฮา ขุดพบ โครงกระดูกมนุษย์โบราณ 1,000 ปี พร้อมสมบัติ ที่กลางทุ่งนา จ.เพชรบุรี


           นักโบราณคดีขุดทุ่งนาเมืองเพชร พบโครงกระดูกโบราณสวมกำไลทองคำ พร้อมกลองมโหระทึก 6 ใบ คาดมีอายุราว 1,500-2,000 ปี
โครงกระดูกมนุษย์โบราณ


          วันที่ 27 เมษายน 2569 ทีมนักโบราณคดีจากสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี กรมศิลปากร ขุดสำรวจแหล่งโบราณคดีบริเวณกลางทุ่งนา หมู่ 6 บ้านดอนพลับ ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี หลังเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2569 โดยล่าสุดมีการค้นพบหลักฐานสำคัญเพิ่มเติม ทั้งโครงกระดูกมนุษย์โบราณ กลองมโหระทึก และเครื่องประดับทองคำ

          ทีมนักโบราณคดีสามารถขุดพบโครงกระดูกมนุษย์เพิ่มเติมเป็นโครงที่ 7 ภายในหลุมขุดค้นเดียวกันกับกลองมโหระทึก จุดที่สร้างความสนใจคือบริเวณกระดูกแขนของโครงกระดูกยังพบกำไลข้อมือทำจากทองคำอยู่ในลักษณะสวมติดกับกระดูก  


โครงกระดูกมนุษย์โบราณ
ภาพจาก สวพ.FM91 

          นอกจากนี้ ยังมีการค้นพบกลองมโหระทึกเพิ่มอีก 4 ใบ ฝังอยู่โดยรอบโครงกระดูก ทำให้ขณะนี้พบกลองมโหระทึกรวมทั้งหมด 6 ใบภายในพื้นที่เดียวกัน 

          นักโบราณคดีให้ข้อมูลว่า ลักษณะการฝังศพดังกล่าวเป็นพิธีกรรมของคนโบราณ ที่นิยมฝังสิ่งของมีค่าร่วมกับร่างผู้เสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็นกลองมโหระทึก ภาชนะโลหะสำริด ภาชนะดินเผา รวมถึงเครื่องประดับทองคำ เพื่อใช้เป็นเครื่องอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ

          เบื้องต้นสันนิษฐานว่า แหล่งโบราณคดีแห่งนี้อยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างยุคก่อนประวัติศาสตร์เข้าสู่ยุคทวารวดี มีอายุราว 1,500-2,000 ปี ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบของกลองมโหระทึกและโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบภายในพื้นที่ดังกล่าว

โครงกระดูกมนุษย์โบราณ
ภาพจาก สวพ.FM91 







TOP
x close
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย