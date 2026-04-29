HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ด่วน ! ทักษิณ ชินวัตร ได้รับการพักโทษ - ไม่ต้องใส่กำไล EM ปล่อยตัว 11 พ.ค.
           คณะกรรมการพักโทษ มีมติให้ ทักษิณ ชินวัตร พักโทษ ไม่ต้องติดกำไล EM ได้รับการปล่อยตัวพักโทษ 11 พฤษภาคม เหตุเข้าเกณฑ์สูงอายุ เกิน 70 ปี

           วันที่ 29 เมษายน 2569 เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า คณะกรรมการพักการลงโทษ ระดับกระทรวงยุติธรรม ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ต้องขังเด็ดขาด จากทั่วประเทศ ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ได้รับการพักการลงโทษ จำนวนกว่า 500 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีรายชื่อของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ด้วย

teaser.noisakran / Shutterstock.com
           
           โดยหลังการประชุม มีรายงานข่าวว่าที่ประชุมมีมติพักการลงโทษ นายทักษิณ โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขในการติดกำไล EM เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ขังสูงวัย ที่อายุเกิน 70 ปี ขึ้นไป และมีโรคประจำตัว ซึ่งนายทักษิณปัจจุบันอายุ 76 ปีแล้ว จะได้รับปล่อยตัวพักโทษวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ และจะต้องคุมประพฤติต่ออีก 4 เดือน

           อนึ่้ง นายทักษิณ ปัจจุบันเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดตามคำสั่งบังคับโทษ 1 ปีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อีกทั้ง นายทักษิณเข้าเกณฑ์การพักโทษในกลุ่มผู้สูงอายุ และรับโทษจนถึงเกณฑ์ที่กำหนด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thaksin Shinawatra


ด่วน ! ทักษิณ ชินวัตร ได้รับการพักโทษ - ไม่ต้องใส่กำไล EM ปล่อยตัว 11 พ.ค. อัปเดตล่าสุด 29 เมษายน 2569 เวลา 15:12:34
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 วันแรงงานแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันฉัตรมงคล calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส บ้านแดนนี่ ศรีภิญโญ แดนนี่ ศรีภิญโญ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย