ด่วน ! ทักษิณ ชินวัตร ได้รับการพักโทษ - ไม่ต้องใส่กำไล EM ปล่อยตัว 11 พ.ค.

คณะกรรมการพักโทษ มีมติให้ ทักษิณ ชินวัตร พักโทษ ไม่ต้องติดกำไล EM ได้รับการปล่อยตัวพักโทษ 11 พฤษภาคม เหตุเข้าเกณฑ์สูงอายุ เกิน 70 ปี
วันที่ 29 เมษายน 2569 เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า คณะกรรมการพักการลงโทษ ระดับกระทรวงยุติธรรม ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ต้องขังเด็ดขาด จากทั่วประเทศ ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ได้รับการพักการลงโทษ จำนวนกว่า 500 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีรายชื่อของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ด้วย
โดยหลังการประชุม มีรายงานข่าวว่าที่ประชุมมีมติพักการลงโทษ นายทักษิณ โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขในการติดกำไล EM เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ขังสูงวัย ที่อายุเกิน 70 ปี ขึ้นไป และมีโรคประจำตัว ซึ่งนายทักษิณปัจจุบันอายุ 76 ปีแล้ว จะได้รับปล่อยตัวพักโทษวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ และจะต้องคุมประพฤติต่ออีก 4 เดือน
อนึ่้ง นายทักษิณ ปัจจุบันเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดตามคำสั่งบังคับโทษ 1 ปีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อีกทั้ง นายทักษิณเข้าเกณฑ์การพักโทษในกลุ่มผู้สูงอายุ และรับโทษจนถึงเกณฑ์ที่กำหนด
ขอบคุณข้อมูลจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว