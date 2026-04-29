พีท กันตพร สัมภาษณ์ คุณพ่อ เล่าย้อนบทเรียนชีวิตกว่าจะสำเร็จ เผยสิ่งสำคัญที่สอนลูก

เปิดใจเจ้าของอาณาจักรหมื่นล้าน หมอเฉลิม พ่อพีท กันตพร เผยเคล็ดลับสร้างตัวจากศูนย์ ย้ำชัดมรดกที่ล้ำค่ากว่าเงินทอง
วันที่ 27 เมษายน 2569 พีท กันตพร สามีของ แก้มบุ๋ม ปรียาดา นักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์ดัง เปิดบทสัมภาษณ์คุณพ่อ ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ หรือ หมอเฉลิม เจ้าของเครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ในรายการ KamPeace Podcast EP.2 พูดคุยถึงแนวคิดชีวิต การสร้างธุรกิจ และมายด์เซ็ตของคนประสบความสำเร็จ ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นจากศูนย์ จนสร้างอาณาจักรโรงพยาบาลมูลค่าหมื่นล้าน
ช่วงหนึ่งของรายการ พีทถามคุณพ่อว่า ถ้าคนธรรมดาอยากโตเร็วกว่าเดิม หรืออยากประสบความสำเร็จเร็วกว่าใคร ควรโฟกัสอะไรเป็นอันดับแรก
ศ.ดร.นพ.เฉลิม ตอบชัดว่า คุณต้องรู้จริงในสิ่งที่คุณจะทำ การโตข้ามคืน นอกจากถูกลอตเตอรี่ หรือได้รับมรดก นอกนั้นไม่มีนะในโลกนี้ คนที่เริ่มต้นจากศูนย์กับคนที่เริ่มจากร้อย แม้ต้นทุนต่างกันมาก แต่สุดท้ายคนที่จะประสบความสำเร็จได้จริง คือคนที่มี วินัย ความอดทน และความขยัน รวมถึงต้องทำสิ่งที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง
ทุกอาชีพสามารถประสบความสำเร็จได้ หากมีวินัยในชีวิตและการทำงานทำซ้ำ ผิดพลาดก็แก้ไข แล้วทำต่อไปเรื่อย ๆ ความสำเร็จมันจะค่อย ๆ ดีขึ้นเอง
นอกจากนี้ ยังพูดถึงเรื่องการเงินที่มองว่าเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างตัว โดยฝากข้อคิดว่า หาได้ 10 บาท แต่ใช้ 12 บาท มันก็ติดลบตั้งแต่วันแรก อย่าใช้เงินอนาคตเด็ดขาด ต้องมีวินัยในการใช้เงิน ค่อย ๆ อดทนสร้างไป เริ่มจาก 10 บาท เป็น 100 บาท จาก 100 บาท เป็น 1,000 บาท
อีกช่วงหนึ่ง ศ.ดร.นพ.เฉลิม ยังพูดถึงนิสัยของคนรวย กับคนที่เกือบรวย ว่ามีความต่างกันชัดเจน โดยคนรวยจริง ๆ จะเงียบมาก นิ่งมาก แต่คนที่เกือบจะรวย มักจะโชว์มากกว่า
ขณะเดียวกัน ยังย้อนเล่าบทเรียนสำคัญในชีวิตว่า เคยลงทุนธุรกิจนอกสายโรงพยาบาล โดยเข้าไปถือหุ้นสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่ง แต่สุดท้ายล้มเหลวและขาดทุนหนัก จนกลายเป็นบทเรียนสำคัญว่า อย่าเลือกทำธุรกิจบนความไม่รู้จริง
สำหรับแนวคิดที่ได้รับจากครอบครัว เจ้าตัวเผยว่า คุณพ่อคุณแม่สอนมาตลอดให้ เรียนหนังสือ เพราะเชื่อว่าการศึกษาและองค์ความรู้ คือมรดกที่ดีที่สุดที่พ่อแม่จะส่งต่อให้ลูกหลานได้ มากกว่าเงินทอง เพราะฐานความรู้จะเป็นมรดกที่ดีที่สุด สุดท้ายลูกหลานจะเอาความรู้ไปสร้างอาชีพ สร้างชีวิตของตัวเองได้
พร้อมทิ้งท้ายว่า สิ่งสำคัญที่สุดที่อยากส่งต่อให้ลูก คือ วินัย ความขยัน ความอดทน และฐานความรู้ เพราะทั้งหมดนี้ คือรากฐานสำคัญของความสำเร็จระยะยาวในชีวิตและธุรกิจ