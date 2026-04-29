ฝันร้ายห้องเช่า พ่อลูกซุกกองขยะเป็นปี เหม็นโชยลมแทบจับ สภาพนี้อยู่เข้าไปได้ไง ?

อยู่ไปได้ไง เปิดสภาพห้องเช่า พ่อเลี้ยงลูกน้อย ซุกกองขยะเป็นปี ๆ แค่เปิดประตูก็เหม็นสาบ ไม่มีแม้ที่จะเดิน สภาพนี้ไปนอนกันตรงไหน ?
เป็นฝันร้ายของเจ้าของห้องเช่า เมื่อล่าสุด (29 เมษายน 2569) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ก็ผมนิล๊ะ โอชิน โพสต์ภาพห้องเช่าที่เต็มไปด้วยขยะกองสุมอยู่ทั่วทุกมุมห้อง สภาพไม่มีแม้ช่องจะให้เดิน แค่เห็นก็มีกลิ่น นึกภาพไม่ออกว่านอนกันตรงไหน
โดยมีการระบุข้อความในทำนองว่า มึงทำได้เนอะ อยู่มาเป็นปี ๆ แค่แง้มห้องมาก็มีกลิ่นสาบ พร้อมถามว่าอยู่กันเข้าไปได้ยังไง 2 พ่อลูก ตนเองต้องมาเป็นคนเก็บกวาด ต่อให้แจ้งความไว้แล้ว แต่ก็เรียกเก็บค่าเสียหายไม่ได้เพราะคนเช่าไม่มีให้
พร้อมกันนั้นยังเตือนไปยังผู้เช่าคนอื่น ๆ ให้ระวัง 2 พ่อลูก ที่ลูกเป็นเด็กน้อยไว้ด้วย
ขณะที่เพจ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 เผยถึงพิกัดของห้องพักที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ว่าเป็นห้องพักใน อ.เมือง จ.อุดรธานี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ก็ผมนิล๊ะ โอชิน
