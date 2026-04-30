บุกจับคาโต๊ะ ! เจ้าหน้าที่เขตธนบุรี ปั๊มสูติบัตรเถื่อน เอี่ยวช่วยแก๊งสวมสิทธิสัญชาติไทย

รวบเจ้าหน้าที่เขตธนบุรีคาโต๊ะทำงาน หลังเอี่ยวขบวนการปั๊มสูติบัตรเถื่อนสวมสิทธิสัญชาติไทย พบทำกันเป็นขบวนการ รวบผู้ต้องหาได้รวม 6 ราย
วันที่ 29 เมษายน 2569 สำนักงาน ป.ป.ช. ตำรวจ และกรมการปกครอง เปิดปฏิบัติการ "ย้อนเกล็ดมังกร" เข้าตรวจค้นและจับกุมขบวนการปลอมแปลงเอกสารทางราชการ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติการครั้งนี้พุ่งเป้าไปยังสำนักงานทะเบียนในสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หลังได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการลักลอบออกสูติบัตรให้บุคคลไร้สัญชาติ เพื่อนำไปใช้สวมสิทธิเป็นบุคคลสัญชาติไทย
กรณีนี้เริ่มต้นจากการร้องเรียนของประชาชน ก่อนที่หน่วยงานรัฐจะลงพื้นที่สืบสวนเชิงลึก และพบว่ามี เกลือเป็นหนอน หรือเจ้าหน้าที่รัฐที่สมรู้ร่วมคิดกับบุคคลภายนอก กระทำความผิดอย่างเป็นระบบภายในหน่วยงานของรัฐเอง
จุดที่ถูกตรวจค้นมีทั้งหมด 4 แห่ง ทั้งภายในสำนักงานทะเบียนเขตธนบุรีและบ้านพักของผู้เกี่ยวข้อง โดยไฮไลต์สำคัญของปฏิบัติการครั้งนี้ คือการจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐ 1 ราย คาโต๊ะทำงาน ภายในสำนักงานเขตธนบุรี หลังมีพฤติกรรมใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ทั้งการปลอมแปลงเอกสารราชการ และการออกสูติบัตรอันเป็นเท็จ นอกจากนั้น ยังมีการจับกุมผู้ร่วมขบวนการอีก 5 ราย ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุน ตั้งแต่การจัดหาบุคคล ไปจนถึงการจัดเตรียมเอกสาร
จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบเอกสารและพยานหลักฐานจำนวนมากภายในพื้นที่เป้าหมาย จึงได้ทำการตรวจยึดเพื่อนำไปใช้ประกอบสำนวนคดี โดยผู้ต้องหาทั้งหมดถูกดำเนินคดีในข้อหาทุจริตต่อหน้าที่ และปลอมแปลงเอกสารราชการ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านสายด่วน 1205 และเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดในลักษณะดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต
