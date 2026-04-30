ศิริมงคล สิงห์วังชา วอนอย่าทัวร์ลง ปมรับสอนหมัด ทาเครุ ก่อนน็อก รถถัง จิตรเมืองนนท์

 
          ศิริมงคล สิงห์วังชา อดีตนักมวยแชมป์โลกคนไทย วอนอย่าทัวร์ลง ปมรับงานสอนหมัด ทาเครุ เซกาวา ก่อนน็อก รถถัง จิตเมืองนนท์ ยันตนคือคนไทย แต่งานก็คืองาน

ลั่นผมคนไทย แต่งานก็คืองาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sirimongkhon Tiwwiw NongMeeboon 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sirimongkhon Tiwwiw NongMeeboon 

           กลายเป็นผลการแข่งขันที่แฟนมวยไทยพูดถึงตลอดคืนที่ผ่านมา หลัง รถถัง จิตรเมืองนนท์ แพ้น็อกให้กับ ทาเครุ เซกาวา นักชกขวัญใจเจ้าถิ่น ในศึก วัน ซามูไร 1 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 โดยนักชกญี่ปุ่นชิงความได้เปรียบต่อเนื่อง ก่อนจะปิดเกมน็อกได้ในช่วงท้ายยกสุดท้าย

           วันที่ 29 เมษายน 2569 ศิริมงคล สิงห์วังชา อดีตแชมป์โลก 2 รุ่น ชาวไทย โพสต์ภาพและคลิปขณะทำหน้าที่ติวการชกให้กับ ทาเครุ เซกาวา พร้อมแคปชั่นว่า "ให้กำลังใจกับผู้แพ้ และยินดีกับผู้ชนะด้วยครับ"

           ภายหลังเรื่องราวเบื้องหลังการชกของ ทาเครุ ที่มีอดีตแชมป์โลกไทยฝึกซ้อมให้ถูกแชร์ออกไป ต่อมา ศิริมงคล โพสต์ระบุว่า "เชื่อว่ามีคนด่าผมครึ่งประเทศละ ผมยังคือคนไทยครับ แต่งานก็คืองานครับ ต้องยอมรับว่าแต่ละหมัดของทาเครุหนักจริงครับ"

           ขณะที่ความเห็นจากแฟนมวยบางส่วนยืนยันว่า ไม่ได้รู้สึกคาใจที่นักมวยไทยไปช่วยชาติอื่นฝึกซ้อมจนมาชนะนักชกไทย มองว่าเป็นเรื่องของความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้การที่นักชกญี่ปุ่นให้คนไทยไปช่วยฝึกซ้อม ถือว่าเป็นการให้เกียรติและมองว่าคนไทยมีฝีมือดีมากพอที่จะช่วยให้สามารถเอาชนะไฟต์สำคัญเช่นนี้ได้

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sirimongkhon Tiwwiw NongMeeboon 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sirimongkhon Tiwwiw NongMeeboon 



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ศิริมงคล สิงห์วังชา วอนอย่าทัวร์ลง ปมรับสอนหมัด ทาเครุ ก่อนน็อก รถถัง จิตรเมืองนนท์ อัปเดตล่าสุด 30 เมษายน 2569 เวลา 13:53:42 3,005 อ่าน
