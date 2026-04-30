ศิริมงคล สิงห์วังชา วอนอย่าทัวร์ลง ปมรับสอนหมัด ทาเครุ ก่อนน็อก รถถัง จิตรเมืองนนท์

ศิริมงคล สิงห์วังชา อดีตนักมวยแชมป์โลกคนไทย วอนอย่าทัวร์ลง ปมรับงานสอนหมัด ทาเครุ เซกาวา ก่อนน็อก รถถัง จิตเมืองนนท์ ยันตนคือคนไทย แต่งานก็คืองาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sirimongkhon Tiwwiw NongMeeboon
กลายเป็นผลการแข่งขันที่แฟนมวยไทยพูดถึงตลอดคืนที่ผ่านมา หลัง รถถัง จิตรเมืองนนท์ แพ้น็อกให้กับ ทาเครุ เซกาวา นักชกขวัญใจเจ้าถิ่น ในศึก วัน ซามูไร 1 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 โดยนักชกญี่ปุ่นชิงความได้เปรียบต่อเนื่อง ก่อนจะปิดเกมน็อกได้ในช่วงท้ายยกสุดท้าย
วันที่ 29 เมษายน 2569 ศิริมงคล สิงห์วังชา อดีตแชมป์โลก 2 รุ่น ชาวไทย โพสต์ภาพและคลิปขณะทำหน้าที่ติวการชกให้กับ ทาเครุ เซกาวา พร้อมแคปชั่นว่า "ให้กำลังใจกับผู้แพ้ และยินดีกับผู้ชนะด้วยครับ"
ขณะที่ความเห็นจากแฟนมวยบางส่วนยืนยันว่า ไม่ได้รู้สึกคาใจที่นักมวยไทยไปช่วยชาติอื่นฝึกซ้อมจนมาชนะนักชกไทย มองว่าเป็นเรื่องของความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้การที่นักชกญี่ปุ่นให้คนไทยไปช่วยฝึกซ้อม ถือว่าเป็นการให้เกียรติและมองว่าคนไทยมีฝีมือดีมากพอที่จะช่วยให้สามารถเอาชนะไฟต์สำคัญเช่นนี้ได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sirimongkhon Tiwwiw NongMeeboon
