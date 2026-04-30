เปิดอันดับ ประเทศที่อาบน้ำบ่อยที่สุดในโลก ไทยติด Top 3 ตีคู่ประเทศใกล้เคียง

เปิดอันดับ ประเทศที่อาบน้ำบ่อยที่สุดในโลก ไทยติด Top 3 ตีคู่ประเทศในภูมิภาค สะท้อนวัฒนธรรม และสภาพอากาศ ในประเทศภูมิภาคเขตร้อน
พฤติกรรมในการอาบน้ำของคนแต่ละประเทศแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ตั้งแต่สภาพอากาศ วัฒนธรรม รวมไปถึงวิถีการใช้ชีวิต เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ Seasia Stats หรือ Seasia Stats Research แพลตฟอร์มนำเสนอข้อมูลสถิติและการจัดอันดับเรื่องราวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เผยรายงานการจัดอันดับการอาบน้ำของผู้คนแต่ละประเทศ โดยแสดงให้เห็นความถี่ในการอาบน้ำโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์
จากการวิจัยของ Seasia Stats พบว่า ประเทศที่มีสภาพอากาศร้อนชื้นครองอันดับต้น ๆ โดยอันดับ 1 ได้แก่ ประเทศบราซิล ค่าเฉลี่ยอาบน้ำมากถึง 14 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งหมายความว่า หลายคนอาบน้ำวันละ 2 ครั้ง ขณะที่อันดับที่ 2 ได้แก่ โคลอมเบีย ค่าเฉลี่ยอาบน้ำอยู่ที่ 12 ครั้งต่อสัปดาห์
ส่วนประเทศไทย นำมาเป็นอันดับแรกในประเทศเอเชีย โดยอยู่ในอันดับที่ 3 ของโลก ค่าเฉลี่ยอาบน้ำ 11 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งอยู่ในอันดับเดียวกับประเทศฟิลิปปินส์ ขณะที่อีกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือ อินโดนีเซีย ตามมาติด ๆ อยู่ในอันดับที่ 4 ด้วยค่าเฉลี่ย 10 ครั้งต่อสัปดาห์
พฤติกรรมการอาบน้ำของคนในภูมิภาคเขตร้อน ซึ่งอุณหภูมิและความชื้นสูง สะท้อนให้เห็นว่าการอาบน้ำบ่อย ๆ กลายเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากการอาบน้ำ ไม่เพียงแค่ช่วยบรรเทาความร้อน แต่ยังช่วยรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล อีกทั้งยังช่วยให้รู้สึกสดชื่นและสบายตัว ท่ามกลางสภาพอากาศเช่นนี้ ดังนั้น วัฒนธรรมการอาบน้ำของภูมิภาคดังกล่าวนี้จึงฝังลึกกลายเป็นกิจวัตรประจำวัน โดยอาบน้ำวันละ 2 ครั้ง ในตอนเช้า และอีกครั้งในตอนเย็น
8 อันดับประเทศที่อาบน้ำบ่อยที่สุด
1. บราซิล: 14 ครั้ง ต่อสัปดาห์
2. โคลอมเบีย: 12 ครั้ง ต่อสัปดาห์
3. ไทย: 11 ครั้ง ต่อสัปดาห์
3. ฟิลิปปินส์: 11 ครั้ง ต่อสัปดาห์
4. อินโดนีเซีย: 10 ครั้ง ต่อสัปดาห์
5. เม็กซิโก: 8.5 ครั้ง ต่อสัปดาห์
6. ออสเตรเลีย: 8 ครั้ง ต่อสัปดาห์
6. เวเนซุเอลา: 8 ครั้ง ต่อสัปดาห์
7. ไนจีเรีย: 7.5 ครั้ง ต่อสัปดาห์
7. เปรู: 7.5 ครั้ง ต่อสัปดาห์
8. สหรัฐอเมริกา: 7.2 ครั้ง ต่อสัปดาห์
หมายเหตุ : อันดับที่ 3, 6 และ 7 มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน จึงจัดอยู่ในอันดับเดียวกัน
ขอบคุณข้อมูลจาก Seasia Stats Research