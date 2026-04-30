อดีตนางเอก AV เล่าจุดเริ่มต้นเข้าวงการ เหตุไร้ทางเลือก แฟน ๆ รับไม่ได้ ขอเทคลิป

อดีตนางเอก AV ซาซาโมโตะ ยู เล่าจุดเริ่มต้นเข้าวงการ รับเกิดจากภาวะจำยอม ถ้าเลี่ยงได้คงไม่อยากทำ แฟน ๆ วิจารณ์สนั่น รับไม่ได้ ประกาศเทคลิป
ภาพจาก X @yuuu1116ura
นับเป็นอีกหนึ่งสาวฮอตที่หนุ่ม ๆ หลายคนชื่นชอบ สำหรับ ซาซาโมโตะ ยู (Sasamoto Yuu) นางเอก AV ชาวญี่ปุ่น อดีตพยาบาลสาวเจ้าของหน้าอกคัพ I ที่เปิดตัวเข้าวงการขณะมีอายุ 25 ปี แต่ไม่ทันไรเธอก็ประกาศแขวนเต้า ออกจากวงการในเวลาไม่ถึงปี และผันมาเป็นไอดอลกราเวียร์แทน พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น ชิรากิ เซนะ (Shiraki Sena)
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดชื่อของ ชิรากิ เซนะ ได้กลายมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง หลังมีการเปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของเธอในวงการ AV นั้น ไม่ได้เกิดจากความเต็มใจ แต่ถูกความจำเป็นบีบบังคับ ทำให้การขายเรือนร่างของตัวเองเป็นเพียงทางเลือกเดียวที่มีในขณะนั้น
แต่การออกมาเปิดใจของเธอกลับทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อย ทำให้เธอเหลืออดจนต้องออกมาโพสต์บนโซเชียลว่า
"ถ้าฉันหลีกเลี่ยงการรับงาน AV ได้ ก็ไม่ได้อยากเข้ามาตั้งแต่แรกด้วยซ้ำ แต่ตอนนั้น ฉันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากต้องขายเรือนร่าง"
แต่ดูเหมือนว่าแฟน ๆ ผลงานจำนวนมากจะรับไม่ได้ แถมบางคนยังวิจารณ์เธอกลับว่า "อย่าพูดอะไรแบบนั้น แม้ฉันจะเข้าในสถานการณ์ของเธอก็เถอะ ฉันจะขัดจรวดต่อได้ยังไงหลังได้เห็นข้อความแบบนี้ ฉันไม่อยากดูคลิปเธออีกแล้ว !"
ขณะที่ ชิรากิ เซนะ เข้ามาตอบสั้น ๆ ว่า "ฉันขอโทษด้วย แต่ฉันหมดความอดทนแล้ว ไม่มีอะไรที่ฉันทำได้หรอกนะ"
ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01