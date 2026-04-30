HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ปิดฉาก The Pizza Company ถอนตัวจากเขมร - เขมรจ่อคลอดแบรนด์พิซซ่าใหม่เอง

 
           The Pizza Company โบกมือลากัมพูชา EFG Cambodia ยันวางแผนเอาไว้แล้ว พร้อมเปิดแบรนด์พิซซ่ากัมพูชา เป็นของกัมพูชาเอง 

พิซซ่ากัมพูชา
ภาพจาก The Phnom Penh Post

           วันที่ 26 เมษายน 2569 เว็บไซต์ พนมเปญโพสต์ สื่อกัมพูชา รายงานว่า มีลูกค้าหลายคนสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดตามร้าน The Pizza Company ว่ามีการนำผ้าแดงมาคลุมป้ายไว้ ทำให้เกิดการสงสัยว่าแบรนด์พิซซ่าจากไทยจะถอนตัวจากกัมพูชาแล้วหรือไม่ โดยล่าสุด EFG Cambodia บริษัทอาหารรายใหญ่ของกัมพูชาได้ออกมายืนยันว่า สิ่งที่เห็นไม่ใช่เรื่องลึกลับใด ๆ แต่เป็นการเปลี่ยนผ่านที่วางแผนมาอย่างรอบคอบแล้ว 

           โดยมีการยืนยันว่า หลังจากแบรนด์ The Pizza Company กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของชาวกัมพูชาตลอดระยะเวลายาวนาน กว่า 20 ปี ไม่ว่าจะเป็นมื้ออาหารครอบครัว และการเฉลิมฉลอง แต่ในที่สุด The Pizza Company ก็จะเปิดฉากในกัมพูชาแล้ว และ EFG Cambodia ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการ The Pizza Company ในกัมพูชา จะเปิดแบรนด์พิซซ่าใหม่ของกัมพูชาเอง 


          พร้อมชี้ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์ใหม่ตั้งแต่ฐานราก โดยออกแบบจากสิ่งที่ลูกค้าชาวกัมพูชาชื่นชม เป็นธุรกิจของกัมพูชาเองทั้งหมด และแบรนด์ดังกล่าวจะได้รับการเปิดตัวในเร็ว ๆ นี้ 

           ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการประกาศแบรนด์พิซซ่าใหม่จาก EFG Cambodia ในอีกไม่กี่สัปดาห์ที่จะถึงนี้


ขอบคุณข้อมูลจาก The Phnom Penh Post




ปิดฉาก The Pizza Company ถอนตัวจากเขมร - เขมรจ่อคลอดแบรนด์พิซซ่าใหม่เอง โพสต์เมื่อ 30 เมษายน 2569 เวลา 12:22:16
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 วันแรงงานแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันฉัตรมงคล calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส บ้านแดนนี่ ศรีภิญโญ แดนนี่ ศรีภิญโญ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย