ปิดฉาก The Pizza Company ถอนตัวจากเขมร - เขมรจ่อคลอดแบรนด์พิซซ่าใหม่เอง

The Pizza Company โบกมือลากัมพูชา EFG Cambodia ยันวางแผนเอาไว้แล้ว พร้อมเปิดแบรนด์พิซซ่ากัมพูชา เป็นของกัมพูชาเอง
ภาพจาก The Phnom Penh Post
วันที่ 26 เมษายน 2569 เว็บไซต์ พนมเปญโพสต์ สื่อกัมพูชา รายงานว่า มีลูกค้าหลายคนสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดตามร้าน The Pizza Company ว่ามีการนำผ้าแดงมาคลุมป้ายไว้ ทำให้เกิดการสงสัยว่าแบรนด์พิซซ่าจากไทยจะถอนตัวจากกัมพูชาแล้วหรือไม่ โดยล่าสุด EFG Cambodia บริษัทอาหารรายใหญ่ของกัมพูชาได้ออกมายืนยันว่า สิ่งที่เห็นไม่ใช่เรื่องลึกลับใด ๆ แต่เป็นการเปลี่ยนผ่านที่วางแผนมาอย่างรอบคอบแล้ว
โดยมีการยืนยันว่า หลังจากแบรนด์ The Pizza Company กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของชาวกัมพูชาตลอดระยะเวลายาวนาน กว่า 20 ปี ไม่ว่าจะเป็นมื้ออาหารครอบครัว และการเฉลิมฉลอง แต่ในที่สุด The Pizza Company ก็จะเปิดฉากในกัมพูชาแล้ว และ EFG Cambodia ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการ The Pizza Company ในกัมพูชา จะเปิดแบรนด์พิซซ่าใหม่ของกัมพูชาเอง
ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการประกาศแบรนด์พิซซ่าใหม่จาก EFG Cambodia ในอีกไม่กี่สัปดาห์ที่จะถึงนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก The Phnom Penh Post