วันที่ 1 พ.ค. ข้าราชการไม่ได้หยุด แบบนี้เสียเปรียบพนักงานเอกชน หยุดน้อยกว่าจริงไหม ?

 
          วันที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ ข้าราชการไม่ได้หยุด แบบนี้เสียเปรียบพนักงานเอกชน ได้หยุดน้อยกว่าจริงไหม ความจริงอาจไม่ใช่อย่างที่คิด

วันหยุด

          วันหยุด 2569 เมื่อถึงเดือนพฤษภาคม ถือเป็นอีกหนึ่งเดือนที่เต็มไปด้วยวันหยุดยาว ไม่แพ้เดือนเมษายนที่เพิ่งผ่านพ้นไป จนอาจเรียกได้ว่าเป็น "น้อง ๆ สงกรานต์" อย่างไม่ผิดนัก

          เริ่มต้นด้วยวันที่ 1 พฤษภาคม ซึ่งตรงกับ วันแรงงานแห่งชาติ วันนี้เป็นวันหยุดสำหรับพนักงานภาคเอกชนโดยเฉพาะ ขณะที่ข้าราชการและพนักงานราชการยังคงปฏิบัติงานตามปกติ ทำให้หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าพนักงานเอกชนดูเหมือนจะได้เปรียบในเดือนนี้อยู่ 1 วัน


          แต่เมื่อดูภาพรวมทั้งเดือน ความเข้าใจดังกล่าวก็คลี่คลายลง เพราะในวันที่ 13 พฤษภาคม ตรงกับวันพืชมงคล ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ แต่พนักงานเอกชนไม่ได้รับสิทธิ์หยุดในวันนี้

          ดังนั้น เมื่อนับรวมกันแล้ว จำนวนวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 ของทั้งสองฝ่ายจึงเท่าเทียมกัน ไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบกว่าใคร


โพสต์เมื่อ 30 เมษายน 2569 เวลา 14:18:19
