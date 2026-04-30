วันที่ 1 พ.ค. ข้าราชการไม่ได้หยุด แบบนี้เสียเปรียบพนักงานเอกชน หยุดน้อยกว่าจริงไหม ?

วันที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ ข้าราชการไม่ได้หยุด แบบนี้เสียเปรียบพนักงานเอกชน ได้หยุดน้อยกว่าจริงไหม ความจริงอาจไม่ใช่อย่างที่คิด
วันหยุด 2569 เมื่อถึงเดือนพฤษภาคม ถือเป็นอีกหนึ่งเดือนที่เต็มไปด้วยวันหยุดยาว ไม่แพ้เดือนเมษายนที่เพิ่งผ่านพ้นไป จนอาจเรียกได้ว่าเป็น "น้อง ๆ สงกรานต์" อย่างไม่ผิดนัก
เริ่มต้นด้วยวันที่ 1 พฤษภาคม ซึ่งตรงกับ วันแรงงานแห่งชาติ วันนี้เป็นวันหยุดสำหรับพนักงานภาคเอกชนโดยเฉพาะ ขณะที่ข้าราชการและพนักงานราชการยังคงปฏิบัติงานตามปกติ ทำให้หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าพนักงานเอกชนดูเหมือนจะได้เปรียบในเดือนนี้อยู่ 1 วัน
ดังนั้น เมื่อนับรวมกันแล้ว จำนวนวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 ของทั้งสองฝ่ายจึงเท่าเทียมกัน ไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบกว่าใคร