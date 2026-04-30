เตือนภัยผู้หญิง เช็กให้ดีก่อนใช้ส้วมสาธารณะ เกาหลีพบสาวต้อง รพ. ด่วน หลังเข้าส้วมที่ห้าง อึ้งต้นเหตุจารสารปริศนา ปนเปื้อนอยู่บนกระดาษชำระ
วันที่ 28 เมษายน 2569 เว็บไซต์ Maeil Business รายงานเรื่องราวเตือนภัยจากเกาหลีใต้ หลังพบหญิงรายหนึ่งเกิดอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรง หลังใช้กระดาษชำระแบบม้วนที่อยู่ภายในห้องน้ำหญิง ของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในกรุงโซล จนต้องโทร. ขอความช่วยเหลือ โดยพบว่าต้นเหตุเกิดจากสารแปลกปลอมที่อยู่บนกระดาษชำระดังกล่าว
โดยทางตำรวจเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้รับรายงานเมื่อวันที่ 28 เมษายน เวลาประมาณ 21.00 น. ว่ามีหญิงคนหนึ่งที่เข้าห้องน้ำเพียงคนเดียว ในอาคารพานิชย์ย่านกวานัก เกิดอาการปวดแสบอย่างรุนแรง จนต้องโทร. ขอความช่วยเหลือ ก่อนจะมีการนำตัวเหยื่อส่งไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ ๆ เพื่อรักษารักษาอย่างเร่งด่วน จนพ้นขีดอันตราย
จากการตรวจสอบ พบว่ากระดาษชำระภายในห้องสุขาหญิงปรากฏคราบของสารที่ยังไม่สามารถระบุได้ และยังไม่ทราบองค์ประกอบที่แน่ชัดของสารแปลกปลอมดังกล่าว
ทั้งนี้ ทางตำรวจอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบจากสำนักนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อระบุส่วนประกอบของสารแปลกปลอมที่พบบนกระดาษชำระดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้กลายมาเป็นเรื่องเตือนภัยที่ถูกพูดถึงในวงกว้าง โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงที่ต้องระมัดระวังตัวอย่างมาก แม้แต่การใช้อุปกรณ์ทั่วไปที่มีไว้ให้ตามห้องน้ำสาธารณะ
ขอบคุณข้อมูลจาก Maeil Business