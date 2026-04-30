ช็อก สาวเข้าส้วมห้าง ต้องเข้า รพ. ด่วน ต้นเหตุจากของทั่วไป หลายคนนึกไม่ถึง

 

            เตือนภัยผู้หญิง เช็กให้ดีก่อนใช้ส้วมสาธารณะ เกาหลีพบสาวต้อง รพ. ด่วน หลังเข้าส้วมที่ห้าง อึ้งต้นเหตุจารสารปริศนา ปนเปื้อนอยู่บนกระดาษชำระ
baht

            วันที่ 28 เมษายน 2569 เว็บไซต์ Maeil Business รายงานเรื่องราวเตือนภัยจากเกาหลีใต้ หลังพบหญิงรายหนึ่งเกิดอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรง หลังใช้กระดาษชำระแบบม้วนที่อยู่ภายในห้องน้ำหญิง ของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในกรุงโซล จนต้องโทร. ขอความช่วยเหลือ โดยพบว่าต้นเหตุเกิดจากสารแปลกปลอมที่อยู่บนกระดาษชำระดังกล่าว 

            โดยทางตำรวจเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้รับรายงานเมื่อวันที่ 28 เมษายน เวลาประมาณ 21.00 น. ว่ามีหญิงคนหนึ่งที่เข้าห้องน้ำเพียงคนเดียว ในอาคารพานิชย์ย่านกวานัก เกิดอาการปวดแสบอย่างรุนแรง จนต้องโทร. ขอความช่วยเหลือ ก่อนจะมีการนำตัวเหยื่อส่งไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ ๆ เพื่อรักษารักษาอย่างเร่งด่วน จนพ้นขีดอันตราย 

            จากการตรวจสอบ พบว่ากระดาษชำระภายในห้องสุขาหญิงปรากฏคราบของสารที่ยังไม่สามารถระบุได้ และยังไม่ทราบองค์ประกอบที่แน่ชัดของสารแปลกปลอมดังกล่าว 

            หลังการสอบสวน ทางตำรวจได้ตัดความเป็นไปได้ที่จะเป็นการก่อการร้ายและประเด็นยาเสพติดที่อันตรายออกไป กระทั่งต่อมา มีชายคนหนึ่งเข้ามามอบตัว รับสารภาพว่าเป็นคนแอบนำกล้องไปติดตั้งไว้ในห้องสุขา ซึ่งจากข้อมูลที่ได้นี้ ทำให้ทางตำรวจเชื่อว่าสารแปลกลอมที่พบ น่าจะเป็นกาวที่หล่นใส่กระดาษชำระ ระหว่างนำกล้องแอบถ่ายไปติดตั้งไว้ โดยขณะนี้ทางตำรวจได้ตรวจยึดอุปกรณ์แอบถ่ายเหล่านั้นไว้แล้ว 
 
            ทั้งนี้ ทางตำรวจอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบจากสำนักนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อระบุส่วนประกอบของสารแปลกปลอมที่พบบนกระดาษชำระดังกล่าว 

            อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้กลายมาเป็นเรื่องเตือนภัยที่ถูกพูดถึงในวงกว้าง โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงที่ต้องระมัดระวังตัวอย่างมาก แม้แต่การใช้อุปกรณ์ทั่วไปที่มีไว้ให้ตามห้องน้ำสาธารณะ 
  
ขอบคุณข้อมูลจาก Maeil Business 



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 วันแรงงานแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันฉัตรมงคล calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส บ้านแดนนี่ ศรีภิญโญ แดนนี่ ศรีภิญโญ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล
