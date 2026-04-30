หญิงซื้อเข็มขัดนากไว้ 27 ปี จากราคาครึ่งแสน ล่าสุดเอาออกมาขาย มูลค่าพุ่งเกินคาด

หญิงเก็บเข็มขัดนากไว้นานกว่า 27 ปี จากซื้อมาในราคา 53,500 บาท ล่าสุดนำมาหลอมขาย มูลค่าจริงพุ่งเกือบ 10 เท่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sumphanmaitri Pinkrajan
วันที่ 29 เมษายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Sumphanmaitri Pinkrajan จากร้าน ทัยมาวินเพชรทัย จังหวัดสุพรรณบุรี โพสต์คลิปขณะรับซื้อ เข็มขัดนาก จากลูกค้าหญิงรายหนึ่ง ซึ่งเก็บสะสมไว้นานถึง 27 ปี ก่อนนำมาหลอมขาย ก่อนจะพบว่ามูลค่าในปัจจุบันเพิ่มขึ้นเยอะมากหลายเท่าจากราคาในสมัยก่อน
จากการสอบถาม ลูกค้าเผยว่า เดินทางมาจากจังหวัดพิจิตร โดยเข็มขัดเส้นนี้ซื้อไว้ตั้งแต่ลูกอายุ 3 ขวบ หรือเมื่อ 27 ปีก่อน ซื้อจากร้านทองชื่อดัง ฮั่ว เซ่ง เฮง ซึ่งระบุชัดว่า ซื้อเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2542 ในราคา 53,500 บาท น้ำหนัก 335.2 กรัม หรือประมาณ 22.1 บาททอง แต่แทบไม่ได้ใส่เอง ส่วนใหญ่ถูกยืมไปใช้ในงานบวช โดยมีทั้งหลานและเพื่อนบ้านยืมไปบวชนาคมาแล้ว 7 องค์
ทางร้านอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับนากว่า คือโลหะที่เกิดจากการผสมทองกับทองแดง ซึ่งเปอร์เซ็นต์ทองภายในจะเป็นตัวกำหนดราคา โดยชิ้นนี้หลังหลอมพบว่าเปอร์เซ็นต์ทองอยู่ที่ 37.63% แม้จะไม่ถึง 38% ตามที่ลุ้นกัน แต่ก็ยังได้ราคาสูงมากอยู่ดี
สุดท้าย ทางร้านสรุปราคาออกมาที่ 583,478 บาท ก่อนหักค่าใช้จ่าย เหลือยอดสุทธิที่เจ้าของได้รับจริง 542,635 บาท หรือมากกว่าราคาซื้อเดิมเมื่อ 27 ปีก่อนเกือบ 10 เท่าเลยทีเดียว
