HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หญิงซื้อเข็มขัดนากไว้ 27 ปี จากราคาครึ่งแสน ล่าสุดเอาออกมาขาย มูลค่าพุ่งเกินคาด

 
             หญิงเก็บเข็มขัดนากไว้นานกว่า 27 ปี จากซื้อมาในราคา 53,500 บาท ล่าสุดนำมาหลอมขาย มูลค่าจริงพุ่งเกือบ 10 เท่า 



ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sumphanmaitri Pinkrajan

             วันที่ 29 เมษายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก  Sumphanmaitri Pinkrajan จากร้าน ทัยมาวินเพชรทัย จังหวัดสุพรรณบุรี โพสต์คลิปขณะรับซื้อ เข็มขัดนาก จากลูกค้าหญิงรายหนึ่ง ซึ่งเก็บสะสมไว้นานถึง 27 ปี ก่อนนำมาหลอมขาย ก่อนจะพบว่ามูลค่าในปัจจุบันเพิ่มขึ้นเยอะมากหลายเท่าจากราคาในสมัยก่อน 

             จากการสอบถาม ลูกค้าเผยว่า เดินทางมาจากจังหวัดพิจิตร โดยเข็มขัดเส้นนี้ซื้อไว้ตั้งแต่ลูกอายุ 3 ขวบ หรือเมื่อ 27 ปีก่อน ซื้อจากร้านทองชื่อดัง ฮั่ว เซ่ง เฮง ซึ่งระบุชัดว่า ซื้อเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2542 ในราคา 53,500 บาท น้ำหนัก 335.2 กรัม หรือประมาณ 22.1 บาททอง แต่แทบไม่ได้ใส่เอง ส่วนใหญ่ถูกยืมไปใช้ในงานบวช โดยมีทั้งหลานและเพื่อนบ้านยืมไปบวชนาคมาแล้ว 7 องค์ 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sumphanmaitri Pinkrajan

             จากนั้นทางร้านได้เริ่มประเมินเปอร์เซ็นต์เนื้อนากเบื้องต้น ก่อนแจ้งราคาคร่าว ๆ ว่า หากอยู่ที่ประมาณ 37% จะตีราคาได้ราว 541,000 บาท ทำเอาเจ้าของถึงกับตัดสินใจที่จะขาย

             ทางร้านอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับนากว่า คือโลหะที่เกิดจากการผสมทองกับทองแดง ซึ่งเปอร์เซ็นต์ทองภายในจะเป็นตัวกำหนดราคา โดยชิ้นนี้หลังหลอมพบว่าเปอร์เซ็นต์ทองอยู่ที่ 37.63% แม้จะไม่ถึง 38% ตามที่ลุ้นกัน แต่ก็ยังได้ราคาสูงมากอยู่ดี

             สุดท้าย ทางร้านสรุปราคาออกมาที่ 583,478 บาท ก่อนหักค่าใช้จ่าย เหลือยอดสุทธิที่เจ้าของได้รับจริง 542,635 บาท หรือมากกว่าราคาซื้อเดิมเมื่อ 27 ปีก่อนเกือบ 10 เท่าเลยทีเดียว

TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 วันแรงงานแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันฉัตรมงคล calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส บ้านแดนนี่ ศรีภิญโญ แดนนี่ ศรีภิญโญ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย