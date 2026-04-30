ลูกบ้านผงะ เจอชอตตาค้าง คู่รักแอบมุมลับตาตรงบันได แต่โป๊ะตรงช่องหน้าต่างพอดี


          ลูกบ้านผงะแรง เจอชอตตาค้าง คู่รักแอบเล่นสยิว อาศัยมุมลับตาตรงบันได คิดว่าไม่มีคนเห็น แต่โป๊ะตรงช่องหน้าต่างพอดี 
ภาพจาก Facebook 

           วันที่ 30 เมษายน 2569 เว็บไซต์ Hk01 เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีเหตุการณ์น่าตกตะลึงเกิดขึ้นที่โครงการที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งในฮ่องกง โดยคลิปวิดีโอเหตุการณ์ถูกแชร์สะพัดบนโลกออนไลน์ และกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือด ภายหลังจากมีผู้พบเห็นคู่รักคู่หนึ่งแอบทำกิจกรรมเร่าร้อนที่มุมลับตรงบันได แต่หารู้ไม่ว่า จุดนั้นอยู่ตรงกับช่องหน้าต่างพอดี ทำให้มีคนเห็นเต็ม ๆ ตา

           คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกนำมาเผยแพร่บนชุมชนออนไลน์ โดยระบุว่า ถ่ายขึ้นที่โครงการบ้านจัดสรรนิคมอุตสาหกรรมหงฟุกจวน ​​ในเขตหยวนหลง ของฮ่องกง ในคลิปแสดงให้เห็นว่า มีชายและหญิงคู่หนึ่งถอดเสื้อผ้าท่อนล่างจนเกือบเปลือย กำลังทำกิจกรรมทางเพศกันอย่างเร่าร้อนที่ตรงบันไดด้านหลังของโครงการ ซึ่งในขณะนั้น พื้นที่ดังกล่าวเปิดไฟสว่าง และอยู่ตรงกับช่องหน้าต่างขนาดใหญ่ ทำให้ผู้พักอาศัยที่อยู่อีกอาคารสามารถมองเห็นภาพตรงหน้าได้อย่างชัดเจน 

           เหตุการณ์นี้กลายเป็นประเด็นร้อน ชาวเน็ตต่างพากันเข้าไปกล่าวประณามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของทั้งสอง ชี้ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ส่วนรวมของผู้พักอาศัยทุกคน ซึ่งรวมถึงเด็ก และผู้สูงอายุ พฤติกรรมดังกล่าวน่ารังเกียจมาก เหตุใดพวกเขาทั้งสองจึงไม่เข้าไปปฏิบัติกิจส่วนตัวกันในห้อง 

           "ศีลธรรมเสื่อมทราม"
           "น่ารังเกียจมาก"
           "ประหยัดค่าโรงแรมเหรอ ?"
           "ทำไมไปไม่ถึงห้อง อีกนิดก็จะถึงแล้ว" 
           "มีปัญหาเรื่องที่ดินกันเหรอ ?" 

           หลังจากมีการร้องเรียนไปยังผู้ดูแลชุมชน ล่าสุดทางกรมการเคหะ ระบุว่า ได้ทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว และมีความกังวลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนี้ เบื้องต้นทางผู้ดูแลได้แจ้งตำรวจแล้ว พร้อมติดประกาศเตือนในอาคารที่พักอาศัย และอาคารบริการทุกแห่งในโครงการ เพื่อเตือนประชาชนไม่ให้กระทำการใด ๆ ที่ผิดกฎหมายในที่สาธารณะ พร้อมกันนี้ยังได้จัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มเพื่อตรวจตราพื้นที่โดยละเอียด และหากพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมายใด ๆ จะรายงานให้ตำรวจทราบทันที  

           ทั้งนี้ รายงานระบุว่า กฎหมายของฮ่องกงระบุว่า การกระทำอนาจารในที่สาธารณะ โดยการเปิดเผยส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายในที่สาธารณะหรือพื้นที่ส่วนรวม ถือว่าเป็นความผิด มีโทษปรับ 2,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 8,300 บาท) และจำคุก 6 เดือน นอกจากนี้ ผู้ที่เผยแพร่เนื้อหาลามกอนาจาร มีโทษสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 4 ล้านบาท) และจำคุก 3 ปี  


ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
