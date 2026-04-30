ทลายเว็บดัง - ระบบ Payment เงินสะพัด 5 พันล้าน รวบอินฟลูฯ คริปโต- สมาชิกแก๊งรถซิ่ง

CIB ทลายเครือข่ายเว็บพนันยักษ์ใหญ่และระบบรับชำระเงินเถื่อน พร้อมรวบอินฟลูเอนเซอร์คริปโตและแก๊งรถซิ่งชื่อดัง พบเงินหมุนเวียนสะพัดกว่า 5,000 ล้านบาทต่อเดือน !
วันที่ 29 เมษายน 2569 ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เปิดปฏิบัติการ Throw The Hook เดินหน้ากวาดล้างเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์และระบบรับชำระเงินผิดกฎหมาย หลังสืบสวนพบความเชื่อมโยงของเว็บไซต์พนันออนไลน์ muaypakyok ซึ่งเปิดให้บริการการพนันหลายรูปแบบ ทั้งคาสิโน สล็อต มวยตู้ และไพ่ พร้อมตรวจพบเส้นทางการเงินผ่านบัญชีม้านิติบุคคลและบัญชีม้าบุคคลทั่วไปจำนวนมาก
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง
การปฏิบัติการครั้งนี้ดำเนินการโดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) นำกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 3 จุด ในจังหวัดเชียงใหม่ และอีกจุดที่อาคารผู้โดยสารขาเข้า สนามบินสุวรรณภูมิ ก่อนจับกุมผู้ต้องหารวม 17 ราย ประกอบด้วย นายธนกฤติฯ พร้อมกลุ่มแอดมินรวม 14 ราย รวมถึงนายวรชาติฯ โปรแกรมเมอร์และอินฟลูเอนเซอร์สายคริปโทเคอร์เรนซีชื่อดัง ตลอดจน นายบพิตรฯ และนายอัครยุทธฯ ซึ่งถูกระบุว่าเป็นกลุ่มผู้รับผลประโยชน์และมีความเกี่ยวข้องกับแก๊งรถซิ่งชื่อดัง
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐาน ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาต และสมคบโดยการตกลงตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน
จากการสืบสวนพบว่า เครือข่ายดังกล่าวมีการใช้ระบบรับชำระเงินแทนในชื่อ Jaijaipay ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยทำหน้าที่รับโอนและปกปิดเส้นทางการเงิน ก่อนรวบรวมถอนออกเป็นเงินสดหรือแปลงเป็นคริปโทเคอร์เรนซี เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังพบว่ามีเว็บไซต์พนันออนไลน์อื่นใช้บริการระบบดังกล่าวอีกกว่า 600 เว็บไซต์
เจ้าหน้าที่ยังระบุว่า เครือข่ายดังกล่าวมีเงินหมุนเวียนสูงกว่า 5,000 ล้านบาทต่อเดือน ก่อนรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลเข้าตรวจค้นและจับกุม พร้อมตรวจยึดของกลางจำนวนมาก อาทิ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ซีพียู ไอแพด โน้ตบุ๊ก จอคอมพิวเตอร์ รถยนต์หรู เครื่องประดับ และเงินสดจำนวน 182,000 บาท รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้กว่า 31 ล้านบาท
เบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ก่อนถูกนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก
ตำรวจสอบสวนกลาง