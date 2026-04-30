คาเฟ่สไตล์ทุ่งนา คนติดตามเกือบ 3 หมื่น ประกาศปิดกิจการ 5 พ.ค.

          คาเฟ่สไตล์ทุ่งนา คนติดตามเกือบ 3 หมื่น ประกาศปิดกิจการวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ขอบคุณลูกค้าสำหรับทุกอย่าง และขออยู่ในความทรงจำตลอดไป


ฮักนา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮักนา Cafe Kanchanaburi

          วันที่ 30 เมษายน 2569 เฟซบุ๊ก ฮักนา Cafe Kanchanaburi ร้านกาแฟสไตล์นอร์ดิก บรรยากาศทุ่งนา ทิวเขา ที่ จ.กาญจนบุรี และมีคนติดตามเพจสูงถึง 28,000 คน ประกาศปิดกิจการตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป


          ทางร้านรู้สึกซาบซึ้งในทุกการสนับสนุนทุกความไว้วางใจ และความทรงจำดี ๆ ที่ลูกค้ามอบให้กับทางร้าน จึงขอขอบพระคุณจากใจจริง และหวังว่า ฮักนา จะอยู่ในความทรงจำทุกท่านตลอดไป


ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮักนา Cafe Kanchanaburi


คาเฟ่สไตล์ทุ่งนา คนติดตามเกือบ 3 หมื่น ประกาศปิดกิจการ 5 พ.ค. โพสต์เมื่อ 30 เมษายน 2569 เวลา 19:31:09
