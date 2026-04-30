BYD แถลงการณ์ปมฉาว วิดีโอของพนักงานนินทาลูกค้า คิดว่าไม่มีหลักฐาน แต่มีเต็ม ๆ

BYD แถลงการณ์ปมฉาว วิดีโอของพนักงานนินทาลูกค้าด้วยคำไม่เหมาะสม คิดว่าไม่มีใครรู้ แต่หลักฐานมีเต็ม ๆ
บริษัทฯ ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งขัดต่อมาตรฐานและจรรยาบรรณที่บริษัทฯ ยึดถือ
จากการตรวจสอบร่วมกับผู้จำหน่ายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้รับการยืนยันว่าบุคคลในเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นพนักงานของผู้จำหน่าย และผู้จำหน่ายได้ดำเนินการยุติการจ้างพนักงาน และให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพ้นสภาพโดยมีผลทันที
แม้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นในระดับผู้จำหน่าย บริษัทฯ เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้ และได้เร่งกำกับติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิด พร้อมพิจารณามาตรการเพิ่มเติมต่อผู้จำหน่ายรายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทบทวนและยกระดับการกำกับดูแลเครือข่ายผู้จำหน่าย รวมถึงมาตรฐานการให้บริการและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีก
บริษัทฯ ขอน้อมรับทุกข้อเสนอแนะ และขออภัยต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกค้าและสาธารณชน
วันที่ 30 เมษายน 2569 เฟซบุ๊ก BYD RÊVER Thailand มีการออกแถลงการณ์หลังจากมีคลิปพนักงานนินทาลูกค้าภายในรถด้วยคำไม่เหมาะสม มีข้อความทั้งหมดดังนี้
