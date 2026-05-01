พระราชินี ทรงสวม Fringe Tiara พระราชมรดกจากสมเด็จพระพันปีหลวง เป็นครั้งแรก

ในหลวง พระราชินี ทรงร่วมงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการ ณ ราชอาณาจักรสวีเดน โดยพระราชินีทรงสวม Fringe Tiara พระราชมรดกจากสมเด็จพระพันปีหลวง เป็นครั้งแรก
เมื่อช่วงค่ำวันที่ 30 เมษายน 2569 (ตามเวลาท้องถิ่น) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงร่วมงานถวายพระกระยาหารค่ำและพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการแก่พระประมุข ประมุข พระราชวงศ์ต่างประเทศ และบุคคลสำคัญที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมและเดินทางเข้าร่วมในพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 80 พรรษา ของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ล ที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดน ซึ่งสมเด็จพระพระราชาธิบดีคาร์ล ที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดน ทรงเป็นเจ้าภาพ ณ พระราชวังหลวง กรุงสตอกโฮล์ม
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์ด้วยชุด White Tie และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ฉลองพระองค์ด้วยชุดราตรียาว ใส่เครื่องราชอิสยาภรณ์สายสะพายจักรี และทรงสวมมงกุฎ Fringe Tiara ซึ่งเป็นพระราชมรดกตกทอดจากสมเด็จพระพันปีหลวง เป็นครั้งแรก