ชายชมโชว์ในรีสอร์ตหรู ช็อกปล่อยงูเห่ามุดเข้ากางเกง ทริปครอบครัวจบสุดเศร้า

           ช็อก นทท. ดับหลังชมโชว์ในรีสอร์ตหรูอียิปต์ อึ้งหมองูปล่อยงูเลื้อยเข้ากางเกง ฉกขา ก่อนเสียชีวิตในเวลาไม่นาน ทริปครอบครัวกลายเป็นฝันร้าย 


          วันที่ 29 เมษายน 2569 เว็บไซต์ USA TODAY รายงานว่า เกิดเหตุนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันวัย 57 ปี เสียชีวิตระหว่างชมการโชว์งู ในรีสอร์ตหรูที่อียิปต์ โดยพบว่าหมองูปล่อยให้งูเลื้อยเข้าไปในขาของนักท่องเที่ยวรายนี้ จนงูฉกขาของเขา ทำให้เขาเสียชีวิตในเวลาไม่นาน 

          จากแถลงการณ์ของตำรวจรัฐไบเอิร์น ของเยอรมนี เมื่อวันที่ 27 เมษายน ระบุว่า นักท่องเที่ยวชายที่ไม่เผยชื่อ ได้รับชมการแสดงของหมองูที่รีสอร์ตในเมืองฮูร์กาดา เมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่อยู่ในเขตเรดซี ของอียิปต์ เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายน ที่ผ่านมา ระหว่างนั้นมีงู 2 ตัวที่สันนิษฐานว่าเป็นงูเห่า ถูกนำมาใช้ในการแสดง โดยมีการนำมาคล้องคอแขกที่อยู่ในกลุ่มผู้ชม 

          และในส่วนหนึ่งของการแสดง หมองูปล่อยให้งูตัวหนึ่งเลื้อยเข้าไปในกางเกงของนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันรายนี้ ก่อนที่งูจะฉกขาเขา 


          ชายคนนี้แสดงอาการโดนพิษอย่างชัดเจนและต้องได้รับการกู้ชีพ ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาไม่นาน หลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ โดยเหตุการณ์นี้ทางการเยอรมนีจะเข้ามามีส่วนในการสอบสวนต่อไป 
 
          อนึ่ง ทราบว่าผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างการพักร้อนที่รีสอร์ตหรู พร้อมกับสมาชิกในครอบครัวอีก 2 คน แต่ช่วงเวลาดี ๆ ของครอบครัวกลับจบลงด้วยการสูญเสียอย่างไม่คาดคิด


ขอบคุณข้อมูลจาก USA TODAY

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
