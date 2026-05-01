ทนายประสบการณ์สูง เผยวิธีสังเกตบอสตัวจริง ไม่ได้ดูที่ชุดสูท หลายคนพยักหน้าด้วย

          ทนายไต้หวันผู้มีประสบการณ์ เผยวิธีสังเกตเจ้านายตัวจริง ไม่ได้ดูที่ชุดสูท แต่เป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึง หลายคนเห็นด้วยร่วมแชร์


          การแต่งกายช่วยเสริมภาพลักษณ์ภายนอกให้ดูดี แต่ไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ตัวตนได้เสมอไป เว็บไซต์ CTWANT ได้เผยเรื่องราวจากทนายความรายหนึ่งในไต้หวัน เมื่อไม่นานมานี้ เขาได้ออกมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการสังเกตผู้ที่เป็น "บุคคลสำคัญ" จากการแต่งกาย ซึ่งคนทั่วไปอาจจะคิดต้องเป็นคนที่สวมชุดสูท หรือชุดทางการ แต่ในทางกลับกัน อาจจะเป็นชุดที่หลายคนคาดไม่ถึง

          หลิน จื้อชุน ทนายความชื่อดังในไต้หวัน เผยเรื่องราวผ่านทางบัญชีโซเชียล และกลายเป็นกระแสได้รับความสนใจ โดยเขาเล่าว่า ก่อนหน้านี้ สมัยที่เขายังมีประสบการณ์ในการทำงานน้อย เมื่อเข้าร่วมประชุมที่บริษัท เขาจะระบุตัวผู้จัดการจากลักษณะการนั่ง โดยสังเกตว่าคนที่นั่งตรงกลางมักจะเป็นบุคคลสำคัญ ซึ่งมักจะเป็นเช่นนั้นในรูปแบบธุรกิจแบบดั้งเดิม 

          อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันเนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ประกอบกับการที่เขามีประสบการณ์มากขึ้น ทนายจื้อชุนเผยว่า เขาไม่ได้ใช้วิธีสังเกตดูจากตำแหน่งที่นั่งแล้ว แต่ดูจากเสื้อผ้าและรูปลักษณ์ภายนอกแทน โดยกล่าวว่า ในขณะที่ทุกคนในบริษัทแต่งชุดสูทผูกเนกไทเรียบร้อย แต่จะมีบุคคลหนึ่งที่สวมเสื้อยืด หรือแต่งกายสบาย ๆ บุคคลนั้นแหละคือ "คนสำคัญ" 


          "สรุปคือ อย่าดูถูกคนที่สวมเสื้อยืด เขาอาจจะเป็นพนักงานพาร์ตไทม์หรือเจ้านายก็ได้" ทนายจื้อชุน กล่าว 

          โพสต์ดังกล่าวรับความสนใจและกลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์ในวงกว้าง ชาวเน็ตต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็น โดยหลายคนเห็นด้วยกับวิธีสังเกตของทนายความรายนี้ และร่วมแชร์ประสบการณ์ในลักษณะที่คล้ายกันด้วย

          "ฉันเคยได้รับนามบัตรจากลูกค้ามาก่อน และนามบัตรเหล่านั้นสะอาดหมดจด มีเพียงชื่อ ไม่มีตำแหน่ง นั่นแหละคือเจ้านายตัวจริง" 

          "ใส่เสื้อยืดและนั่งสบาย ๆ นั่นแหละคือเจ้านายแน่นอน"

          "ตอนที่ฉันยังหนุ่มและทำงานอยู่ ก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน เวลาไปออฟฟิศคนอื่น คนข้างหน้าใส่สูทกันหมด แต่คนสุดท้ายใส่เสื้อยืดต่างหากที่เป็นเจ้านาย !" 

ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทนายประสบการณ์สูง เผยวิธีสังเกตบอสตัวจริง ไม่ได้ดูที่ชุดสูท หลายคนพยักหน้าด้วย โพสต์เมื่อ 1 พฤษภาคม 2569 เวลา 15:34:52
