ไวรัล ภรรยาเล่าเรื่องเค้กวันเกิดจากสามี แต่กลายเป็นไวรัล คนดูไม่รู้ดีใจหรือโกรธ ก่อนเฉลยพีค

ไวรัล TikTok ภรรยาเล่าเรื่องเค้กวันเกิดจากสามี แต่กลายเป็นไวรัล คนดูไม่รู้ดีใจหรือโกรธ ก่อนเฉลยสุดพีค
ภาพจาก TikTok @jennalabarre
วันที่ 30 เมษายน 2569 เมื่อเร็ว ๆ นี้มีหญิงรายหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์เล่าเรื่องราวที่สามีซื้อเค้กวันเกิดให้เธอ พร้อมกับเผยให้เห็นก้อนเค้กที่เธอได้รับ แต่กลับกลายเป็นไวรัลที่ถกเถียงร้อนแรงบนโซเชียลมีเดีย และทำให้หลายคนสงสัยว่าเธอรู้สึกอย่างไรกันแน่ไม่รู้ว่าเธอดีใจหรือกำลังโกรธ
คลิปวิดีโอนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้บัญชี TikTok @jennalabarre เมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา โดยเธอกล่าวว่า ในวันเกิดของเธอมีเพียงสิ่งเดียวที่เธอขอจากสามีคือ เค้กและเทียนวันเกิด โดยสามีถามเธออยู่ 2 ครั้งว่า ต้องการเค้กแบบไหน ซึ่งเธอบอกเขาไปว่า เธอตัดสินใจหลายอย่างในบ้านแล้ว เธอไม่อยากคิดเรื่องนี้ เธอชอบอะไรก็ได้ มันไม่ใช่บททดสอบหรือเรื่องท้าทายที่ยากอะไรเลย จะเป็นเค้กแบบไหนก็ได้จริง ๆ เธอแฮปปี้หมดเลย
ในขณะที่สามีของเธอไม่ชอบตัดสินใจ เขาจึงรู้สึกลำบาก แต่สุดท้ายเขาก็หาเค้กมาให้เธอได้สำเร็จ โดยเค้กที่เธอได้รับคือ เค้กรูปไดโนเสาร์สีเขียวตาโตที่ดูเหมือนอัลลิเกเตอร์ โดยในคลิปวิดีโอเธอแสดงสีหน้าที่ดูไม่ออกว่ากำลังดีใจ ไม่พอใจ หรือโกรธ เธอกล่าวเพียงว่า "นี่คือเค้กวันเกิดของฉัน นี่คือไดโนเสาร์ แต่มันดูเหมือนอัลลิเกเตอร์"
ทั้งนี้เธอได้พูดถึงเหตุผลว่าทำไมเธอถึงได้เค้กรูปนี้ เนื่องจากลูกสาวของเธอชอบอัลลิเกเตอร์ และลูกสาวของเธอตื่นเต้นมากที่จะฉลองวันเกิดของเธอ และปิดท้ายว่า "และนี่คือเค้กวันเกิดของฉัน" พร้อมรอยยิ้มแบบที่คาดเดาไม่ได้
คลิปวิดีโอของเธอกลายเป็นไวรัลมีผู้เข้าชมมากกว่า 16.7 ล้านครั้ง หลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นแสดงความสงสัยและคาดเดาว่าเธอรู้สึกดีใจหรือโกรธ ก่อนที่เธอจะมาแสดงความคิดเห็นตอบให้ชัด ๆ ว่า "ทุกคนฉันรักเค้กก้อนนี้"
ภาพจาก TikTok @jennalabarre
ภาพจาก TikTok @jennalabarre
ภาพจาก TikTok @jennalabarre
