HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไวรัล ภรรยาเล่าเรื่องเค้กวันเกิดจากสามี แต่กลายเป็นไวรัล คนดูไม่รู้ดีใจหรือโกรธ ก่อนเฉลยพีค

          ไวรัล TikTok ภรรยาเล่าเรื่องเค้กวันเกิดจากสามี แต่กลายเป็นไวรัล คนดูไม่รู้ดีใจหรือโกรธ ก่อนเฉลยสุดพีค  


เค้ก
ภาพจาก TikTok @jennalabarre 

          วันที่ 30 เมษายน 2569 เมื่อเร็ว ๆ นี้มีหญิงรายหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์เล่าเรื่องราวที่สามีซื้อเค้กวันเกิดให้เธอ พร้อมกับเผยให้เห็นก้อนเค้กที่เธอได้รับ แต่กลับกลายเป็นไวรัลที่ถกเถียงร้อนแรงบนโซเชียลมีเดีย และทำให้หลายคนสงสัยว่าเธอรู้สึกอย่างไรกันแน่ไม่รู้ว่าเธอดีใจหรือกำลังโกรธ 

          คลิปวิดีโอนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้บัญชี TikTok @jennalabarre เมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา โดยเธอกล่าวว่า ในวันเกิดของเธอมีเพียงสิ่งเดียวที่เธอขอจากสามีคือ เค้กและเทียนวันเกิด โดยสามีถามเธออยู่ 2 ครั้งว่า ต้องการเค้กแบบไหน ซึ่งเธอบอกเขาไปว่า เธอตัดสินใจหลายอย่างในบ้านแล้ว เธอไม่อยากคิดเรื่องนี้ เธอชอบอะไรก็ได้ มันไม่ใช่บททดสอบหรือเรื่องท้าทายที่ยากอะไรเลย จะเป็นเค้กแบบไหนก็ได้จริง ๆ เธอแฮปปี้หมดเลย 

          ในขณะที่สามีของเธอไม่ชอบตัดสินใจ เขาจึงรู้สึกลำบาก แต่สุดท้ายเขาก็หาเค้กมาให้เธอได้สำเร็จ โดยเค้กที่เธอได้รับคือ เค้กรูปไดโนเสาร์สีเขียวตาโตที่ดูเหมือนอัลลิเกเตอร์ โดยในคลิปวิดีโอเธอแสดงสีหน้าที่ดูไม่ออกว่ากำลังดีใจ ไม่พอใจ หรือโกรธ เธอกล่าวเพียงว่า "นี่คือเค้กวันเกิดของฉัน นี่คือไดโนเสาร์ แต่มันดูเหมือนอัลลิเกเตอร์"


          ทั้งนี้เธอได้พูดถึงเหตุผลว่าทำไมเธอถึงได้เค้กรูปนี้ เนื่องจากลูกสาวของเธอชอบอัลลิเกเตอร์ และลูกสาวของเธอตื่นเต้นมากที่จะฉลองวันเกิดของเธอ และปิดท้ายว่า "และนี่คือเค้กวันเกิดของฉัน" พร้อมรอยยิ้มแบบที่คาดเดาไม่ได้ 

          คลิปวิดีโอของเธอกลายเป็นไวรัลมีผู้เข้าชมมากกว่า 16.7 ล้านครั้ง หลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นแสดงความสงสัยและคาดเดาว่าเธอรู้สึกดีใจหรือโกรธ ก่อนที่เธอจะมาแสดงความคิดเห็นตอบให้ชัด ๆ ว่า "ทุกคนฉันรักเค้กก้อนนี้"

เค้ก
ภาพจาก TikTok @jennalabarre 

เค้ก
ภาพจาก TikTok @jennalabarre 

เค้ก





ไวรัล ภรรยาเล่าเรื่องเค้กวันเกิดจากสามี แต่กลายเป็นไวรัล คนดูไม่รู้ดีใจหรือโกรธ ก่อนเฉลยพีค โพสต์เมื่อ 1 พฤษภาคม 2569 เวลา 16:36:46
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 วันแรงงานแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันฉัตรมงคล calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส บ้านแดนนี่ ศรีภิญโญ แดนนี่ ศรีภิญโญ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย