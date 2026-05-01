HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไอดอลสาวรับของจากแฟนคลับ ดูเผิน ๆ ไม่มีอะไร แต่เจอเรื่องลี้ลับเกือบขิต ของสายดำ

          ไอดอลสาวรับของจากแฟนคลับ แต่เจอเรื่องลี้ลับเกือบถึงฆาต... เชื่อ เจอของสายดำ กัดกินชีวิต หลังจากนี้ไม่อยากรับของอีกแล้ว


ไอซ์วา STARRY NITE
ภาพจาก Icewa Starry Nite

          หนึ่งในวิธีการแสดงความรักต่อศิลปินของแฟนคลับ นอกจากสนับสนุนผลงานแล้ว การให้ของขวัญที่เป็นสิ่งของแก่ศิลปิน ก็เป็นอีกหนึ่งวิธี แต่ในบางครั้ง มันก็กลายเป็นผลร้ายโดยไม่รู้ตัว

          วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ไอซ์วา วาเศรษฐี สุขขาว ไอดอลสาววง STARRY NITE มีการลงสตอรี่เล่าประสบการณ์สุดสยอง เมื่อแฟนคลับคนหนึ่ง ได้ส่งของขวัญเป็นสร้อยเส้นหนึ่งมาให้ ดูเผิน ๆ ไม่มีอะไร หลังจากได้รับมา ชีวิตก็เปลี่ยนไป ข้อความทั้งหมดดังนี้

          ไม่เคยคิดว่าตัวเองหลุดขนาดนี้ตั้งแต่รับมา

          หนูไม่ได้จะโทษพี่แฟนคลับที่ให้มา หนูดวงตกของมันอาจจะเลือกหนูก็ได้ พี่อาจจะไม่รู้อะไรเลยก็ได้

          แต่สิ่งที่หนูเจอช่วงนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อมากจริง ๆ

          ที่บ่นได้ยินเสียงผู้ชายตะคอกข้างหู ที่เห็นคนยืนจ้องในเงามืด

          ตอนนี้เข้าใจทุกอย่างแล้ว สิ่งนี้ทำหนูเกือบตาย หนูเกือบโดดตึกทั้งที่ไม่รู้ตัวเอง ไม่ได้สติ หนูเข้าใจทุกอย่างแล้ว


          ต่อไปนี้ขอไม่รับอะไรแบบนี้จากใครแล้วนะคะ หนูไม่ไหวจริง ๆ ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะทำยังไง

          สรุปที่ได้มาคือสาริกาน้ำมันพราย สายดำจริง ๆ เค้าบอกมันจะกัดกินตัวชั้น

          อะไรวะ ทำไมเป็นแบบนี้อะ ไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้อะ ทำไมอะ

          เสียใจมากเลยอะ ทำยังไงดีอะ

          ทั้งนี้ แฟนคลับได้ส่งกำลังใจให้เธออย่างล้นหลาม พร้อมมองว่า ต้นสังกัดควรมีกฎเกณฑ์เรื่องการให้ของของแฟนคลับ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก

TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 วันแรงงานแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันฉัตรมงคล calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส บ้านแดนนี่ ศรีภิญโญ แดนนี่ ศรีภิญโญ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย