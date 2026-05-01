ไอดอลสาวรับของจากแฟนคลับ ดูเผิน ๆ ไม่มีอะไร แต่เจอเรื่องลี้ลับเกือบขิต ของสายดำ

ไอดอลสาวรับของจากแฟนคลับ แต่เจอเรื่องลี้ลับเกือบถึงฆาต... เชื่อ เจอของสายดำ กัดกินชีวิต หลังจากนี้ไม่อยากรับของอีกแล้ว
หนึ่งในวิธีการแสดงความรักต่อศิลปินของแฟนคลับ นอกจากสนับสนุนผลงานแล้ว การให้ของขวัญที่เป็นสิ่งของแก่ศิลปิน ก็เป็นอีกหนึ่งวิธี แต่ในบางครั้ง มันก็กลายเป็นผลร้ายโดยไม่รู้ตัว
วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ไอซ์วา วาเศรษฐี สุขขาว ไอดอลสาววง STARRY NITE มีการลงสตอรี่เล่าประสบการณ์สุดสยอง เมื่อแฟนคลับคนหนึ่ง ได้ส่งของขวัญเป็นสร้อยเส้นหนึ่งมาให้ ดูเผิน ๆ ไม่มีอะไร หลังจากได้รับมา ชีวิตก็เปลี่ยนไป ข้อความทั้งหมดดังนี้
ไม่เคยคิดว่าตัวเองหลุดขนาดนี้ตั้งแต่รับมา
หนูไม่ได้จะโทษพี่แฟนคลับที่ให้มา หนูดวงตกของมันอาจจะเลือกหนูก็ได้ พี่อาจจะไม่รู้อะไรเลยก็ได้
แต่สิ่งที่หนูเจอช่วงนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อมากจริง ๆ
ที่บ่นได้ยินเสียงผู้ชายตะคอกข้างหู ที่เห็นคนยืนจ้องในเงามืด
ตอนนี้เข้าใจทุกอย่างแล้ว สิ่งนี้ทำหนูเกือบตาย หนูเกือบโดดตึกทั้งที่ไม่รู้ตัวเอง ไม่ได้สติ หนูเข้าใจทุกอย่างแล้ว
ต่อไปนี้ขอไม่รับอะไรแบบนี้จากใครแล้วนะคะ หนูไม่ไหวจริง ๆ ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะทำยังไง
สรุปที่ได้มาคือสาริกาน้ำมันพราย สายดำจริง ๆ เค้าบอกมันจะกัดกินตัวชั้น
อะไรวะ ทำไมเป็นแบบนี้อะ ไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้อะ ทำไมอะ
เสียใจมากเลยอะ ทำยังไงดีอะ
ทั้งนี้ แฟนคลับได้ส่งกำลังใจให้เธออย่างล้นหลาม พร้อมมองว่า ต้นสังกัดควรมีกฎเกณฑ์เรื่องการให้ของของแฟนคลับ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
ภาพจาก Icewa Starry Nite
ภาพจาก Icewa Starry Nite
ภาพจาก Icewa Starry Nite
ภาพจาก Icewa Starry Nite
ภาพจาก Icewa Starry Nite
หนึ่งในวิธีการแสดงความรักต่อศิลปินของแฟนคลับ นอกจากสนับสนุนผลงานแล้ว การให้ของขวัญที่เป็นสิ่งของแก่ศิลปิน ก็เป็นอีกหนึ่งวิธี แต่ในบางครั้ง มันก็กลายเป็นผลร้ายโดยไม่รู้ตัว
วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ไอซ์วา วาเศรษฐี สุขขาว ไอดอลสาววง STARRY NITE มีการลงสตอรี่เล่าประสบการณ์สุดสยอง เมื่อแฟนคลับคนหนึ่ง ได้ส่งของขวัญเป็นสร้อยเส้นหนึ่งมาให้ ดูเผิน ๆ ไม่มีอะไร หลังจากได้รับมา ชีวิตก็เปลี่ยนไป ข้อความทั้งหมดดังนี้
ไม่เคยคิดว่าตัวเองหลุดขนาดนี้ตั้งแต่รับมา
หนูไม่ได้จะโทษพี่แฟนคลับที่ให้มา หนูดวงตกของมันอาจจะเลือกหนูก็ได้ พี่อาจจะไม่รู้อะไรเลยก็ได้
แต่สิ่งที่หนูเจอช่วงนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อมากจริง ๆ
ที่บ่นได้ยินเสียงผู้ชายตะคอกข้างหู ที่เห็นคนยืนจ้องในเงามืด
ตอนนี้เข้าใจทุกอย่างแล้ว สิ่งนี้ทำหนูเกือบตาย หนูเกือบโดดตึกทั้งที่ไม่รู้ตัวเอง ไม่ได้สติ หนูเข้าใจทุกอย่างแล้ว
ต่อไปนี้ขอไม่รับอะไรแบบนี้จากใครแล้วนะคะ หนูไม่ไหวจริง ๆ ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะทำยังไง
สรุปที่ได้มาคือสาริกาน้ำมันพราย สายดำจริง ๆ เค้าบอกมันจะกัดกินตัวชั้น
อะไรวะ ทำไมเป็นแบบนี้อะ ไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้อะ ทำไมอะ
เสียใจมากเลยอะ ทำยังไงดีอะ
ทั้งนี้ แฟนคลับได้ส่งกำลังใจให้เธออย่างล้นหลาม พร้อมมองว่า ต้นสังกัดควรมีกฎเกณฑ์เรื่องการให้ของของแฟนคลับ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
ภาพจาก Icewa Starry Nite
ภาพจาก Icewa Starry Nite
ภาพจาก Icewa Starry Nite
ภาพจาก Icewa Starry Nite