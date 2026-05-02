เด็ก 5 ขวบ รถชนต้นไม้ เสียทั้งพ่อแม่ ขอให้กู้ภัยรับเป็นลูก ญาติแจงทำไมเด็กพูดแบบนี้

นาทีสะเทือนใจ กู้ภัยเข้าช่วยเด็ก 5 ขวบเสียทั้งพ่อและแม่จากอุบัติเหตุรถชนต้นไม้ หนูจะอยู่กับใคร ให้พี่รับหนูไปเลี้ยงเป็นลูกได้มั้ย จนญาติแจง น้องบอกแบบนี้ทำไม
ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา เกิดเหตุรถกระบะเสียหลักชนต้นไม้บริเวณถนนมิตรภาพ ขาเข้ากรุงเทพฯ ใกล้ปากทางกุดจิก ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอยู่ในรถคาซาก 3 ราย ท่ามกลางฝนตกอย่างหนัก โดยภายในรถเป็นคนในครอบครัวเดียวกันทั้งหมด ได้แก่
1. นายชูเกียรติ อายุ 36 ปี คนขับรถ ได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา
2. นางสาวหทัยรัตน์ ภรรยานายชูเกียรติ อายุ 32 ปี เสียชีวิตคาที่ภายในรถ
3. ด.ญ.กัญญารัตน์ อายุ 5 ขวบ ลูกสาวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
สำหรับความสะเทือนใจของเหตุการณ์นี้คือ มีคลิปเด็กได้ถามเจ้าหน้าที่ด้วยความหวาดกลัวว่า พ่อแม่หนูตายหรือยัง แล้วหนูจะตายมั้ย แล้วหนูจะอยู่กับใคร ให้พี่รับหนูไปเลี้ยงเป็นลูกได้มั้ย
จากคลิปดังกล่าว ทำให้มีคนประสงค์นำเด็กไปเลี้ยงดูจำนวนมาก ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศที่พบเห็น
ญาติแจง น้องมีคนเลี้ยงดู อยู่กับปู่ ย่า ตั้งแต่เล็ก
ล่าสุด วันที่ 2 พฤษภาคม 2569 ช่อง 3 รายงานว่า นางสาวเก๋ พี่สาวนายชูเกียรติ เปิดเผยว่า เด็กไม่ค่อยได้มางานศพ ตนไม่อยากให้หลานสาวเสียใจมากกว่านี้ ส่วนสาเหตุที่เด็กพูด อยากได้คนเลี้ยงดู อาจเป็นอาการตกใจกลัวหลังเกิดอุบัติเหตุมากกว่า เพราะความจริงน้องมีญาติ ๆ ดูแลอย่างดี บ้านก็อยู่ละแวกเดียวกัน ปกติปู่ ย่า ก็เลี้ยงมาตั้งแต่เกิด เพราะพ่อแม่เด็กต้องไปทำงาน
ทั้งนี้ ครอบครัวกลัวเรื่องมิจฉาชีพสวมรอยขอรับบริจาค จึงขอยืนยันว่า ครอบครัวไม่มีการเปิดรับบริจาคแต่อย่างใด
