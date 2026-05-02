4 ทายาทตระกูลดัง บริจาคที่ดิน 66 ไร่ มูลค่าหลัก 1,000 ล้านให้กับ รพ. ขยายตัวรับคนไข้

          4 ทายาทตระกูลดัง สมิตะมาน บริจาคที่ดิน 66 ไร่ มูลค่าพันล้านให้กับโรงพยาบาลวารินทร์ชำราบ เอาไว้พัฒนาพื้นที่เพื่อรักษาคนในพื้นที่ต่อไป

บริจาคที่ดิน

          วันที่ 2 พฤษภาคม 2569 กระปุกดอทคอม รายงานว่า เมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมา นพ.ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผอ.โรงพยาบาลวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากร ร่วมรับมอบหนังสือแสดงเจตจำนงบริจาคที่ดินเนื้อที่ประมาณ 66 ไร่ 3 งาน 07.4 ตารางวา ณ ต.คำน้ำแซบ จากทายาทร้อยโทปิ่น และคุณแม่วิเชียร สมิตะมาน (โดยนางสาวประพิศ, นางสาวนฤมล, นางสาวลัดดาวัลย์ และนางสาวกรรณิการ์ สมิตะมาน) เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมทางการแพทย์และรองรับการขยายตัวของการให้บริการประชาชนในอนาคต

บริจาคที่ดิน 1,000 ล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital

          ในการนี้ ผอ.โรงพยาบาล ในนามตัวแทนโรงพยาบาลและประชาชนในพื้นที่ กล่าวขอบพระคุณในความเมตตาและกุศลเจตนาอันยิ่งใหญ่ของครอบครัวสมิตะมาน ซึ่งที่ดินผืนนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยลดความแออัดของอาคารสถานที่ และเพิ่มศักยภาพการดูแลสุขภาวะของพี่น้องประชาชนชาววารินชำราบและพื้นที่ใกล้เคียงให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมยิ่งขึ้นสืบไป

บริจาคที่ดิน 1,000 ล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital

          เบื้องต้น มูลค่าที่ดินทั้งหมดคาดว่าน่าจะมีมูลค่าแตะหลัก 1,000 ล้านบาท ถ้าหากเทียบราคาที่ดินใน จ.อุบลราชธานี และในอดีต ครอบครัวนี้ก็เคยบริจาคที่ดินสร้างโรงพยาบาลวารินทร์ชำราบ จำนวน 33 ไร่ ในปี 2527 มาแล้ว

บริจาคที่ดิน 1,000 ล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital



4 ทายาทตระกูลดัง บริจาคที่ดิน 66 ไร่ มูลค่าหลัก 1,000 ล้านให้กับ รพ. ขยายตัวรับคนไข้ อัปเดตล่าสุด 2 พฤษภาคม 2569 เวลา 16:21:32
