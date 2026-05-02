นางเอกสาวญี่ปุ่น ประกาศแต่งงาน คนหลุดโฟกัสทะเบียนรถ ทำไมคุ้น ๆ จัง

โฮโนกะ ยาฮากิ นางเอกสาวญี่ปุ่น ประกาศแต่งงานในวัย 29 ปี อยู่ในชุดเจ้าสาวแสนสวย แต่คนหลุดโฟกัสที่รถ เอ๊ะ ป้ายทะเบียนไทยนี่หน่า เกิดอะไรขึ้น
ภาพจาก honoka_yahagi
วันที่ 2 พฤษภาคม 2569 โฮโนกะ ยาฮากิ (Honoka Yahagi) นักแสดงสาวชาวญี่ปุ่นชื่อดังในวัย 29 ปี ลงภาพพรีเว็ดดิ้งการแต่งงานของเธอในชุดเจ้าสาวสีขาวผ่อง พร้อมประกาศว่า เธอนั้นได้แต่งงานแล้ว
อย่างไรก็ตาม คนไทยหลายคนแม้จะไม่ได้รู้จักกับเธอ ก็ยังหลุดโฟกัสไปที่สิ่งหนึ่ง เพราะป้ายทะเบียนคุ้นตาเหลือเกิน นั่นคือ ป้ายที่เขียนว่า ฉง 7778 กรุงเทพมหานคร
ภาพจาก honoka_yahagi
เอ๊ะ นี่มันป้ายทะเบียนในไทยนี่หน่า แถมเลขสวยซะด้วย ซึ่งบางคนก็ไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ระบุว่า รถคันดังกล่าวอาจเป็นรถของโรงแรมดังที่ปรากฏในภาพพรีเว็ดดิ้งหลายครั้งแล้ว จึงคาดว่า เธออาจจะถ่ายพรีเว็ดดิ้งที่นี่ หรือไม่ก็อาจจะแต่งงานที่นี่ด้วยก็เป็นได้
ภาพจาก honoka_yahagi
ภาพจาก honoka_yahagi