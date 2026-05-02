ผลไม้อะไร เปลือกสีเขียวอมแดง คนไทยหลายคนเคยได้กิน แต่ไม่รู้ชื่อ

ผลไม้อะไร เปลือกสีเขียวอมแดง ไม่คุ้นตาเลย แต่คนไทยหลายคนเคยได้กิน อร่อยหวาน ล่าสุดมีเฉลยแล้ว บางคนกินก็ไม่รู้จักชื่อ
ภาพจาก คุณ Dr.Snake สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม
วันที่ 2 พฤษภาคม 2569 คุณ Dr.Snake สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม มีการตั้งกระทู้หัวข้อว่า "ผลไม้ประหลาดนี้มีใครรู้จักบ้างไหมครับ" พร้อมกับลงรูปผลไม้ดังกล่าวที่รูปทรงไม่ค่อยคุ้นตาคนไทยส่วนใหญ่เท่าไร มันมีลักษณะกลม มีเปลือกสีแดงเข้มผสมกับสีเขียวอ่อน คล้ายกึ่งสุกกึ่งดิบ
ต่อมาเจ้าของกระทู้อธิบายเพิ่มเติมว่า ผลไม้นี้แม่ค้าเขาเรียกว่า Star Apple เป็นผลไม้พื้นเมืองทางภาคเหนือของไทย แล้วคุณแม่ผมเป็นคนน่านบอกว่าสมัยเด็ก ๆ เคยเห็นเพื่อนบ้านปลูกผลไม้ชนิดนี้อยู่ แต่ตนอยากได้ข้อมูลเพิ่ม จึงตั้งกระทู้ถามเพื่อหาคำตอบเพิ่มเติม
ด้านชาวเน็ตที่รู้ข้อมูล ก็ระบุว่า อีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันแบบไทย ๆ คือ หมากน้ำนม แต่ที่ไม่นิยมเพราะต้นมันสูงมากจนคนแทบไม่มีปญญาสอย
ส่วนรสชาติของเนื้อจะแบ่งเป็น 3 ส่วน
- ส่วนที่หุ้มเมล็ดจะคล้ายวุ้น ถ้าสุกรสชาติจะหวาน
- ส่วนถัดมารอบ ๆ เมล็ด จะนุ่มกว่า
- ส่วนที่ติดกับเปลือกมีความฝาด
ภาพจาก คุณ Dr.Snake สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม
ภาพจาก คุณ Dr.Snake สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม
ภาพจาก คุณ Dr.Snake สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม
วันที่ 2 พฤษภาคม 2569 คุณ Dr.Snake สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม มีการตั้งกระทู้หัวข้อว่า "ผลไม้ประหลาดนี้มีใครรู้จักบ้างไหมครับ" พร้อมกับลงรูปผลไม้ดังกล่าวที่รูปทรงไม่ค่อยคุ้นตาคนไทยส่วนใหญ่เท่าไร มันมีลักษณะกลม มีเปลือกสีแดงเข้มผสมกับสีเขียวอ่อน คล้ายกึ่งสุกกึ่งดิบ
ต่อมาเจ้าของกระทู้อธิบายเพิ่มเติมว่า ผลไม้นี้แม่ค้าเขาเรียกว่า Star Apple เป็นผลไม้พื้นเมืองทางภาคเหนือของไทย แล้วคุณแม่ผมเป็นคนน่านบอกว่าสมัยเด็ก ๆ เคยเห็นเพื่อนบ้านปลูกผลไม้ชนิดนี้อยู่ แต่ตนอยากได้ข้อมูลเพิ่ม จึงตั้งกระทู้ถามเพื่อหาคำตอบเพิ่มเติม
ด้านชาวเน็ตที่รู้ข้อมูล ก็ระบุว่า อีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันแบบไทย ๆ คือ หมากน้ำนม แต่ที่ไม่นิยมเพราะต้นมันสูงมากจนคนแทบไม่มีปญญาสอย
ส่วนรสชาติของเนื้อจะแบ่งเป็น 3 ส่วน
- ส่วนที่หุ้มเมล็ดจะคล้ายวุ้น ถ้าสุกรสชาติจะหวาน
- ส่วนถัดมารอบ ๆ เมล็ด จะนุ่มกว่า
- ส่วนที่ติดกับเปลือกมีความฝาด
ภาพจาก คุณ Dr.Snake สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม
ภาพจาก คุณ Dr.Snake สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม